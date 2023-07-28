«Вест Хэм» предложил за Магуайра 20 млн фунтов. «МЮ» отказался и требует 40 млн

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Харри Магуайра за 20 млн фунтов.

Как утверждает , именно столько за защитника предложил « ». Теперь лондонцы думают, стоит ли пытаться купить игрока за большую сумму.

« » считает бывшего капитана важной частью команды и не собирается всеми силами пытаться его продать. В том случае, если игрок захочет уйти, за него потребуют 40 млн фунтов, но пока планирует остаться.

Считается, что манкунианцы будут готовы продать его и за 35 млн фунтов, но в целом пока главной проблемой называется высокая зарплата футболиста – она отпугивает другие клубы.