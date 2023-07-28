«Ростов» опубликовал ролик в стиле «Бандитского Петербурга» перед игрой с «Зенитом». Карпин сыграл авторитета Антибиотика

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия видео Валерий Карпин Виктор Мелехин Футбол

«Ростов» записал видео перед игрой с «Зенитом» в стиле «Бандитского Петербурга».

29 июля команды проведут матч во втором туре в рамках Мир РПЛ.

Ростовчане опубликовали видеоанонс предстоящей игры в формате сериала «Бандитский Петербург». В начале ролика актеров представляют под песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет».

Криминального авторитета Антибиотика играет главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

По сюжету Карпин обсуждает по телефону предстоящую разборку с «Зенитом», затем в видео показывают «сходку», на которой «братва» требует объяснений от защитника Виктора Мелехина за ошибку в матче с «Пари НН».

«Ты чего натворил, пес смердячий? ... Ты зачем с «Нижним» привез?» – спрашивает Карпин у Мелехина.

«В преддверии матча против «Зенита» мы вдохновились классикой отечественного кинематографа, а также атмосферой городских пейзажей прекрасного Санкт-Петербурга и воссоздали эпизод из культового сериала», – говорится в описании к ролику.

90 комментариев

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serginn
Череп - Онопко))))
+93
-1
+92
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Дядя ТУРА
Ростов молодцы. оч круто.
+49
-5
+44
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Edo Milanian
Это новый уровень анонсов! Космос!))
+35
-2
+33
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OldRedWhite
Ответ serginn
Череп - Онопко))))
Ни слова не сказал , но сыграл отменно !
+26
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igls54
Добротно. Осинов, вообще, в теме
+29
-5
+24
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flash166
Терентьев и Осинов лучшие))
+25
-2
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Михо
Как всегда видео Ростова отдельный вид искусства) думал 7 минут долго, не буду смотреть, а когда посмотрел пожалел что всего 7😃
+20
-2
+18
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Shuller18
Ответ igls54
Добротно. Осинов, вообще, в теме
Осинов как из сериала вылез, реально авторитет)
Комли и Терентьев больше похожи на братков, а Осипенко слишком добрый взгляд имеет для бандоса
+21
-3
+18
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
делать анонс игры с Зенитом в стиле "бандитского Петербурга" довольно классно
+21
-4
+17
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Инженер Управляющий
👍
+16
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+14
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fenix08@mail.ru
Парни просто красавцы! Лучшая актерская работа Терентьев, с Осиновым, и Коля органичен. Остальные тоже молодцы! Череп хорош!
+9
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Shuller18
Любимый сериал ❤
+10
-2
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Мистер Громов
Один из лучших анонсов, что я видел.
"Ростов" молодцы👍🔥
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Александр Китко
Красавцы .
+9
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Trash Talking
Классно закреативили ростовчане, но шрифты прям режут глаз :)
+6
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Knife707
Это пять!
+6
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Архитектор Мендисабаль
Молодцы, ростовчане, классно!
+6
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Lior Diamond
Балерун прям реальный бандюган)))
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Агитатор
а мне понравилось) хоть что-то новое делают
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Мукунку хороший
Не крути Динамо Витя.. я тебе фуфел уже чистил))..
Р.S
Круто!
+5
-1
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maksim shavkun
Душевно👍
+3
0
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Тимур Таубаев
Очень круто сделали , SMM Ростова респект , Карпин , Комли и Мелеха круто сыграли
+4
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Amnesiac
Блестяще! Онопко и Осинов прям типажи)
+4
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Денис Ширинов
От работы кони дохнут и не крути динамо это тонко🤣🤣
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K. Eropegov
"Людей вокруг мало, работать не с кем. Одни кретины."
+3
0
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