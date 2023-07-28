«Арсенал» установил статую Венгера у «Эмирейтс». Тренер держит кубок АПЛ над головой
«Арсенал» представил памятник Арсену Венгеру.
«Арсенал» рад сообщить, что на стадионе «Эмирейтс» открыта статуя нашего бывшего главного тренера Арсена Венгера – в память о поистине выдающемся вкладе Арсена в развитие нашего футбольного клуба», – сказано в сообщении на сайте лондонцев.
Француз возглавлял «канониров» с октября 1996 года по май 2018 года. При нем команда трижды выиграла лигу Англии, в том числе не потерпев ни одного поражения в чемпионате-2003/04. Именно с трофеем АПЛ в руках Венгер и увековечен.
Также за время работы в «Арсенале» он по 7 раз взял Кубок и Суперкубок Англии.
Фото: arsenal.com
Совесть?)
Искусство скульптуры по-тихоньку становится утраченной технологией древних развитых цивилизаций.
Я спросила, потому что ты так делаешь постоянно..выглядит странно, с учетом того что ты себя называешь взрослым, «мудрым» человеком)
Но так делают обычно только дети:)))
Какая может быть зависть к «авторитету» в новостном сайте? Кажется в твоей жизни есть только спортс, что ты так любишь свое «высокое» положение здесь)
«Никогда тебе не пишу» - хоть себе не ври, пожалуйста:))