Марез перешел из «Ман Сити» в «Аль-Ахли»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Рияд Марез Футбол

«Манчестер Сити» объявил о трансфере Рияда Мареза в «Аль-Ахли».

Алжирский вингер провел в «Манчестер Сити» пять лет. В 2018 году он перешел из «Лестера». 

За время в Манчестере Марез провел 236 матчей, забил 78 голов и отдал 59 результативных передач. Вингер выиграл 11 трофеев в составе «горожан», включая Лигу чемпионов-2022/23 и четыре чемпионских титула в Премьер-лиге.

Сообщалось, что «Ман Сити» получит от саудовского клуба 35 млн евро вместе с бонусами в качестве компенсации за 32-летнего полузащитника. Сам Марез подпишет с «Аль-Ахли» контракт до июня 2027 года.

Статистика вингера – здесь.

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19 комментариев

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Олег Комисаров
Скоро в Европе звезд не останется 😬 Идея создания суперлиги кажется не таким и плохим
+4
-1
+3
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Piter-Pan
Классный игрок! Мог бы еще пару лет поиграть на топ уровне. Удачи в новом клубе!
+3
-1
+2
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Mykytka
Если еще и Бернарду уйдет с МС, то им кровь из носу нужен будет кто-то на правый фланг. Вроде и кандидатов на рынке особо нет
+2
-1
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Итачи Учиха
Палмер наконец получит минуты)))
+1
0
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Махмуд Адылов
Странно, что новость не главная 🥲
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Gündoğan
Успешный трансфер для Сити как покупка, как его карьера в Сити так и выгодная продажа. Все таки 32 для правого вингера это возраст в АПЛ
+1
0
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App. Bs
Ответ Ебздрогыч
Как-то рановато на пенсию, всего 32. Но бабки решают все
В этом мире на данный момент конечно
+1
0
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Temo Sokhadze
Блин, вот все говорят, мол будет тоже самое, что и с Китаем, но в Китай игроки такого уровня не шли
0
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Mykytka
Ответ Александр Бакун
видимо Бернардо все таки
Да, конечно
Уже исправил
Завтыкал)
0
0
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6tspey7tb5
Ответ Alexander Tryapyshko
Что за Бруну?
Монталеони
0
0
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Gündoğan
Ответ Mykytka
Если еще и Бернарду уйдет с МС, то им кровь из носу нужен будет кто-то на правый фланг. Вроде и кандидатов на рынке особо нет
Бернардо ты хотел сказать
0
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guest.ala
Ответ Alexander Tryapyshko
Что за Бруну?
Бернарду Силва наверное имел ввиду чувак
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Александр Бакун
Ответ Alexander Tryapyshko
Что за Бруну?
видимо Бернардо все таки
0
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Alexander Tryapyshko
Ответ Mykytka
Если еще и Бернарду уйдет с МС, то им кровь из носу нужен будет кто-то на правый фланг. Вроде и кандидатов на рынке особо нет
Что за Бруну?
+1
-1
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Олег Комисаров
Ответ App. Bs
Когда уже будет предложение по Кокорину?Главной европейской звезде?
Не аргументированный комментарий , минус бал 🤔
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Кино Музыка
Как же вовремя они всех продают.
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App. Bs
Когда уже будет предложение по Кокорину?Главной европейской звезде?
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