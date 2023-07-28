«Арсенал» установил статую Венгера у «Эмирейтс». Тренер держит кубок АПЛ над головой

Теги Арсен Венгер Эмирейтс премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» представил памятник Арсену Венгеру.

«Арсенал» рад сообщить, что на стадионе «Эмирейтс» открыта статуя нашего бывшего главного тренера Арсена Венгера – в память о поистине выдающемся вкладе Арсена в развитие нашего футбольного клуба», – сказано в сообщении на сайте лондонцев.

Француз возглавлял «канониров» с октября 1996 года по май 2018 года. При нем команда трижды выиграла лигу Англии, в том числе не потерпев ни одного поражения в чемпионате-2003/04. Именно с трофеем АПЛ в руках Венгер и увековечен.

Также за время работы в «Арсенале» он по 7 раз взял Кубок и Суперкубок Англии.

Фото: arsenal.com

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66 комментариев

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dr. cage
Почему не в пуховике?
+100
-6
+94
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Arman FCSM
Ответ dr. cage
Почему не в пуховике?
Пуховику отдельную статую установят
+92
-2
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ZA.RMA
Заслужено, браво🙌🏼
+66
-1
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Андрей
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Сколько сезонов без поражений в АПЛ хоть у кого-нибудь еще из тренеров, расскажи плиз
+33
-5
+28
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Elf Dying
Руки непропорциональны или мне кажется?
+11
0
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JENNINGS
Заслуженно!
+9
-1
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Фруктовый Кефир
Настоящая легенда наряду с Фергюсоном. Спасибо за тот чудесный сезон без поражений! Анри, Бергкамп, Виейра, Леманн, Юнгберг в сердце навсегда❤️
+11
-3
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Мистер Уайт
Ответ dr. cage
Почему не в пуховике?
Зимой отдельно поставят памятник пуховику Венгера. И жвачке Фергюсона.
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ZA.RMA
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Дядя Риго, а в чем причина удалять свои комментарии?
Совесть?)
+8
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Reservoir Cat
Мда, пропорции конечно мое почтение.

Искусство скульптуры по-тихоньку становится утраченной технологией древних развитых цивилизаций.
+6
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Dmi3y8989
Великий дядька Арсен Венгер 🙌
+5
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shipoopi1
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
🤡
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Доктор Броманталь
Рядом хорошо бы смотрелась статуя Аршавина со знаменитым жестом из четырех пальцев. Хорошая отсылка бы была к любви Арсена к четвертым местам.
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Шамиль Агарагимов
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
А что такого? У клуба не так уж много денег было
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ZA.RMA
Ответ rigobersong
А зачем эту функцию ввели, наверно что бы ей можно пользоваться, я же у тебя не спрашиваю, как ты по жизни живешь, болея за риал:)))
А в чем причина грубости и агрессии?

Я спросила, потому что ты так делаешь постоянно..выглядит странно, с учетом того что ты себя называешь взрослым, «мудрым» человеком)

Но так делают обычно только дети:)))
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StarsAndArrows
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
По факту за 10 лет,дальше Арсенал превратился в магазин а-ля Дортмунд,где каждый год ключевых игроков продавали)
+2
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Tristan...
Давно пора было. Жаль, не получилось завоевать ЛЧ... Да и без этого, первая половина карьеры в Арсенале была на высоком уровне
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Стахович
Ленты на кубке бесят
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Pakazs
Давно надо было
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Король Предголевых
Жаль, что на его долю выпала самая кризисная финансовая ситуация в клубе, много титулов не досчитался в своей карьере из-за невозможности иметь нужный ему состав...
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ZA.RMA
Ответ rigobersong
У меня нет никакой грубости ни к кому, это у тебя какие-то комплексы, заметь, я тебе никогда не пишу, а ты со своим аригами постоянно пытаешься раскрутится за счет моего имени:)) А в случае когда тебя ставят на место, прикрываешься что ты девочка и своей религией:)) Мне ты вообще неинтересна, а вот то что у вас зависть к моему авторитету на сайте, это видно невооруженным взглядом:)
Пишешь, что я тебе неинтересна, но при этом всё обо мне знаешь, даже мою религию, хотя большинство пользователей не знают, что я девушка в принципе:)

Какая может быть зависть к «авторитету» в новостном сайте? Кажется в твоей жизни есть только спортс, что ты так любишь свое «высокое» положение здесь)

«Никогда тебе не пишу» - хоть себе не ври, пожалуйста:))
+2
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Рафаэль Каграманян
Ответ Elf Dying
Руки непропорциональны или мне кажется?
я так понял, что это для лучшей видимости лица
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Макс Отицкий
Ответ QWertY
Он никогда не будет стоять в одном ряду с великим Ферги
Он уже стоит в одном ряду с великим Ферги.
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Акматов Мейман
Венгер❤️❤️
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ɔculpa
Ответ Elf Dying
Руки непропорциональны или мне кажется?
Не кажется. Руки гигантские, размером до колен.
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