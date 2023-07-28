«Арсенал» установил статую Венгера у «Эмирейтс». Тренер держит кубок АПЛ над головой

«Арсенал» представил памятник Арсену Венгеру.

« » рад сообщить, что на стадионе « » открыта статуя нашего бывшего главного тренера – в память о поистине выдающемся вкладе Арсена в развитие нашего футбольного клуба», – сказано в сообщении на сайте лондонцев.

Француз возглавлял «канониров» с октября 1996 года по май 2018 года. При нем команда трижды выиграла лигу Англии, в том числе не потерпев ни одного поражения в чемпионате-2003/04. Именно с трофеем АПЛ в руках Венгер и увековечен.

Также за время работы в «Арсенале» он по 7 раз взял Кубок и Суперкубок Англии.

Фото: arsenal.com