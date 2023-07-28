Италия и Турция подали совместную заявку на проведение Евро-2032

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Италия и Турция сформировали совместную заявку, чтобы принять Евро-2032.

Итальянская федерация футбола (FIGC) и Турецкая федерация футбола (TFF) обратились в УЕФА с просьбой объединить их отдельные заявки на проведение чемпионата Европы 2032 года в одну совместную.

Италия и Турция были единственными кандидатами на сегодняшний день, подавшими заявку. Поэтому, вероятнее всего, именно эти две страны примут чемпионат Европы.

Напомним, совместную заявку на проведение Евро-2028 года подали пять ассоциаций: Англия, Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия и Уэльс.

43 комментария

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DeltaForce
Ответ Луизао фром мексика
Никому не интересно, все равно турнир недружественных стран никто смотреть не будет
Поэтому ты первым припёрся это комментировать:)
+44
0
+44
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Всё знаю
Ответ Луизао фром мексика
Никому не интересно, все равно турнир недружественных стран никто смотреть не будет
Вранье.
Я буду смотреть.
+38
-2
+36
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corazón blanco
Если победит эта заявка, то это пожалуй единственная возможность, что в Италии наконец-то займутся строительством и реконструкциями стадионов.
+34
-3
+31
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Человек1991
Исландия и Болгария подали совместную заявку на проведение Чемпионата Европы 2040. ))
+13
-2
+11
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Алексей Ненахов
Как-то не удобно когда игры в двух разных странах , не для болельщиков ни для футболистов
+16
-6
+10
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angliiskiilion
Ответ corazón blanco
Если победит эта заявка, то это пожалуй единственная возможность, что в Италии наконец-то займутся строительством и реконструкциями стадионов.
со стадионами и полями там конечно полная беда, такое чувство, что застряли в 1980-х
+3
0
+3
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angliiskiilion
Ответ savik-A.M.
Комментарий удален модератором
2 странам провести дешевле, чем 1
+3
0
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serov1
Ответ corazón blanco
Если победит эта заявка, то это пожалуй единственная возможность, что в Италии наконец-то займутся строительством и реконструкциями стадионов.
Так как заявка на две страны, то не так уж и много им придётся строить и реконструировать, в отличие, если бы Италия одна принимала
+3
0
+3
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Vinnipukh Vinni
Ответ corazón blanco
Если победит эта заявка, то это пожалуй единственная возможность, что в Италии наконец-то займутся строительством и реконструкциями стадионов.
Не займутся. Так как заявка совместная, надо подготовить всего 4-5 стадионов. А потом они подумают и оставят вообще три. Допустим, в Милане, Турине и Риме.
+3
0
+3
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Aleksey Yashin
Как-то географически не очень удачно. Быстро добираться между странами только самолётом. Либо по морю (что конечно необычно)
+6
-3
+3
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angliiskiilion
Ответ Алексей Ненахов
Как-то не удобно когда игры в двух разных странах , не для болельщиков ни для футболистов
зато дешевле будет провести, экономия
+3
-1
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angliiskiilion
Ответ Aleksey Yashin
Как-то географически не очень удачно. Быстро добираться между странами только самолётом. Либо по морю (что конечно необычно)
Италия и Турция очень развитые страны по части туризма и инфраструктуры, так как за год туда приезжают десятки миллионов человек, вряд ли всё это им будет проблемой
+3
-1
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Алексей Антипов
Ответ savik-A.M.
Комментарий удален модератором
что дешевле для страны, одной реконструировать/подготавливать условно 10 из 10 стадионов для турнира или готовить 5 из 10 стадионов?
+2
0
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savik-A.M.
Ответ angliiskiilion
со стадионами и полями там конечно полная беда, такое чувство, что застряли в 1980-х
застряли в 1990-м , когда ЧМ у них проходил
+2
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Максат Тобыш
Ответ tolobas
Обычно совмсетные заявки соседние страны подают. А они не очень близко друг от друга, от Рима до Стамбула 2 часа 35 минут лететь.
Недпвно румыния и грузия принимали U21 euro, не проблема
+2
0
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Hilperico
Ответ corazón blanco
Если победит эта заявка, то это пожалуй единственная возможность, что в Италии наконец-то займутся строительством и реконструкциями стадионов.
Только теперь не десяти, а пяти(
+1
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zip13
Отличная заявка. Эти две страны заслужили провести мероприятие
+2
-1
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savik-A.M.
Ответ mvpaq
Тогда и Греция пусть участвует)
И Кипр , и можно заново замес устраивать
+2
-1
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добрый коля
итальянцы просто бояться отбор не пройти )))
+1
0
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Сергей Галынский
А Катар же еще не участвовал в ЧЕ? 😏
+1
-1
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Barcelona still waiting for the corner
Ответ angliiskiilion
со стадионами и полями там конечно полная беда, такое чувство, что застряли в 1980-х
Зато в Саранске построили современный стадион. Но на нём никто не играет
+7
-7
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tolobas
Обычно совмсетные заявки соседние страны подают. А они не очень близко друг от друга, от Рима до Стамбула 2 часа 35 минут лететь.
0
0
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Сергей Галынский
Ответ Человек1991
Исландия и Болгария подали совместную заявку на проведение Чемпионата Европы 2040. ))
Гиблартар и Фареры тоже в деле
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mvpaq
Тогда и Греция пусть участвует)
+2
-2
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savik-A.M.
Ответ Алексей Антипов
что дешевле для страны, одной реконструировать/подготавливать условно 10 из 10 стадионов для турнира или готовить 5 из 10 стадионов?
у Турции есть стадионы , в Италии нет , с чего вы взяли что турки будут помогать финансово итальянцам строится
0
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