Врач Шветский о деле Валиевой: «Откуда версия со стаканом дедушки? Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм»

Теги сборная России допинг Олимпиада-2022 женское катание Филипп Шветский ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

Врач Филипп Шветский высказался о версии попадания допинга в организм Камилы Валиевой.

На чемпионате России в декабре 2021 года Валиева сдала положительную пробу на триметазидин. Об этом стало известно во время Олимпийских игр в Пекине-20222. 

— Откуда версия со стаканом дедушки?

— Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм. Было понятно: попадание случайное. Мы общались с институтом фармакологии — для полного выведения данной дозировки нужно от 24 до 72 часов, не более того. Поэтому — да, это первое, что могло прийти нам в голову.

— Рассматривалась ли версия, что положительная проба Валиевой стала результатом чьего-то злого умысла?

— Не бывает таких случайностей, что хотите со мной делайте. Не бывает такого, что через два часа после командной олимпийской победы «впуливается» информация, что у одного из русских фигуристов положительная допинг-проба.

Когда 9 февраля стало известно, что это Камила Валиева, я сразу сказал: если я появляюсь в ближайшее время в этой схеме, это заказная история. Я появился в ней 11 февраля, прошли сутки. И сразу же видеофильм из Германии, здесь тему поддержали в СМИ некоторые наши депутаты. Акценты были успешно смещены.

Хайо Зеппельт говорит в фильме, что ему мое имя назвали российские источники, приближенные к федерации. Но снять фильм за такой короткий промежуток времени, причем так качественно, очень сложно. Качество мне действительно понравилось — хорошее, немецкое.

Во всей этой ситуации Камила и я стали инструментами для запуска определенного механизма, выстроенного заранее, – сказал Шветский

Бывший врач Валиевой подал иск на Хайо Зеппельта в московский суд. За что?

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90 комментариев

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snekker
нужен был срочный факт? 🤔🤔🤔
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+55
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breeze1989
Ответ Oleandra
конечно, если учесть, что штаб ни сном, ни духом не знал, не был подготовлен.. иначе бы придумали более существенную версию.. всё это говорит о том, что не "кормили" Камилу тренеры никаким допингом.
Вообще то наоборот, если все выветривается из организма за 2-3 дня, то никаким дедушкой тут и не пахло. Значит сознательно солгали
+37
-8
+29
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Savarona25
"Дедушка старый, ему все равно". Иногда лучше молчать чем говорить. Вся эта традиционная ложь по любому поводу только все обычно осложняет.
+33
-6
+27
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Marya Y
Ответ Мария Буравцева
Ой, всё. То есть вы просто наврали по сути с этой версией? Предположили они.
Он соображает, что несёт? Прямо накануне заседания КАС - нате аргумент, что допуск к личке случился по выдуманной второпях версии.
+24
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s_h_a_m_a_n
Качество фильма-хорошее, немецкое))
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Мария Буравцева
Ой, всё. То есть вы просто наврали по сути с этой версией? Предположили они.
+26
-9
+17
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Viks
"Нужен был срочный факт" --- Ха-ха-ха! Не версия, а ФАКТ им потребовался!!! Они факты из пальца высасывают?
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igls54
Короче, дедушка совсем не виновен 🤣
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Delirium
Ответ snekker
нужен был срочный факт? 🤔🤔🤔
Для отмены временной дисквалификации (до полноценного суда) и допуска к личным соревнованиям нужно было срочно предоставить версию о том, как вещество могло случайно попасть в организм Камилы. Вот, дали версию дедушкиного стакана. Именно ее и озвучили на заседании CAS, Валиевой дали возможность откатать личку, в связи с возможной невиновностью и, возможно, единственным шансом в жизни на участие в соревнованиях.
+14
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Утренняя Аврора
О допинге знает сама Камила, родители и тренерский штаб. Огонь принял на себя дедушка. Правды мы не узнаем никогда.
+17
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Ира Полубоярова
Ответ NataliaB.3003
Комментарий удален модератором
Если у стороны защиты основная версия - это бытовое загрязнение через использование общей посуды (в народе "стакан деда"), то Филипп оказал медвежью услугу однозначно. Нельзя до суда бросаться фразами "мы ничего не знаем, стакан придумали" (даже если это так и есть), это навредит в первую очередь Камиле и всем участникам командника..
+12
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мистер бин
Еще два года накинуть за ложь к дисквалу. Это будет справедливо.
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Melena
Не верится очень, что Камила перед крупными соревнованиями, принимала препарат осознанно. Также и тренерский состав там не идиоты. Поня тно, что это призовое место и проверка на допинг. Камила - главное препятствие для соперниц, и это было без вариантов.
Жестокая подстава!!!
+24
-15
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Юра Плисецкий
Одно непонятно.
Если до истинной причины попадания в организм вещества не докопались, зачем отвергать версию со стаканом? Дело не закрыто. В деле версия со стаканом.
Очень странный поворот.
Уже давно сложилась практика давать спортсменами бредовые версии попадания неугодных веществ а организм. Игра такая. Нет доказательств иного, играй по общим правилам.
+10
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antrrap
Исхода 2:
1) махинации штаба с препаратами
2) подстава конкурентов
+18
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fenix3020
Ответ Oleandra
конечно, если учесть, что штаб ни сном, ни духом не знал, не был подготовлен.. иначе бы придумали более существенную версию.. всё это говорит о том, что не "кормили" Камилу тренеры никаким допингом.
Хм, а зачем вообще "придумывать версию". Разве не предполагается просто предоставление правдивой информации. Той которая есть?
По вашей логике доказательство что федерация невиновна в том что врали неумело, иначе б врали умело. Варианта не врали б просто нет
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sintenced
То есть он признает, что версия с дедушкой - липа, придуманная второпях?
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ДудьСдулся
В переводе на русский:

"Да, мы нагло соврали! И что вы нам за это сделаете?"
+13
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Viks
Гражданин Шветский сейчас предоставил для ВАДА и КАС полезную информацию.
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Anna
Ответ Andrey Stepanov
А его и всю команду не должны привлечь к суду за лжесвидетельство и подлог фактов? Если он открыто говорит, что они наврали с главной версией защиты
Там сразу была оговорка, что это вероятная версия. При случайном попадании вы не можете сразу знать наверняка как препарат попал в организм
+6
0
+6
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Shtirly
То есть автор этого феерического провала - Шветский? Ну... Почему я не удивлена?
+8
-3
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Ира Полубоярова
Это логично, конечно (что стакан - это версия, которую придумали впопыхах).

Но пугает факт того, что перед судом человек, знакомый с ситуацией открыто говорит, что «мы не знаем, как запрещенный препарат попал в её организм». За это между прочим предусмотрено очень строгое наказание. Конечно, в случае с ямайской 15-летней спортсменкой, которая сдала положительную допинг-пробу дважды (всего 5 препаратов!), это прокатило. Но за Камилу так взялись, что это не пройдёт..

Но с другой стороны, заседание будет длится 4 дня, это очень много и довольно необычно. Значит какие-то версии все-таки есть?
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Oleandra
Ответ breeze1989
Вообще то наоборот, если все выветривается из организма за 2-3 дня, то никаким дедушкой тут и не пахло. Значит сознательно солгали
даже если выветривается, всё равно они были бы готовы на случай, если не выветрится.. они не стали бы рисковать своим положением, своей карьерой только ради утверждения - да ничего не заметят, выйдет через два-три дня.
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Александр Шульгин
Ответ Melena
Не верится очень, что Камила перед крупными соревнованиями, принимала препарат осознанно. Также и тренерский состав там не идиоты. Поня тно, что это призовое место и проверка на допинг. Камила - главное препятствие для соперниц, и это было без вариантов. Жестокая подстава!!!
Просто ошиблись с временем вывода препарата из организма.
+13
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Viks
Нужен был срочный факт
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