«Юве» не подаст апелляцию после исключения из ЛК. Сообщалось, что клуб договорился с УЕФА об отстранении в обмен на закрытие дела

«Ювентус» отказался от апелляции после исключения из Лиги конференций.

УЕФА исключила туринский клуб из числа участников в следующем сезоне.

Инстанция по финансовому контролю клубов по итогам расследования пришла к выводу, что туринцы нарушили положения нормативных документов организации и условия мирового соглашения, подписанного в августе 2022 года.

« » сообщает, что сегодня Первая палата Органа финансового контроля клубов УЕФА приняла решение окончательно закрыть разбирательство, начатое 1 декабря 2022 года с целью проверки соблюдение нормативно-правовой базы .

«Ювентус», продолжающий считать предполагаемые нарушения несущественными, а свои действия правильными, заявляет о решении отказаться подачи апелляции», – сообщается в заявлении итальянского клуба.

Ранее сообщалось, что «Юве» и УЕФА договорились об отстранении команды от Лиги конференций. УЕФА, в свою очередь, закроет дело о потенциальных нарушениях правил лицензирования и финансового фэйр-плей. Формально это станет вариантом сделки о признании вины со стороны туринцев.

Переговоры велись только о деле, открытом самим УЕФА. Это не касается обвинений, рассматриваемых в итальянских судах.

В январе туринцы были лишены 15 очков по делу о фиктивном приросте капитала, но сумели их вернуть в результате апелляции. Из-за получения новых доказательств дело было возобновлено.

В мае с клуба окончательно сняли 10 очков. В итоге «Ювентус» занял седьмое место в Серии А и должен был выступить в Лиге конференций.