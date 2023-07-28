Марез перешел из «Ман Сити» в «Аль-Ахли»

«Манчестер Сити» объявил о трансфере Рияда Мареза в «Аль-Ахли».

Алжирский вингер провел в « » пять лет. В 2018 году он перешел из «Лестера».

За время в Манчестере Марез провел 236 матчей, забил 78 голов и отдал 59 результативных передач. Вингер выиграл 11 трофеев в составе «горожан», включая Лигу чемпионов-2022/23 и четыре чемпионских титула в Премьер-лиге.

Сообщалось, что «Ман Сити» получит от саудовского клуба 35 млн евро вместе с бонусами в качестве компенсации за 32-летнего полузащитника. Сам Марез подпишет с « » контракт до июня 2027 года.

Статистика вингера – здесь.