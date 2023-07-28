FIE отменила дисквалификацию украинской саблистки Харлан, не пожавшей руку россиянке на ЧМ

Исполком Международной федерации фехтования (FIE) отменил дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан.

Об этом сообщает La Repubblica. 30 июля спортсменка сможет выступить в командном турнире на чемпионате мира в Милане.

Накануне в 1/32 финала индивидуального турнира Харлан победила россиянку Анну Смирнову, но после поединка отказалась от рукопожатия и выставила в ее сторону саблю. Харлан была дисквалифицирована уже в следующей стадии ЧМ – результат схватки с россиянкой не был пересмотрен.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации «с чуткостью относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами».

FIE в итоге постановила, что действия украинки были «добросовестными», расценив жест с саблей в конце поединка как прощальный и допустимый согласно все еще действующим ковид-протоколам.

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе