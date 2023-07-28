«Челси» о штрафе за нарушения в отчетности при Абрамовиче: «Клуб сам сообщил об этом. Благодарим УЕФА за рассмотрение вопроса»

Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович УЕФА деньги Тодд Боули Футбол

«Челси» прокомментировал нарушение отчетности и штраф от УЕФА.

Английский клуб выплатит 10 миллионов евро из-за нарушения правил, связанных с лицензированием и финансовым фэйр-плей, предоставив неполную отчетность. В заявлении УЕФА говорится, что «после смены собственника клуба в 2022 году новый владелец выявил случаи потенциально неполного представления информации предыдущими хозяевами».

Весной 2022 года российский бизнесмен Роман Абрамович продал «Челси». Новым владельцем стал консорциум во главе с Тоддом Боули.

«Группа владельцев «Челси» завершила покупку клуба 30 мая 2022 года.

В ходе тщательной комплексной проверки перед завершением покупки группе владельцев стало известно о потенциально неполной финансовой отчетности, касающейся операций во время предыдущего владения клубом. 

Сразу после завершения покупки «Челси» самостоятельно сообщил об этом в УЕФА.

«Челси» полностью сотрудничал и помогал УЕФА в расследовании. После анализа, проведенного органом УЕФА по финансовому контролю клубов, клуб заключил мировое соглашение с УЕФА. 

По этому соглашению клуб должен выплатить финансовый взнос в размере 10 миллионов евро в качестве фиксированного платежа.

В соответствии с основными принципами группы владельцев клуба, которые заключаются в полном соблюдении норм и прозрачности с регулирующими органами, мы благодарны за то, что это дело было завершено благодаря упреждающему раскрытию информации УЕФА и урегулированию, которое полностью разрешает заявленные вопросы.

Мы хотим официально поблагодарить УЕФА за рассмотрение этого вопроса. «Челси» высоко ценит отношения с УЕФА и надеется на дальнейшее развитие этих отношений», – сообщается в заявлении лондонского клуба.

6 комментариев

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Bob_Stone
Сам Пью
Сам Гуляю
Сам Нарушу ( Ромка )
Сам Башляю 😀😀😀
Бабло решает Всё 👍😀
+5
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+5
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Этот Райола хочет денег
Абрамович: Мне больно видеть белых схем, мне лучше в полной темноте, я очень много-много лет...)
+4
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Felp
>потенциально неполного представления информации

И за это 10 млн реального штрафа.
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DolJun
вот так поступают честные клубы без долгов, которым нечего скрывать.
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hupoki
Такое ощущение что на этом сайте прогнозы дают на отвали, мой трёх летний сын чаще угадывает результаты чем прогнозёры данного сайта.
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит.
Сами зайдите в Яндекс и в бейте в поисковую строку: Кинг бол ру вам выдаст первую же ссылку. Если захотите меня отблагодарить, мой ник на форуме "Гол!"
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Алексей Хороший
Ответ Bob_Stone
Сам Пью Сам Гуляю Сам Нарушу ( Ромка ) Сам Башляю 😀😀😀 Бабло решает Всё 👍😀
😂
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