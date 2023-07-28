«Ростов» опубликовал ролик в стиле «Бандитского Петербурга» перед игрой с «Зенитом». Карпин сыграл авторитета Антибиотика
«Ростов» записал видео перед игрой с «Зенитом» в стиле «Бандитского Петербурга».
29 июля команды проведут матч во втором туре в рамках Мир РПЛ.
Ростовчане опубликовали видеоанонс предстоящей игры в формате сериала «Бандитский Петербург». В начале ролика актеров представляют под песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет».
Криминального авторитета Антибиотика играет главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
По сюжету Карпин обсуждает по телефону предстоящую разборку с «Зенитом», затем в видео показывают «сходку», на которой «братва» требует объяснений от защитника Виктора Мелехина за ошибку в матче с «Пари НН».
«Ты чего натворил, пес смердячий? ... Ты зачем с «Нижним» привез?» – спрашивает Карпин у Мелехина.
«В преддверии матча против «Зенита» мы вдохновились классикой отечественного кинематографа, а также атмосферой городских пейзажей прекрасного Санкт-Петербурга и воссоздали эпизод из культового сериала», – говорится в описании к ролику.
Комли и Терентьев больше похожи на братков, а Осипенко слишком добрый взгляд имеет для бандоса
"Ростов" молодцы👍🔥
Р.S
Круто!