Италия и Турция подали совместную заявку на проведение Евро-2032

Италия и Турция сформировали совместную заявку, чтобы принять Евро-2032.

Итальянская федерация футбола (FIGC) и Турецкая федерация футбола (TFF) обратились в с просьбой объединить их отдельные заявки на проведение чемпионата Европы 2032 года в одну совместную.

и Турция были единственными кандидатами на сегодняшний день, подавшими заявку. Поэтому, вероятнее всего, именно эти две страны примут чемпионат Европы.

Напомним, совместную заявку на проведение Евро-2028 года подали пять ассоциаций: Англия, Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия и Уэльс.