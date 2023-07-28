«Реал» не хочет вести переговоры о Мбаппе напрямую с Аль-Хелайфи. Президент «ПСЖ» проигнорировал три предложения мадридцев в 2021-м

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

«Реал» не хочет вести переговоры с президентом «ПСЖ» о Килиане Мбаппе.

В 2022 году французский нападающий отказался от перехода в «Реал» и продлил контракт с «ПСЖ». В этом году обсуждение возможности перехода Килиана Мбаппе в мадридский клуб возобновилось.

Как сообщает Marca, мадридский клуб не хочет напрямую вести переговоры с Нассером Аль-Хелайфи.

Отмечается, что президент «ПСЖ» никак не ответил на три официальных предложения «Реала» о переходе Килиана Мбаппе в августе 2021 года, когда у футболиста оставался год контракта.

И сейчас ситуация такая же, поскольку у игрока тоже год по соглашению с «ПСЖ», и «Реал» предпринимает попытки приобрести игрока.

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JohnnyMadsen
Летит обратка Аладину, чувак думал что бабки все решают, а оказалось с людьми надо дела уметь вести.
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Smith09
Ответ Газонокосильщик Хави
Отрыжка, разбань. Я понимаю, что в шутках и подколах ты меня не одолеешь тк из-за этого и забанил. Но порой хочется на твои бредни ответить) а ты в чс ставишь тех, кто умнее тебя или у кого больше аргументов по причине того, что в школе ты был в касте тех, кого чморили?
Про рикогерку?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JohnnyMadsen
Ответ rigobersong
Вот какая обратка?:) У Мбаппе есть контракт и клуб не хочет его продавать, или если это реал, то все, правила меняются?:)
сам то понял что написал?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JohnnyMadsen
Ответ SaH4r.
а как же "Реал дважды не зовёт"?
А вам гениям в голову не приходила мысль, что никто его и не звал второй раз, а он сам вышел на контакт?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оливер Кан удаляет Роберту
Из-за включенного блокировщика рекламы сайт может работать некорректно. При возникновении трудностей отключите блокировщик, чтобы пользоваться всей функциональностью без ошибок.
-------------
А нехрен мне больше делать, спорц. Совсем уже охренели.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Akbar_Uk
Я вот одного понять не могу. Тебе 24-25 лет, ты уже в этом возрасте заработал очень много денег от контрактов с клубом и от контрактов с другими компаниями за рекламу и т.д.
У тебя столько денег, что ты можешь позволить себе все что угодно, где угодно и когда угодно, и твои дети смогут позволить и дети твоих детей позволят многое, о чем многие из нас даже мечтать не могут.
Ты не работаешь, занимаешься любимым делом, у тебя будет все что ты захочешь (в материальном плане, а в некоторых случаях даже не в материальном).
Ладно, мне ноунейму из жопы мира наверное этого не понять, но какая разница зарабатываешь ты 40-50 млн в Реале или 100 млн в ПСЖ или 700 в Саудии? Это же все равно очень много, так много, что до конца жизни такие деньги будет так же трудно потратить, как нам с вами такие деньги заработать.
Тем более, что эти деньги 40-50 млн от Реала это за ГОД. Таких годов в теории будет как минимум 4, а еще сюда добавить деньги от личных контрактов с рекламодателями.
В теории ты сам можешь построить огромную бизнес империю, чем успешно справляются многие топ футболисты. В пример, его же кумир Криштиану, который, на минуточку, начинал в нулевых и тогда не было таких много миллионных контрактов, но он все равно смог заработать больше миллиарда.
Так и у Мбаппе будет намного больше миллиарда, играй он хоть в Реале, хоть в Барсе.
Так почему эти цифры для него так важны?
Просто по моим представлениям, когда у тебя овердофига денег, тебе они уже такое удовольствие не приносят.
Неужели деньги важнее чем впечатать на века свое имя в историю мирового футбола, поднимая Ушастого перед великим Стадионом Камп-Ноу, Сантьяго Бернабеу, Олд Траффорд. Быть в числе великих, которые получали Золотой Мяч. Забивать хет-трики под рев трибун. Получать истинное удовольствие с этого. Быть великим, обожаемым, кумиром, недосягаемым.
Неужели ему важнее 100-200 млн от ПСЖ или 700 от Саудии? Неужели такие деньги важнее перед такими истинно человеческими удовольствиями?
В Реале или Барсе или Мю ты все равно заработаешь очень много. Так проживи свою жизнь так, чтобы о тебе пели как о Диего, о Пеле, как будут петь о Лионеле и Криштиану.
В этом же счастье, а не в этих деньгах.
Хоть убейте, не могу понять.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ParvizLNDRreal
Дон Фло и не такое проворачивал. Скоро аль Хелайфи будет просить Переса, чтобы тот забрал черепашку.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rister81
Ответ Человек1991
Мбаппе подумай, мы не будем тебя звать в десятый раз ! хахахаха))
Фанат Сити и Барсы боится,что сильный Реал станет еще мощнее с Мбаппе)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Человек1991
Мбаппе подумай, мы не будем тебя звать в десятый раз ! хахахаха))
+12
-11
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Причёска Бэйла
Ответ SaH4r.
а как же "Реал дважды не зовёт"?
Как же у барсуков горит)
Не плачь, скоро отгрузит дежурный хет-трик на спотифае)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Smith09
Ответ Газонокосильщик Хави
Да. Про отрыжкуберсона
Я у него тоже забанен
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сикарио
Перед орабами плясал один аргентинский леприкон, в ночнушке шейха, когда ему судейский кубок вручали))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Отрыжка, разбань. Я понимаю, что в шутках и подколах ты меня не одолеешь тк из-за этого и забанил. Но порой хочется на твои бредни ответить) а ты в чс ставишь тех, кто умнее тебя или у кого больше аргументов по причине того, что в школе ты был в касте тех, кого чморили?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
войд
Ответ Имя Фамилия
Довыпендриваются до того, что летом Мбаппе снова будет красоваться на Парк де Пренс с футболкой 2026.
Ну значит закончит с футболом так и не взяв ЛЧ)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QueenAmidala
Трудно вести переговоры с человеком, который дебоширил у тебя на стадионе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Scorpio
Нормально так по губам нойнемам Перес водит. Думали шальное бабло им дает особый статус
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Ответ Человек1991
Мбаппе подумай, мы не будем тебя звать в десятый раз ! хахахаха))
Если это лучший футболист могут и позвать ,даже Фиго перебежал в Реал из басры когда этого захотел Перес
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
завтра напишут:"Реал предложил 300+50 ПСЖ за Мбаппе" знаем, слышали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Ответ Smith09
Про рикогерку?
Да. Про отрыжкуберсона
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Scorpio
Ответ Газонокосильщик Хави
Отрыжка, разбань. Я понимаю, что в шутках и подколах ты меня не одолеешь тк из-за этого и забанил. Но порой хочется на твои бредни ответить) а ты в чс ставишь тех, кто умнее тебя или у кого больше аргументов по причине того, что в школе ты был в касте тех, кого чморили?
Да этот школотрон все читает. Меня прибанил, но все равно почитывал коменты, ну не клоун?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SaH4r.
а как же "Реал дважды не зовёт"?
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rister81
Ответ SaH4r.
а как же "Реал дважды не зовёт"?
Обычно это фанаты и руководители БЧК любят делать такие громкие заявления,а потом отхватывать за это)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr. Galacticos
Ответ Akbar_Uk
Я вот одного понять не могу. Тебе 24-25 лет, ты уже в этом возрасте заработал очень много денег от контрактов с клубом и от контрактов с другими компаниями за рекламу и т.д. У тебя столько денег, что ты можешь позволить себе все что угодно, где угодно и когда угодно, и твои дети смогут позволить и дети твоих детей позволят многое, о чем многие из нас даже мечтать не могут. Ты не работаешь, занимаешься любимым делом, у тебя будет все что ты захочешь (в материальном плане, а в некоторых случаях даже не в материальном). Ладно, мне ноунейму из жопы мира наверное этого не понять, но какая разница зарабатываешь ты 40-50 млн в Реале или 100 млн в ПСЖ или 700 в Саудии? Это же все равно очень много, так много, что до конца жизни такие деньги будет так же трудно потратить, как нам с вами такие деньги заработать. Тем более, что эти деньги 40-50 млн от Реала это за ГОД. Таких годов в теории будет как минимум 4, а еще сюда добавить деньги от личных контрактов с рекламодателями. В теории ты сам можешь построить огромную бизнес империю, чем успешно справляются многие топ футболисты. В пример, его же кумир Криштиану, который, на минуточку, начинал в нулевых и тогда не было таких много миллионных контрактов, но он все равно смог заработать больше миллиарда. Так и у Мбаппе будет намного больше миллиарда, играй он хоть в Реале, хоть в Барсе. Так почему эти цифры для него так важны? Просто по моим представлениям, когда у тебя овердофига денег, тебе они уже такое удовольствие не приносят. Неужели деньги важнее чем впечатать на века свое имя в историю мирового футбола, поднимая Ушастого перед великим Стадионом Камп-Ноу, Сантьяго Бернабеу, Олд Траффорд. Быть в числе великих, которые получали Золотой Мяч. Забивать хет-трики под рев трибун. Получать истинное удовольствие с этого. Быть великим, обожаемым, кумиром, недосягаемым. Неужели ему важнее 100-200 млн от ПСЖ или 700 от Саудии? Неужели такие деньги важнее перед такими истинно человеческими удовольствиями? В Реале или Барсе или Мю ты все равно заработаешь очень много. Так проживи свою жизнь так, чтобы о тебе пели как о Диего, о Пеле, как будут петь о Лионеле и Криштиану. В этом же счастье, а не в этих деньгах. Хоть убейте, не могу понять.
забываешь,что у него есть семья и они хотят обеспечить и свои жизни на поколения вперед - в этом и суть коррупции...не деньги сами по себе важны,а уверенность в будущем (родился талант и надо из него,как из лимона,выжать все возможное,даже наплевав на его желания), а будущее сначала 1 поколения,потом почему бы и не 3,потом 5,потом 10,...и уже не остановиться - это и есть алчность...а потом дети рождаются мажорами,просирают талант по жизни,купаясь в чужих деньгах...жизненный парадокс!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dragnil
Ответ Akbar_Uk
Я вот одного понять не могу. Тебе 24-25 лет, ты уже в этом возрасте заработал очень много денег от контрактов с клубом и от контрактов с другими компаниями за рекламу и т.д. У тебя столько денег, что ты можешь позволить себе все что угодно, где угодно и когда угодно, и твои дети смогут позволить и дети твоих детей позволят многое, о чем многие из нас даже мечтать не могут. Ты не работаешь, занимаешься любимым делом, у тебя будет все что ты захочешь (в материальном плане, а в некоторых случаях даже не в материальном). Ладно, мне ноунейму из жопы мира наверное этого не понять, но какая разница зарабатываешь ты 40-50 млн в Реале или 100 млн в ПСЖ или 700 в Саудии? Это же все равно очень много, так много, что до конца жизни такие деньги будет так же трудно потратить, как нам с вами такие деньги заработать. Тем более, что эти деньги 40-50 млн от Реала это за ГОД. Таких годов в теории будет как минимум 4, а еще сюда добавить деньги от личных контрактов с рекламодателями. В теории ты сам можешь построить огромную бизнес империю, чем успешно справляются многие топ футболисты. В пример, его же кумир Криштиану, который, на минуточку, начинал в нулевых и тогда не было таких много миллионных контрактов, но он все равно смог заработать больше миллиарда. Так и у Мбаппе будет намного больше миллиарда, играй он хоть в Реале, хоть в Барсе. Так почему эти цифры для него так важны? Просто по моим представлениям, когда у тебя овердофига денег, тебе они уже такое удовольствие не приносят. Неужели деньги важнее чем впечатать на века свое имя в историю мирового футбола, поднимая Ушастого перед великим Стадионом Камп-Ноу, Сантьяго Бернабеу, Олд Траффорд. Быть в числе великих, которые получали Золотой Мяч. Забивать хет-трики под рев трибун. Получать истинное удовольствие с этого. Быть великим, обожаемым, кумиром, недосягаемым. Неужели ему важнее 100-200 млн от ПСЖ или 700 от Саудии? Неужели такие деньги важнее перед такими истинно человеческими удовольствиями? В Реале или Барсе или Мю ты все равно заработаешь очень много. Так проживи свою жизнь так, чтобы о тебе пели как о Диего, о Пеле, как будут петь о Лионеле и Криштиану. В этом же счастье, а не в этих деньгах. Хоть убейте, не могу понять.
Так там за Мбаппе стоит не один человек, а вся его родня и близкие люди. Они тоже хотят нажиться на Мбаппе и толкают ему свои мысли на этот счет. Он продукт своего окружения, Мбаппе тут особо ничего не решает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Ответ GuruFutbola
Прийдется перецу в 8 раз встать на колени перед арабом и получить отказ 😁
После 10-го раза дорога в реал будет закрыта!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий