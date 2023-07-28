«Ювентус» исключен из Лиги конференций-2023/24 и оштрафован на 20 млн евро. 10 млн – условно

УЕФА лишил «Ювентус» права выступить в Лиге конференций в сезоне-2023/24.

Инстанция по финансовому контролю клубов по итогам расследования пришла к выводу, что туринцы нарушили положения нормативных документов организации и условия мирового соглашения, подписанного в августе 2022 года.

В связи с этим «бьянконери» были исключены из еврокубков на год и оштрафованы на 20 млн евро. 10 из них – условно, эта сумма будет взыскана в том случае, если отчетность за 2023, 2024 и 2025 годы не будет соответствовать требованиям, определенным в Регламенте УЕФА по лицензированию клубов и обеспечению финансовой устойчивости.

Ранее сообщалось, что «Юве» и УЕФА договорились об отстранении команды от Лиги конференций. УЕФА, в свою очередь, закроет дело о потенциальных нарушениях правил лицензирования и финансового фэйр-плей. Формально это станет вариантом сделки о признании вины со стороны туринцев.

Переговоры велись только о деле, открытом самим УЕФА. Это не касается обвинений, рассматриваемых в итальянских судах.

В январе туринцы были лишены 15 очков по делу о фиктивном приросте капитала, но сумели их вернуть в результате апелляции. Из-за получения новых доказательств дело было возобновлено.

В мае с клуба окончательно сняли 10 очков. В итоге «Ювентус» занял седьмое место в Серии А и должен был выступить в Лиге конференций.

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