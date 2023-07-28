Митрофанов допустил, что игроки из стран БРИКС не будут считаться легионерами в России: «В кулуарах задавали вопрос о некоем соглашении. Тогда – да»

Теги высшая лига Бразилия премьер-лига Россия РФС Максим Митрофанов высшая лига Китай высшая лига ЮАР лимит на легионеров высшая лига Индия Матч ТВ Футбол

Футболисты из стран БРИКС могут перестать считаться легионерами в России.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в пятницу в рамках форума «Россия – Африка» на сессии «Перспективы международного футбольного сотрудничества стран Африки и России» заявил, что в случае принятия соглашения с БРИКС о свободном перемещении рабочей силы, граждане этих стран не будут считаться легионерами в России.

– Рассматривает РФС смягчение лимита на легионеров для африканцев?

– Можно ответить коротко, можно чуть подробнее. Во‑первых, и это основное, лимит на игроков определяется министерством спорта, а не РФС.

Тем не менее, во‑вторых, существуют исключения, когда РФ заключает определенные соглашения по свободе передвижения рабочей силы. Такое, какое сейчас существует в рамках ЕАЭС, в рамках которого спортсмены из Белоруссии не считаются легионерами.

Вчера как раз в кулуарах мне один из ваших коллег задавал вопрос, что некое соглашение будет подписано в рамках БРИКС. Тогда – да, представители этих стран не будут считаться легионерами России, – сказал Митрофанов во время сессии. 

В межгосударственное объединение БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Материалы по теме

95 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Оставшиеся россияне Зенита напряглись
+139
-6
+133
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ахахаха
+75
-8
+67
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тралл из Питера
Отлично, ослабление лимита это плюс, причем в БРИКС выходит Бразилия, а это очень выгодный рынок. Шутки про сборную Бразилию в «Зените» перестают быть шутками, видимо
+68
-4
+64
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
А легионер из страны НАТО будет считаться за двоих.
+43
-4
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Breadslicer88
ну зенит, ну хитрецы!
+30
-2
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arwen
Наконец игроки из Индии, Китая и ЮАР перестанут быть легионерами.
+27
-4
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stpn1503
Зенит минус 10 легионеров
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vatikan
Ответ Ебздрогыч
Я с ужасом вспоминаю начало 2000-х, когда братушек из Африки оптом, практически на вес, Червиченко привозил в Спартак. Люк Зоа, забивающий в свои ворота в первой игре, нападающий Фло, не очень понимающий что происходит на поле и что делать с мячом. И мой любимчик, вратарь Баги, выбегающий зачем-то к середине поля и получивший 5 голов от Локомотива. Ну что, вперед в прошлое?
Фло мастер!
Баги пантера!
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Галынский
Не,Мукунку он хороший
Но палку то перегибать не стоит
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SMART789
Ответ arwen
Наконец игроки из Индии, Китая и ЮАР перестанут быть легионерами.
«Слона то ты и не приметил»
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russ Ivan
Чего не сделаешь ради родного Зенита - добавил Митрофанов...
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тралл из Питера
Ответ Оригинальный Ник
А в чём плюс можете объяснить, или главное лимит отменить? Я не считаю плюсом, что во всех топ командах не будет ни одной фамилии граждан России в стартовом составе. Мне не будет интересно смотреть на матчи негров и бразилов
Я бы, конечно, тоже хотел чтобы играли наши, но просто цены на наших футболистов слишком большие, качество футбола хуже, и нельзя нормально устраивать футбол как бизнес, чтобы можно было выращивать футболистов на продажу, как Порту, например. А так наши футболисты не пропадут, просто зарплаты из будут меньше и их стоимость тоже, может, еще конкуренция будет
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
breeze1989
Ответ Ебздрогыч
Я с ужасом вспоминаю начало 2000-х, когда братушек из Африки оптом, практически на вес, Червиченко привозил в Спартак. Люк Зоа, забивающий в свои ворота в первой игре, нападающий Фло, не очень понимающий что происходит на поле и что делать с мячом. И мой любимчик, вратарь Баги, выбегающий зачем-то к середине поля и получивший 5 голов от Локомотива. Ну что, вперед в прошлое?
Только почему-то через пять-семь лет в этих условиях выросло лучшее поколение в истории сб. России. А наши клубы дважды кубок взяли в ЛЕ
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Плеймейкер87
Индийские и китайские лимитчики РПЛ. Где они сейчас?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Исходя из какой логики, в заголовке пропустили Индию?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красный чай
Спортс поспешил с заголовок теперь кардинально его поменял, там ведь только из юар получается а не из всей африки.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pigmalion
Ответ Петроград
Да плюньте на футбол. Вы только представьте себе, что будет, если китайцев перестанут считать гастарбайтерами и приравняют к местному населению!
Что? В Китае давно уже зарплаты выше российских. Скорее стоит бояться индийцев, но с другой стороны зачем им ехать в Россию на заработки, если можно в Китай?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Спортс думал, как подбить заголовок под повестку, но заврался вконец. Пришлось сдавать назад.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mjordan
А если завтра начнем дружить с Анктартидой, то отменим и для пингвинов.
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ Roman Araslanov
Шутки шутками, но если покапаться в Африке, то можно и золото в решете найти, Ростов как-то нашёл Каньенду того же
почти все крутые африканские футболисты стали такими с малолетства жившие в Европе иди родившиеся уже там . Готового игрока там не возможно найти , исключение только может Египет . А из ЮАР после Бенни Маккарти никто ничего по делу не показал , так это было давно
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Карелин
Зенит чемпион ))))))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Ответ Петроград
Да плюньте на футбол. Вы только представьте себе, что будет, если китайцев перестанут считать гастарбайтерами и приравняют к местному населению!
Что будет?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GibsonFlyingV
На Западе глобалисты специально истребляют белое население, завозя всяких арабов и негров, как здорово, что у нас такого не будет. Хотя подождите...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Сачков
Ответ Тралл из Питера
Я бы, конечно, тоже хотел чтобы играли наши, но просто цены на наших футболистов слишком большие, качество футбола хуже, и нельзя нормально устраивать футбол как бизнес, чтобы можно было выращивать футболистов на продажу, как Порту, например. А так наши футболисты не пропадут, просто зарплаты из будут меньше и их стоимость тоже, может, еще конкуренция будет
А решение проблемы высоких цен - в увеличении предложения. Вкладывайтесь в собственные школы, следите за тем, куда движется мировой футбол, и будет нам счастье. Тогда и легионеры будут не так важны.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Плакса Джон ушел налево
Ответ Atsuktuvas
Можно организовать интересный эксперимент - на один сезон отменть лимит вообще и посмотреть на эту ошеломляющую волну иностранных талантов, которая накроет РПЛ.
И водяру на стадионах бесплатно раздавать 💪
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий