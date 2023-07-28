«ПСЖ» хочет от «Реала» 250 млн евро за Мбаппе. Мать форварда намерена сбить цену
«ПСЖ» хочет от «Реала» 250 млн евро за Килиана Мбаппе.
Как пишет Marca, мать и агент форварда, Файза Ламари, намерена сбить запрашиваемую парижанами сумму.
Пока неизвестно, будет ли «Реал» заинтересован в трансфере этим летом или намерен подождать до следующего сезона.
У тебя?
В контракте норвежского нападающего Эрлинга Холанда с «Манчестер Сити» прописаны отступные в размере 200 миллионов евро с 2024 года, причем они будут действовать для всех клубов, включая английские.