«Юве» не подаст апелляцию после исключения из ЛК. Сообщалось, что клуб договорился с УЕФА об отстранении в обмен на закрытие дела

Теги Ювентус серия А Италия УЕФА Лига Конференций УЕФА Футбол

«Ювентус» отказался от апелляции после исключения из Лиги конференций.

УЕФА исключила туринский клуб из числа участников Лиги конференций в следующем сезоне.

Инстанция по финансовому контролю клубов по итогам расследования пришла к выводу, что туринцы нарушили положения нормативных документов организации и условия мирового соглашения, подписанного в августе 2022 года.

«Ювентус» сообщает, что сегодня Первая палата Органа финансового контроля клубов УЕФА приняла решение окончательно закрыть разбирательство, начатое 1 декабря 2022 года с целью проверки соблюдение нормативно-правовой базы УЕФА.

«Ювентус», продолжающий считать предполагаемые нарушения несущественными, а свои действия правильными, заявляет о решении отказаться подачи апелляции», – сообщается в заявлении итальянского клуба.

Ранее сообщалось, что «Юве» и УЕФА договорились об отстранении команды от Лиги конференций. УЕФА, в свою очередь, закроет дело о потенциальных нарушениях правил лицензирования и финансового фэйр-плей. Формально это станет вариантом сделки о признании вины со стороны туринцев.

Переговоры велись только о деле, открытом самим УЕФА. Это не касается обвинений, рассматриваемых в итальянских судах.

В январе туринцы были лишены 15 очков по делу о фиктивном приросте капитала, но сумели их вернуть в результате апелляции. Из-за получения новых доказательств дело было возобновлено.

В мае с клуба окончательно сняли 10 очков. В итоге «Ювентус» занял седьмое место в Серии А и должен был выступить в Лиге конференций.

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9 комментариев

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Король Предголевых
"Считаем нарушения несущественными, а действия-правильными"-заявили в пресс службе Юве с благодарностью об исключении из ЛК
+9
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+9
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Yujanin
даже обрадовались,наверное)))
+8
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+8
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zmsc4jxxhd
Чефир такой гнилой, лучше бы Юве из проекта суперлиги не выходил . Все равно коррумпированная система УЕФА взяла верх … Мне больше нечего сказать
+1
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Muslim Muslim
Да и правильно.. С финансовым состоянием клуба и призовыми от Лк абсолютно не нужен сейчас Ювентусу этот турнир..
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Almaz KENZHEBEKOV
жаль Ювентус
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Ничего Смешного
Ювентус превращается в какой-то цирк
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juveforzajuve
Ювентус проявляет благодарность УЕФА за пропуск матчей.
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Batt Monner
Обе стороны, полные жулья и несправедливости, не вызывают ничего, кроме презрения. Джувы в очередной раз ушли от реального наказания. Но скоро их опять поймают, так как мафия не может уважать конкурентов и играть честно
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