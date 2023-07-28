«ПСЖ» хочет от «Реала» 250 млн евро за Мбаппе. Мать форварда намерена сбить цену

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы агенты Килиан Мбаппе деньги Файза Ламари Футбол

«ПСЖ» хочет от «Реала» 250 млн евро за Килиана Мбаппе.

Как пишет Marca, мать и агент форварда, Файза Ламари, намерена сбить запрашиваемую парижанами сумму.

Пока неизвестно, будет ли «Реал» заинтересован в трансфере этим летом или намерен подождать до следующего сезона.

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27 комментариев

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&_Bishep_&
Ответ GuruFutbola
Бедные Испанские налогоплательщики
Тебе нужен ликбез...Ты до сих пор уверен, что везде футбол на подобии российского -социалистический.
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mjordan
Мамкин футболист
+4
-1
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Отец Абду
Комментарий удален пользователем
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JAV-URARTU-ARARAT
Санта Барбара , как по мне не нужен он Реалу , за эти деньги можно купить несколько хороших футболиста !
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Hitgoe Himgob
Мать намерена сбить цену за своего сына, порно какое то
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инок
Окружение Мбаппе продолжает доить,, ой чёто я совсем запутался...
+2
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QWertY
Ответ Ena Therapy
Шейхи видимо еще не понимают, теперь не они заказывают музыку
Как и не реал. Заказывает музыку Мбаппе. И только он
+6
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belikovda.90
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Ответ QWertY
Как и не реал. Заказывает музыку Мбаппе. И только он
И не Мбаппе, а мама Мбаппе!
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i love it
Ответ GuruFutbola
Бедные Испанские налогоплательщики
Привет гуру как дела?
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GuruFutbola
Ответ i love it
Привет гуру как дела?
Привет, хорошо
У тебя?
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Люблю спортс
Ответ i love it
Руководство Сити и Пеп низа что не отпустят Холанда
«Реал» активизируете опцию отступные и выпучит его. Тем более Эрлинг сам хотел в «Реал». Я бы лучше его взял, чем Мбабло. И он моложе на два года.

В контракте норвежского нападающего Эрлинга Холанда с «Манчестер Сити» прописаны отступные в размере 200 миллионов евро с 2024 года, причем они будут действовать для всех клубов, включая английские.
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ инок
Окружение Мбаппе продолжает доить,, ой чёто я совсем запутался...
"эта наша корова и мы её доим" ©
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Фёдор Кузнецов
Ответ Акира_1
Зачем Реалу платить 250 сейчас, если можно заключить предварительное соглашение к следующему сезону? Мбаппе тогда сможет и в ПСЖ свои бонусы собрать, и предварительно от Реала получить определённую сумму. Или бояться, что он их опять обманет и использует для выбивания контракта с Парижа? 😀
потому что если Мбаппе останется в конце ТО в ПСЖ, он продлит контракт
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