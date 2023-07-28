Ирина Винер: «Я глубоко верующий человек и считаю: все гении – посланники небес. Наш президент тоже дарован нам Господом»

Теги Владимир Путин художественная гимнастика Алина Кабаева Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Гимнастика

Ирина Винер объяснила, почему считает всех гениев посланниками небес.

Об этом главный тренер сборной России по художественной гимнастике порассуждала, говоря об искусстве и творчестве.

– Вы ведь тоже «художница», не умеющая рисовать?

– Абсолютно! Не мое. Но мне и не надо, достаточно получать информацию из космоса и транслировать дальше. Строго говоря, я лишь проводник. Скоро выйдет книга, она так и будет называться – «Я никто». Ее заказала Алина (Кабаева), и я года три надиктовывала истории из жизни. Их аккуратно записывали, и вот сейчас эти воспоминания выйдут.

– Ну так... Не без кокетства.

– Почему?!

– Рассудите сами: имея столько званий и регалий, называть себя никем…

– Ни грамма жеманства. Совершенно! Я никто, и звать меня никак! Моя задача – передать полученные знания, донести их, не расплескав, до своих детей, учеников. Кто-то свыше выбрал меня проводником в художественной гимнастике. Или вы думаете, будто Чайковский или Королев были какими-то другими? Нет!

– Что-то мне подсказывает, они были гениями.

– Избранными! Я глубоко верующий человек и считаю: все гении – посланники небес... Наш президент тоже дарован нам Господом. Как говорили раньше, помазанник Божий. И великий Альберт Эйнштейн в конце жизни признавался, что он лишь резидент. Это его собственное выражение. Академик Наталья Бехтерева тоже писала, что послана на Землю. Как и многие другие ученые.

По-вашему, Александр Пушкин сам сочинял стихи? Его выбрал высший разум. Магомет вовсе не владел грамотой, однако оставил после себя Коран. Я близко знала, дружила с Валерией Михайловной Пороховой, которая перевела это выдающееся произведение на русский язык.

Она рассказывала мне, насколько сложно в точности передать музыкальность арабских стихов. Это было под силу лишь высокообразованному человеку. Видимо, и Магомету все приходило откуда-то свыше, он слышал, а записывать мысли помогал кто-то другой. Но это моя философия, – сказала Винер.

Ирина Винер теперь полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В этом же списке Лавров, Терешкова и Винокур

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48 комментариев

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Стэн Смит
У Газзаева появился достойный конкурент.
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VictorVallecano
Ирина Винер: «Я глубоко лижущий человек»
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Karpins
Вызывайте скорую
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Михаил Хромаков
перспективная ветка
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Booligan
Как одно из наказаний, без сомнения. Библейский Бог вообще если понимать буквально только и делал что издевался над подопечными.
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Вячеслав Пустохин
Винер не уточнила: когда же наш президент встретится с господом?
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Lacrosse-style goal
Ну это римминг прям высочайшего уровня. Даже не знаю способен ли кто-то это теперь превзойти....
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L1berty
Да она сатанистка
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Alexander Uljanov
Дарован Господом в наказание за грехи
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Sobachkin
Особенно Алина Кабаева, самый успешный продукт кастинг-агентства, да и остальным с небес падали квартиры и машины, а у Усманова бабло с небес тоже.... Насчет президента не уверен, это наверное уже наказание, за все грехи
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Lordk
Но за какие грехи?
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Norwik
Больной народ, что тут сказать еще...
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Ф_Крюгер
Сатаной из Ада...
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Сергей Галынский
Храни всех Николай Чудотворец! Целую всех в пупок
Добавила Винер
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Имя Фамилия
Надеюсь вы все в одном котле будете: путин, вся едрисня и прихвостни
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Oleg Olegov
У меня на этой новости телефон замироточил
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valderoma
Дарован сатаной.
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Ноу криминалити
Может для нее Боря Березовский является Господом, кто ж их психбольных знает
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napoli_14
Ну теперь все понятно)
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Gun[o|o]ner
Если человек - "глубоковерующий", он никогда на показ это не выпячивает
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Abdul Suleymanov
спасибо, блеванул
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Антон
Что это я сейчас прочёл?
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sk0208827
Ох ё !
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Oleg Tsirushkin
Вызывайте неотложку. Срочно!
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Ебздрогыч
В наказание за грехи
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