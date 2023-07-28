МВД Литвы обратилось к президенту страны с просьбой лишить гражданства Маргариту Дробязко
МВД Литвы попросило президента страны лишить гражданства Маргариту Дробязко.
Причиной является участие 13-кратной чемпионки Литвы в ледовых шоу Татьяны Навки.
Ранее процедуру лишения гражданства Дробязко инициировал Сейм Литвы, а департамент миграции направил запрос о фигуристке в департамент госбезопасности.
26 июля стало известно, что департамент госбезопасности не счел Маргариту Дробязко «угрозой для страны».
Фигуристку Дробязко лишат гражданства Литвы за участие в шоу Навки? По закону так нельзя, но осталась одна лазейка
Я бы посоветовал немного почитать, чтобы не нести чушь
Пришлось немного фразу изменить
Если его лишить, он же переобуется и будет нам тут рассказывать, что эстонский режим заставлял его писать всякую чушь)