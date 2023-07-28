Россия опустилась на 25-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Это худший показатель в истории
Россия опустилась на 25-е место в обновленном рейтинге коэффициентов УЕФА.
По итогам сезона-2022/23 Россия опустилась с 10-го на 18-е место, а в рейтинге от 28 июля страна занимает 25-е место – худший показатель в истории.
В 2022 году российские клубы были отстранены от участия в еврокубках.
Даже если отстранение продлится 5 сезонов, то у нас будет 21,665 балла, что ставит нас на 24 место (если смотреть на конец прошлого сезона)