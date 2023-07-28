«Ювентус» исключен из Лиги конференций-2023/24 и оштрафован на 20 млн евро. 10 млн – условно

Теги Ювентус серия А Италия УЕФА происшествия финансовый фэйр-плей деньги Лига Конференций УЕФА Футбол

УЕФА лишил «Ювентус» права выступить в Лиге конференций в сезоне-2023/24.

Инстанция по финансовому контролю клубов по итогам расследования пришла к выводу, что туринцы нарушили положения нормативных документов организации и условия мирового соглашения, подписанного в августе 2022 года.

В связи с этим «бьянконери» были исключены из еврокубков на год и оштрафованы на 20 млн евро. 10 из них – условно, эта сумма будет взыскана в том случае, если отчетность за 2023, 2024 и 2025 годы не будет соответствовать требованиям, определенным в Регламенте УЕФА по лицензированию клубов и обеспечению финансовой устойчивости.

Ранее сообщалось, что «Юве» и УЕФА договорились об отстранении команды от Лиги конференций. УЕФА, в свою очередь, закроет дело о потенциальных нарушениях правил лицензирования и финансового фэйр-плей. Формально это станет вариантом сделки о признании вины со стороны туринцев.

Переговоры велись только о деле, открытом самим УЕФА. Это не касается обвинений, рассматриваемых в итальянских судах.

В январе туринцы были лишены 15 очков по делу о фиктивном приросте капитала, но сумели их вернуть в результате апелляции. Из-за получения новых доказательств дело было возобновлено.

В мае с клуба окончательно сняли 10 очков. В итоге «Ювентус» занял седьмое место в Серии А и должен был выступить в Лиге конференций.

«Ювентус» наказали за то, что делают все. Это несправедливо, но логично

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35 комментариев

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Михо
Юве так даже проще
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erabog@icloud.com
Бред
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Maxim Poroshin
Перебор
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Дмитрий
Это за Суперлигу? Мафия победила, как обычно, на изи
+3
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rigobersong
Ответ Rahym Hommadow
вот это поворот Барсе тоже жрёт такой учесть
Проведены все расследование, УЕФА не нашла никаких нарушений у Барселоны:) Или ты за новостями не следишь:) Честный клуб оправдан, а итальянская мафия наказана:) Все справедливо!:))
+2
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Zlodimir
Добро пожаловать в зимний кубок матч премьер 😂
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Almaz KENZHEBEKOV
мрази, пусть тогда расследует ПСЖ и Ман Сити
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Ronny92
Чеферинка психанул
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Rumov
Повезло Юве. Все это скоро пройдет, но хоть позора этих конференций не будет.
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Badinoko
Да когда эта зебра на белую полоску уже поменяется?!!!
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Norwik
Юве сказал спасибо
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erabog@icloud.com
А ну хотя у Юве будет больше сил на матчи Серии А, да и выплаты от лк не сильно большие
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Defensore
да создайте уже, наконец, суперлигу с участием 1-2х клубов РПЛ
фнл
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Red
а им этот кубок так сильно нужен) 20 да это потеря а вот кубок я вас умоляю
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мс-мешок
была бы ЛЧ , вот 20 миллионов это много
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Trash Talking
Получается, что Фиорентина обрела чек-поинт, и пока не победит в ЛК, будет начинать европейский поход в ней :)
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Артём Литош
Покупентус пробивает дно!
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hyunday
Кто вместо Юве?
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Денис Давыдов
Думаю болельщики Ювентуса не сильно грустят по этому поводу
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Илья Добрый
А могли 7,5 очков снять допустим
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yulay
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в итальянском футболе , я отвечу: Юве мошенничает
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Игорь Сидоренко
Решение — «свисток в пользу провинившегося».
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Vadja
Понятно, что Юве не интересно играть в лиге конференций, но уефа даже не пытается скрывать особо, что все происходящее - это просто месть за суперлигу.
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Vladimir Frolov
Попасть в ЛЧ, выйти там из группы, и отобьют все потери
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Арсен Талант-Уулу
Клоуны с УЕФА то снимут, то прибавят очки, то теперь вообще не допустили к еврокубку. Мафия рулит
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