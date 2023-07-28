У Дембеле нет договоренности с «ПСЖ», он доволен в «Барсе». Каталонцы считают слухи про парижан игрой агента
У «ПСЖ» и Усмана Дембеле отсутствуют договоренности о трансфере.
Ранее сообщалось, что переговоры находятся на продвинутой стадии.
Как отмечает COPE, у футболиста «Барселоны» нет договоренности с «ПСЖ».
Французский клуб также не делал официального предложения о трансфере. Парижане проявили интерес к игроку и не в первый раз контактируют с агентом Усмана Дембеле.
Также сообщается, что футболист доволен в «Барселоне» и рад переговорам о продлении контракта.
Журналист Хави Мигель отмечает, что «Барса» рассматривает новости о договоренности Дембеле и ПСЖ» как игру агента Усмана, необходимую для ведения переговоров с позиции силы.
В Ла Лиге в прошлом сезоне Усман провел 25 матчей и отдал 7 голевых передач.
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