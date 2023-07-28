Россия опустилась на 25-е место в обновленном рейтинге коэффициентов УЕФА.

По итогам сезона-2022/23 Россия опустилась с 10-го на 18-е место, а в рейтинге от 28 июля страна занимает 25-е место – худший показатель в истории.

В 2022 году российские клубы были отстранены от участия в еврокубках.