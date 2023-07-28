«Реал» не хочет вести переговоры о Мбаппе напрямую с Аль-Хелайфи. Президент «ПСЖ» проигнорировал три предложения мадридцев в 2021-м

«Реал» не хочет вести переговоры с президентом «ПСЖ» о Килиане Мбаппе.

В 2022 году французский нападающий отказался от перехода в «Реал» и продлил контракт с «ПСЖ». В этом году обсуждение возможности перехода в мадридский клуб возобновилось.

Как сообщает Marca, мадридский клуб не хочет напрямую вести переговоры с .

Отмечается, что президент «ПСЖ» никак не ответил на три официальных предложения « » о переходе Килиана Мбаппе в августе 2021 года, когда у футболиста оставался год контракта.

И сейчас ситуация такая же, поскольку у игрока тоже год по соглашению с « », и «Реал» предпринимает попытки приобрести игрока.