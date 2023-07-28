«Челси» о штрафе за нарушения в отчетности при Абрамовиче: «Клуб сам сообщил об этом. Благодарим УЕФА за рассмотрение вопроса»

«Челси» прокомментировал нарушение отчетности и штраф от УЕФА.

Английский клуб выплатит 10 миллионов евро из-за нарушения правил, связанных с лицензированием и финансовым фэйр-плей, предоставив неполную отчетность. В заявлении УЕФА говорится, что «после смены собственника клуба в 2022 году новый владелец выявил случаи потенциально неполного представления информации предыдущими хозяевами».

Весной 2022 года российский бизнесмен Роман Абрамович продал «Челси». Новым владельцем стал консорциум во главе с Тоддом Боули.

«Группа владельцев «Челси» завершила покупку клуба 30 мая 2022 года.

В ходе тщательной комплексной проверки перед завершением покупки группе владельцев стало известно о потенциально неполной финансовой отчетности, касающейся операций во время предыдущего владения клубом.

Сразу после завершения покупки «Челси» самостоятельно сообщил об этом в УЕФА.

«Челси» полностью сотрудничал и помогал УЕФА в расследовании. После анализа, проведенного органом УЕФА по финансовому контролю клубов, клуб заключил мировое соглашение с УЕФА.

По этому соглашению клуб должен выплатить финансовый взнос в размере 10 миллионов евро в качестве фиксированного платежа.

В соответствии с основными принципами группы владельцев клуба, которые заключаются в полном соблюдении норм и прозрачности с регулирующими органами, мы благодарны за то, что это дело было завершено благодаря упреждающему раскрытию информации УЕФА и урегулированию, которое полностью разрешает заявленные вопросы.

Мы хотим официально поблагодарить УЕФА за рассмотрение этого вопроса. «Челси» высоко ценит отношения с УЕФА и надеется на дальнейшее развитие этих отношений», – сообщается в заявлении лондонского клуба.