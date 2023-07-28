«Реал» не хочет вести переговоры о Мбаппе напрямую с Аль-Хелайфи. Президент «ПСЖ» проигнорировал три предложения мадридцев в 2021-м
«Реал» не хочет вести переговоры с президентом «ПСЖ» о Килиане Мбаппе.
В 2022 году французский нападающий отказался от перехода в «Реал» и продлил контракт с «ПСЖ». В этом году обсуждение возможности перехода Килиана Мбаппе в мадридский клуб возобновилось.
Как сообщает Marca, мадридский клуб не хочет напрямую вести переговоры с Нассером Аль-Хелайфи.
Отмечается, что президент «ПСЖ» никак не ответил на три официальных предложения «Реала» о переходе Килиана Мбаппе в августе 2021 года, когда у футболиста оставался год контракта.
И сейчас ситуация такая же, поскольку у игрока тоже год по соглашению с «ПСЖ», и «Реал» предпринимает попытки приобрести игрока.
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А нехрен мне больше делать, спорц. Совсем уже охренели.
У тебя столько денег, что ты можешь позволить себе все что угодно, где угодно и когда угодно, и твои дети смогут позволить и дети твоих детей позволят многое, о чем многие из нас даже мечтать не могут.
Ты не работаешь, занимаешься любимым делом, у тебя будет все что ты захочешь (в материальном плане, а в некоторых случаях даже не в материальном).
Ладно, мне ноунейму из жопы мира наверное этого не понять, но какая разница зарабатываешь ты 40-50 млн в Реале или 100 млн в ПСЖ или 700 в Саудии? Это же все равно очень много, так много, что до конца жизни такие деньги будет так же трудно потратить, как нам с вами такие деньги заработать.
Тем более, что эти деньги 40-50 млн от Реала это за ГОД. Таких годов в теории будет как минимум 4, а еще сюда добавить деньги от личных контрактов с рекламодателями.
В теории ты сам можешь построить огромную бизнес империю, чем успешно справляются многие топ футболисты. В пример, его же кумир Криштиану, который, на минуточку, начинал в нулевых и тогда не было таких много миллионных контрактов, но он все равно смог заработать больше миллиарда.
Так и у Мбаппе будет намного больше миллиарда, играй он хоть в Реале, хоть в Барсе.
Так почему эти цифры для него так важны?
Просто по моим представлениям, когда у тебя овердофига денег, тебе они уже такое удовольствие не приносят.
Неужели деньги важнее чем впечатать на века свое имя в историю мирового футбола, поднимая Ушастого перед великим Стадионом Камп-Ноу, Сантьяго Бернабеу, Олд Траффорд. Быть в числе великих, которые получали Золотой Мяч. Забивать хет-трики под рев трибун. Получать истинное удовольствие с этого. Быть великим, обожаемым, кумиром, недосягаемым.
Неужели ему важнее 100-200 млн от ПСЖ или 700 от Саудии? Неужели такие деньги важнее перед такими истинно человеческими удовольствиями?
В Реале или Барсе или Мю ты все равно заработаешь очень много. Так проживи свою жизнь так, чтобы о тебе пели как о Диего, о Пеле, как будут петь о Лионеле и Криштиану.
В этом же счастье, а не в этих деньгах.
Хоть убейте, не могу понять.
Не плачь, скоро отгрузит дежурный хет-трик на спотифае)