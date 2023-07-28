Врач Шветский о деле Валиевой: «Откуда версия со стаканом дедушки? Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм»
Врач Филипп Шветский высказался о версии попадания допинга в организм Камилы Валиевой.
На чемпионате России в декабре 2021 года Валиева сдала положительную пробу на триметазидин. Об этом стало известно во время Олимпийских игр в Пекине-20222.
— Откуда версия со стаканом дедушки?
— Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм. Было понятно: попадание случайное. Мы общались с институтом фармакологии — для полного выведения данной дозировки нужно от 24 до 72 часов, не более того. Поэтому — да, это первое, что могло прийти нам в голову.
— Рассматривалась ли версия, что положительная проба Валиевой стала результатом чьего-то злого умысла?
— Не бывает таких случайностей, что хотите со мной делайте. Не бывает такого, что через два часа после командной олимпийской победы «впуливается» информация, что у одного из русских фигуристов положительная допинг-проба.
Когда 9 февраля стало известно, что это Камила Валиева, я сразу сказал: если я появляюсь в ближайшее время в этой схеме, это заказная история. Я появился в ней 11 февраля, прошли сутки. И сразу же видеофильм из Германии, здесь тему поддержали в СМИ некоторые наши депутаты. Акценты были успешно смещены.
Хайо Зеппельт говорит в фильме, что ему мое имя назвали российские источники, приближенные к федерации. Но снять фильм за такой короткий промежуток времени, причем так качественно, очень сложно. Качество мне действительно понравилось — хорошее, немецкое.
Во всей этой ситуации Камила и я стали инструментами для запуска определенного механизма, выстроенного заранее, – сказал Шветский.
Бывший врач Валиевой подал иск на Хайо Зеппельта в московский суд. За что?
Жестокая подстава!!!
Если до истинной причины попадания в организм вещества не докопались, зачем отвергать версию со стаканом? Дело не закрыто. В деле версия со стаканом.
Очень странный поворот.
Уже давно сложилась практика давать спортсменами бредовые версии попадания неугодных веществ а организм. Игра такая. Нет доказательств иного, играй по общим правилам.
1) махинации штаба с препаратами
2) подстава конкурентов
По вашей логике доказательство что федерация невиновна в том что врали неумело, иначе б врали умело. Варианта не врали б просто нет
"Да, мы нагло соврали! И что вы нам за это сделаете?"
Но пугает факт того, что перед судом человек, знакомый с ситуацией открыто говорит, что «мы не знаем, как запрещенный препарат попал в её организм». За это между прочим предусмотрено очень строгое наказание. Конечно, в случае с ямайской 15-летней спортсменкой, которая сдала положительную допинг-пробу дважды (всего 5 препаратов!), это прокатило. Но за Камилу так взялись, что это не пройдёт..
Но с другой стороны, заседание будет длится 4 дня, это очень много и довольно необычно. Значит какие-то версии все-таки есть?