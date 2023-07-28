Ирина Винер: «Я глубоко верующий человек и считаю: все гении – посланники небес. Наш президент тоже дарован нам Господом»

Ирина Винер объяснила, почему считает всех гениев посланниками небес.

Об этом главный тренер сборной России по художественной гимнастике порассуждала, говоря об искусстве и творчестве.

– Вы ведь тоже «художница», не умеющая рисовать?

– Абсолютно! Не мое. Но мне и не надо, достаточно получать информацию из космоса и транслировать дальше. Строго говоря, я лишь проводник. Скоро выйдет книга, она так и будет называться – «Я никто». Ее заказала Алина (Кабаева), и я года три надиктовывала истории из жизни. Их аккуратно записывали, и вот сейчас эти воспоминания выйдут.

– Ну так... Не без кокетства.

– Почему?!

– Рассудите сами: имея столько званий и регалий, называть себя никем…

– Ни грамма жеманства. Совершенно! Я никто, и звать меня никак! Моя задача – передать полученные знания, донести их, не расплескав, до своих детей, учеников. Кто-то свыше выбрал меня проводником в художественной гимнастике. Или вы думаете, будто Чайковский или Королев были какими-то другими? Нет!

– Что-то мне подсказывает, они были гениями.

– Избранными! Я глубоко верующий человек и считаю: все гении – посланники небес... Наш президент тоже дарован нам Господом. Как говорили раньше, помазанник Божий. И великий Альберт Эйнштейн в конце жизни признавался, что он лишь резидент. Это его собственное выражение. Академик Наталья Бехтерева тоже писала, что послана на Землю. Как и многие другие ученые.

По-вашему, Александр Пушкин сам сочинял стихи? Его выбрал высший разум. Магомет вовсе не владел грамотой, однако оставил после себя Коран. Я близко знала, дружила с Валерией Михайловной Пороховой, которая перевела это выдающееся произведение на русский язык.

Она рассказывала мне, насколько сложно в точности передать музыкальность арабских стихов. Это было под силу лишь высокообразованному человеку. Видимо, и Магомету все приходило откуда-то свыше, он слышал, а записывать мысли помогал кто-то другой. Но это моя философия, – сказала Винер.

Ирина Винер теперь полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В этом же списке Лавров, Терешкова и Винокур