Марез перешел из «Ман Сити» в «Аль-Ахли»
«Манчестер Сити» объявил о трансфере Рияда Мареза в «Аль-Ахли».
Алжирский вингер провел в «Манчестер Сити» пять лет. В 2018 году он перешел из «Лестера».
За время в Манчестере Марез провел 236 матчей, забил 78 голов и отдал 59 результативных передач. Вингер выиграл 11 трофеев в составе «горожан», включая Лигу чемпионов-2022/23 и четыре чемпионских титула в Премьер-лиге.
Сообщалось, что «Ман Сити» получит от саудовского клуба 35 млн евро вместе с бонусами в качестве компенсации за 32-летнего полузащитника. Сам Марез подпишет с «Аль-Ахли» контракт до июня 2027 года.
Статистика вингера – здесь.
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