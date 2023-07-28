«ПСЖ» хочет от «Реала» 250 млн евро за Мбаппе. Мать форварда намерена сбить цену

«ПСЖ» хочет от «Реала» 250 млн евро за Килиана Мбаппе.

Как пишет Marca, мать и агент форварда, Файза Ламари, намерена сбить запрашиваемую парижанами сумму.

Пока неизвестно, будет ли « » заинтересован в трансфере этим летом или намерен подождать до следующего сезона.