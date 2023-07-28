«Вест Хэм» предложил за Магуайра 20 млн фунтов. «МЮ» отказался и требует 40 млн

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм премьер-лига Англия возможные трансферы Sky Sports Харри Магуайр деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Харри Магуайра за 20 млн фунтов.

Как утверждает Sky Sports, именно столько за защитника предложил «Вест Хэм». Теперь лондонцы думают, стоит ли пытаться купить игрока за большую сумму.

«МЮ» считает бывшего капитана важной частью команды и не собирается всеми силами пытаться его продать. В том случае, если игрок захочет уйти, за него потребуют 40 млн фунтов, но пока Магуайр планирует остаться.

Считается, что манкунианцы будут готовы продать его и за 35 млн фунтов, но в целом пока главной проблемой называется высокая зарплата футболиста – она отпугивает другие клубы.

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40 комментариев

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deadjoker
Отличная связка будет зума и мага. Фабьянски инфаркт хватит через пару игр.
+78
0
+78
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rwpanda
Берите деньги, глупцы
+50
-2
+48
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deadjoker
Ответ Илнур Кара
А он там возьми и заиграй
В низком блоке вхю ему будет более комфортно, это 100%.
+18
0
+18
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Аморалинни
Сойдутся на тридцатке и бесплатной доставке до въезда на стадион
+21
-5
+16
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Илнур Кара
Ответ deadjoker
Отличная связка будет зума и мага. Фабьянски инфаркт хватит через пару игр.
А он там возьми и заиграй
+10
0
+10
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QWertY
Правильно. За 20кк покупают всякий шлак, тогда как Мага основной игрок сборной Англии и идеальный кандидат для футбола Мойеса. Тут как минимум нужно просить 35 млн
+19
-10
+9
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Король Предголевых
Ответ QWertY
Правильно. За 20кк покупают всякий шлак, тогда как Мага основной игрок сборной Англии и идеальный кандидат для футбола Мойеса. Тут как минимум нужно просить 35 млн
То, что когда-то да Магу знатно переплатили не значит, что он не относится к этому самому "шлак за 20кк", особенно с уровнем его игры последние пару лет
+11
-2
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Собиратель хаоса
Ответ Любезный Коссутий
основной ЦЗ сборной. на что рассчитывали в Вест Хэме?
Ну так это не показатель. У них основной вратарь играет в Эвертоне с 17-го места, который в этом году только чудом не вылетел в Шип.
+5
0
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PokaNeBatya
в такую жару холодильники в двадорого стоят
+3
0
+3
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Kipriot
Вест хэм, как вы толкаете чувака за баснословные деньги, с вас будут требовать тоже самое
+3
0
+3
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kreator.vvv
Надо прописать в контракте "20+20" .
Вторые 20, если не забьёт больше двух , в свои ворота...
+4
-1
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Любезный Коссутий
основной ЦЗ сборной. на что рассчитывали в Вест Хэме?
+4
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Собиратель хаоса
Ответ jexOn
МЮ настолько сильно испортил свою репутацию вести переговоры, что даже Вест Хэм имеет смелость диктовать свои условия. При всем том негативе, в том числе и от меня, в адрес Харри Магуайра, 20 млн это очень смешная сумма за основного игрока сборной и недавнего капитана самого титулованного клуба Англии.
Да, только стоит учесть, что сам Магуайр не имеет никакого отношения к этим титулам. Да и сборная уже 60 лет ничего не показывает, так что спорные заслуги.
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Борис Энгельгардт
если Вест Хэм играет как сборная Англии (низким блоком), то он пригодится, так что цена может быть и 30-35
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stpn1503
У Харри, конечно, бывают ошибки, но он заслужил быть проданным за 40 лимонов. Как никак, основной в сборной, долгое время капитан Юнайтед, да и вообще игрок нормальный.
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jexOn
МЮ настолько сильно испортил свою репутацию вести переговоры, что даже Вест Хэм имеет смелость диктовать свои условия. При всем том негативе, в том числе и от меня, в адрес Харри Магуайра, 20 млн это очень смешная сумма за основного игрока сборной и недавнего капитана самого титулованного клуба Англии.
+2
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werley
Не вижу смысла обсуждать сумму возможного трансфера Магуайра, так как главное в новости то, что он сам не собирается уходить из МЮ.
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Ksandvankneshas
Ответ Король Предголевых
То, что когда-то да Магу знатно переплатили не значит, что он не относится к этому самому "шлак за 20кк", особенно с уровнем его игры последние пару лет
За сборную нормально играет. А в МЮ просто произошла смена стиля, которая оголила слабые стороны Холодоса
+1
-1
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Матюха Заботин
Ответ deadjoker
Отличная связка будет зума и мага. Фабьянски инфаркт хватит через пару игр.
ахахаха
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jexOn
Ответ CoTTo
если Джонс был капитаном МЮ это значит за него 100 мультов просить нада? и недавний игрок основного состава сборной) такие критерии))
МЮ- это не сборная России при Карпине, чтобы каждую игру новый капитан был. Все таки речь идет о легендарном клубе, в котором капитанскую повязку носили настоящие лидеры на поле и в раздевалке. Джонс не из их числа. И капитаном он бы смог быть лишь в отдельно взятой товарищеской встрече.
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efremovms@gmail.com
Он там один чемпион Англии на два этих клуба.Смех смехом.
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fc_champion
А где бонусы за доставку, разгрузку и подключение?
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CONST_VAN_G
По 20 за камеру. Итого 40
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
у вест хема есть бабло
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михаил почта
просто пустое место... кокорин-2
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