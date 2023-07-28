FIE отменила дисквалификацию украинской саблистки Харлан, не пожавшей руку россиянке на ЧМ

Теги МОК сборная России жен сабля сборная Украины жен FIE чемпионат мира Ольга Харлан коронавирус Анна Смирнова Фехтование

Исполком Международной федерации фехтования (FIE) отменил дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан.

Об этом сообщает La Repubblica. 30 июля спортсменка сможет выступить в командном турнире на чемпионате мира в Милане.

Накануне в 1/32 финала индивидуального турнира Харлан победила россиянку Анну Смирнову, но после поединка отказалась от рукопожатия и выставила в ее сторону саблю. Харлан была дисквалифицирована уже в следующей стадии ЧМ – результат схватки с россиянкой не был пересмотрен.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации «с чуткостью относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами».

FIE в итоге постановила, что действия украинки были «добросовестными», расценив жест с саблей в конце поединка как прощальный и допустимый согласно все еще действующим ковид-протоколам.

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе

80 комментариев

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exzi-i
Ей еще автоматическую квалификацию на ОИ дали )))))))))))))))))))🤡
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fantast1c
Позор
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Макс Отицкий
Позорище. Это очень плохой прецедент. Фактически, МОК и FIE расписались в том, что на все спортивные принципы можно класть болт с этого момента.

Особенно порадовало, что жест с саблей расценили как "прощальный". Занавес просто
+41
-5
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dimonivanov
это вы еще новость про автоматическую квалификацию на ОИ не опубликовали
+17
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+16
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Syndycate
Ответ exzi-i
Ей еще автоматическую квалификацию на ОИ дали )))))))))))))))))))🤡
Мало, нужно сразу золото ОИ
+17
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Геннадий Тёкин
Ответ $-AGROHIM-$
немцам в 1942 вы бы стали руку жать?
Из дивизии Галичина?
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savvaresh
Прекрасный лайфхак для украинских спортсменов)))
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генгбенг
золотую медаль не вручили!?
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Виктор Ш.
Ответ exzi-i
Ей еще автоматическую квалификацию на ОИ дали )))))))))))))))))))🤡
Да, это верх идиотизма))
+12
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Syndycate
Ответ Макс Отицкий
Позорище. Это очень плохой прецедент. Фактически, МОК и FIE расписались в том, что на все спортивные принципы можно класть болт с этого момента. Особенно порадовало, что жест с саблей расценили как "прощальный". Занавес просто
МОК уже давно расписался в этом, и смотрит на рот хозяина с запада, что он скажет)
+10
-2
+8
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Александр Ищенко
Смешные. Правила,на то и правила, чтобы их соблюдать. Политика решила всё. Пьер де Кубертен в могиле перевернулся.
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Syndycate
🤡
+11
-4
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mishanya.kashnikov
Ответ Иван Грозный
Сто такое СВО?
СВО - уничтожение украинской государственности, что собственно уже и произошло 🙂
+6
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#nikon
Значит, так можно делать всем.
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генгбенг
Красиво
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ZarvuR2020
Ответ $-AGROHIM-$
немцам в 1942 вы бы стали руку жать?
Так действия немцев вполне себе одобряли, в 40 британцы и немцы помогали финляндии против СССР. И на внутряковые притеснения глаза закрывали, угощали оружием. Немцы плохими стали, только когда на белых людей прыгнули (британцы, французы). Так что с аналогией ты малёха пролетел.
+6
-2
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Чилли_Вилли
Кто бы сомневался
+3
0
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фанат Ска хабаровска
Ответ fantast1c
Позор
Прогнулись
+12
-9
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GeorgeCostensa
Федерация с низкой социальной ответственностью
+3
0
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DVS1
Целый день эти "добросовестные" лицемеры думали как же извернуться и в итоге выдали очередную дичь, в очередной раз наплевав на свои же правила
+3
-1
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reinard
Ответ Syndycate
Мало, нужно сразу золото ОИ
Ибо надо "с чуткостью относиться к ситуациям, связанным с украинскими спортсменами"
+2
0
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Сергей Москвитин
Чего там говорили, что в Европе закон соблюдают?)))
Классика, уже начинаешь думать, что цели СВО и не такие неоднозначные
+18
-16
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Vedved
Ответ HUKI1337
так на спортивные принципы вчера забили , и повелись на нефте газовые рубли , а сегодня восстановлена справедливость
То есть, отменить дисквалификацию, которая была согласно правилам - это справедливость? Понятно🤦🏻‍♂️
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Мистер Уайт
Пинок под зад тоже можно расценивать как прощальный жест.
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Fallenstar
Ответ exzi-i
Ей еще автоматическую квалификацию на ОИ дали )))))))))))))))))))🤡
Ну правильно. Победила грозную РУССКУЮ. Босса прошла.
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