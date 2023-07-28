Врач Шветский о деле Валиевой: «Откуда версия со стаканом дедушки? Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм»

Врач Филипп Шветский высказался о версии попадания допинга в организм Камилы Валиевой.

На чемпионате России в декабре 2021 года Валиева сдала положительную пробу на триметазидин. Об этом стало известно во время Олимпийских игр в Пекине-20222.

— Откуда версия со стаканом дедушки?

— Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм. Было понятно: попадание случайное. Мы общались с институтом фармакологии — для полного выведения данной дозировки нужно от 24 до 72 часов, не более того. Поэтому — да, это первое, что могло прийти нам в голову.

— Рассматривалась ли версия, что положительная проба Валиевой стала результатом чьего-то злого умысла?

— Не бывает таких случайностей, что хотите со мной делайте. Не бывает такого, что через два часа после командной олимпийской победы «впуливается» информация, что у одного из русских фигуристов положительная допинг-проба.

Когда 9 февраля стало известно, что это , я сразу сказал: если я появляюсь в ближайшее время в этой схеме, это заказная история. Я появился в ней 11 февраля, прошли сутки. И сразу же видеофильм из Германии, здесь тему поддержали в СМИ некоторые наши депутаты. Акценты были успешно смещены.

Хайо Зеппельт говорит в фильме, что ему мое имя назвали российские источники, приближенные к федерации. Но снять фильм за такой короткий промежуток времени, причем так качественно, очень сложно. Качество мне действительно понравилось — хорошее, немецкое.

Во всей этой ситуации Камила и я стали инструментами для запуска определенного механизма, выстроенного заранее, – сказал .

Бывший врач Валиевой подал иск на Хайо Зеппельта в московский суд. За что?