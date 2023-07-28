Россия опустилась на 25-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Это худший показатель в истории

Теги премьер-лига Россия УЕФА Футбол

Россия опустилась на 25-е место в обновленном рейтинге коэффициентов УЕФА.

По итогам сезона-2022/23 Россия опустилась с 10-го на 18-е место, а в рейтинге от 28 июля страна занимает 25-е место – худший показатель в истории.

В 2022 году российские клубы были отстранены от участия в еврокубках.

Материалы по теме

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
shishovv
Очень неудачно выступаем конечно последнее время
+68
-5
+63
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
весёлый роджер
Середняки ЛЧ скучают по халяве из первой корзины.
+35
-3
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТТД Бубнова
Ответ shishovv
Очень неудачно выступаем конечно последнее время
Хотя зенит не проигрывает уже больше года в лч, даже в гостях.
+31
-2
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Между прочим, мы единственные, кто не проиграл ни одного матча в прошлом сезоне!
+19
-8
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
И это не предел наших возможностей))
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yrok77
Ответ Ебздрогыч
Между прочим, мы единственные, кто не проиграл ни одного матча в прошлом сезоне!
и не выиграли
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василиус
К успеху идём
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уся Ваткин
Отрицательный рост как никак
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
Это еще УЕФА начислил минимальные баллы, а так вообще тьма была бы
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pigmalion
Ни разу не проиграли, а все равно опустились(
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ArnoNeputevy
Не опустилась, а отошла на заранее подготовленные позиции для перегруппировки сил и мощного рывка наверх.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Зюбин
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Вадиму Вадимовичу или Владимиру Васильевичу
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hvaldimir
дефутболизация
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Дмитриченко
Ответ Алексей Ненахов
Комментарий удален модератором
2005, 2008?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fbd
Пфф, мы в этом рейтинге выше всех стран Брикс так то, даже выше Бразилии! И это даже не играя. Так что это все равно успех, шансы на олимпиаду велики как никогда!
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Сидоров
Зато как потом пойдём вверх - будем громить в квалификациях мальтийских, люксенбургских и эстонских грандов)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savvaresh
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Если УЕФА продолжит начислять нам по 4,333 балла за сезон, как было сделано с прошлым, то до Гибралтара и Андорры упасть будет невозможно.
Даже если отстранение продлится 5 сезонов, то у нас будет 21,665 балла, что ставит нас на 24 место (если смотреть на конец прошлого сезона)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А ты?
Все идёт по плану.
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Иванов
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
san ra
Ответ Гамарджоба Генацвале
Да-да, ведь именно он забанил Россию в футболе.Между тем, Израиль занимает гордое 16-е место.
Ну эта другое!!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savvaresh
Ответ CriminalJoint62
Это еще УЕФА начислил минимальные баллы, а так вообще тьма была бы
В том то и дело, что не начислил ещё. Они сделают это только после окончания сезона в еврокубках. Если бы начислил уже сейчас, то у нас было бы 22,965 балла (если верить сайту УЕФА, где у нас сейчас стоит прочерк в нынешнем сезоне и сумма за 4 предыдущих 18,632). А если бы начислили сразу, то сейчас были бы на 18 месте, немного опережая Чехию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Человек1991
Топ 10-20 Чемпионатов Мира : Англия , Испания , Италия , Бразилия , Франция , Германия , Аргентина , Португалия , Россия , Голландия , США , Сербия, Бельгия , Мексика, Турция, Австрия , Хорватия, и тд. Чемп Аравии со всеми трансферами всё равно даже не в топ 40, потому что там 6-7 в старте будут играть местные арабы, которые играть нормально не умеют. К тому же там дисбаланс, 4-5 команд только богатые и покупают кого то , остальные 10-12 команд очень слабые дворового уровня.
Чемпионат Аравии не в УЕФА.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dima_Sushkov
Сижу на спортсе, наверно, с 2008-го...невыносимо стало тут с местной повесточкой...фу, мерзко
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Габдрахманов
Футбол на уровне Европа для нас потерян на долго ..
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий