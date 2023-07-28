«Вест Хэм» предложил за Магуайра 20 млн фунтов. «МЮ» отказался и требует 40 млн
«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Харри Магуайра за 20 млн фунтов.
Как утверждает Sky Sports, именно столько за защитника предложил «Вест Хэм». Теперь лондонцы думают, стоит ли пытаться купить игрока за большую сумму.
«МЮ» считает бывшего капитана важной частью команды и не собирается всеми силами пытаться его продать. В том случае, если игрок захочет уйти, за него потребуют 40 млн фунтов, но пока Магуайр планирует остаться.
Считается, что манкунианцы будут готовы продать его и за 35 млн фунтов, но в целом пока главной проблемой называется высокая зарплата футболиста – она отпугивает другие клубы.
Вторые 20, если не забьёт больше двух , в свои ворота...