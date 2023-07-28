У Дембеле нет договоренности с «ПСЖ», он доволен в «Барсе». Каталонцы считают слухи про парижан игрой агента

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы агенты Усман Дембеле Футбол

У «ПСЖ» и Усмана Дембеле отсутствуют договоренности о трансфере.

Ранее сообщалось, что переговоры находятся на продвинутой стадии.

Как отмечает COPE, у футболиста «Барселоны» нет договоренности с «ПСЖ».

Французский клуб также не делал официального предложения о трансфере. Парижане проявили интерес к игроку и не в первый раз контактируют с агентом Усмана Дембеле.

Также сообщается, что футболист доволен в «Барселоне» и рад переговорам о продлении контракта.

Журналист Хави Мигель отмечает, что «Барса» рассматривает новости о договоренности Дембеле и ПСЖ» как игру агента Усмана, необходимую для ведения переговоров с позиции силы.

В Ла Лиге в прошлом сезоне Усман провел 25 матчей и отдал 7 голевых передач.

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19 комментариев

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Василий Питерский
С такими новостями, у Должуна скоро вся обувь закончится. Пожалейте парня….
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rigobersong
Опять Должуну переобуваться:)
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Overkiller
Единственный нужный тег, которого на спорце нет это #ОФИЦИАЛЬНО. Позволит отсечь 99% "новостей". Собственно, поэтому его и нет.
+3
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Алекс Ну
У Барсы, к сожалению, появилась плохая практика, за последние несколько лет, совсем как на базаре: купил - продал. С каледоскописеской быстротой состав меняется. Так хорошие команды не строятся.
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SaH4r.
Должуну опять переобуваться)
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Ramil Usmanov
Нет договорённости, так и писать разную фигню не надо.
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arwen
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Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
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Karl0709
Значит точно перейдет 👌
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Val Smith
Кто-там из старой гвардии остался? Даже у Умтити вроде контракт закончился.
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Джурабек Абдухалилов
Дебеле нужин барселону
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f0rmoceft
Для Барсы печально то, что агент игрока хочет побольше содрать с клуба, у которого итак огромные проблемы с финансами.
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Serdida Orayew
то что он счастлив видно даже по игре, и по тому как он общается с партнёрами во время игры.
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New_Barca
Инсайды Барсамании подтвердились)
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Bob Ganiev
всё, мои верблюды, расходимся
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Hala Madrid
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Этого персонажа хоть кто нибудь воспринимает всерьез?🤣😂
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