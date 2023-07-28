МВД Литвы обратилось к президенту страны с просьбой лишить гражданства Маргариту Дробязко

Теги Татьяна Навка танцы на льду сборная Литвы Маргарита Дробязко Политика ТАСС Фигурное катание

МВД Литвы попросило президента страны лишить гражданства Маргариту Дробязко.

Причиной является участие 13-кратной чемпионки Литвы в ледовых шоу Татьяны Навки. 

Ранее процедуру лишения гражданства Дробязко инициировал Сейм Литвы, а департамент миграции направил запрос о фигуристке в департамент госбезопасности.

26 июля стало известно, что департамент госбезопасности не счел Маргариту Дробязко «угрозой для страны».

Фигуристку Дробязко лишат гражданства Литвы за участие в шоу Навки? По закону так нельзя, но осталась одна лазейка

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17 комментариев

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Stewee
Там, где у нас вешают ярлык иноагента, который заставляет только упоминать об этом, в Литве лишают гражданства. Литва - свободная, Россия - тоталитарная, смотрите не перепутайте))
+38
-18
+20
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Bartez1986
Знаменитые европейские демократические ценности
+20
-9
+11
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Maxximus
Все политики одинаковые, только у кого-то в голове тараканы побольше, у кого-то поменьше
+8
-1
+7
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Delirium
Ответ Atsuktuvas
А еще в тюрьму сажают за посты в соцсетях. Угадайте где ?
Да в общем-то что в США, что в ЕС уже много лет как сажают. Для многих сюрприз, но и закон об иноагентах и о всевозможном экстремизме в соцсетях- они копировались с лучших западных демократий.
+5
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Витюша Н.
Лучше Новикова лишите)))
+5
-1
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Russ Ivan
Одна возрастная фигуристка своим выступлением на шоу потрясла целого прибалтийского тигра, почти по Оруэллу...
+8
-4
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Lordk
Ответ Stewee
Там, где у нас вешают ярлык иноагента, который заставляет только упоминать об этом, в Литве лишают гражданства. Литва - свободная, Россия - тоталитарная, смотрите не перепутайте))
"только упоминать об этом".
Я бы посоветовал немного почитать, чтобы не нести чушь
+11
-7
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Юрий Костыгин
Интересно, перепишут закон, чтобы и Ванагаса можно было лишить.
+1
0
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Radik_2.0
Ответ Atsuktuvas
А еще в тюрьму сажают за посты в соцсетях. Угадайте где ?
везде. ты удивишься, наверное, когда узнаешь, что в газете Таймс были приведены данные, что за год в России арестов за посты в соцсетях было около 400, а в Британии, представь себе, 3300. только не падай в обморок.
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Thunder73
Ответ Алексей Иванов
Комментарий удален модератором
Как обычно - этадругое :)
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Алексей Иванов
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Егор Павлов
Ответ Bartez1986
Знаменитые европейские демократические ценности
Все верно. Знаменитые европейские ценности, в чем противоречие вы видите? Поддерживаете семейство Навок или работаете на них ( а я думаю всем понятно что у этих ребят рыльце в пушку) значит с ними и оставайтесь. Поддерживаю на все 100% как гражданин России. Сидите мадам Дрозябко с нами. А то хотят и тут подазаработать и в Европу вернутся как ни в чем не бывало.
+12
-12
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VDX00
Ответ Егор Павлов
Все верно. Знаменитые европейские ценности, в чем противоречие вы видите? Поддерживаете семейство Навок или работаете на них ( а я думаю всем понятно что у этих ребят рыльце в пушку) значит с ними и оставайтесь. Поддерживаю на все 100% как гражданин России. Сидите мадам Дрозябко с нами. А то хотят и тут подазаработать и в Европу вернутся как ни в чем не бывало.
Ух ты. Европейская ценность - государство определяет где ты должен работать. В Литве видимо наследие осталось в головах, а не на улицах.
Пришлось немного фразу изменить
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Stewee
Ответ Lordk
"только упоминать об этом". Я бы посоветовал немного почитать, чтобы не нести чушь
Лишение гражданства намного жестче, чем ограничения, которые предусмотрены для физлиц со статусом иноагента)
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GLW
Ответ Stewee
Там, где у нас вешают ярлык иноагента, который заставляет только упоминать об этом, в Литве лишают гражданства. Литва - свободная, Россия - тоталитарная, смотрите не перепутайте))
росс. гражднаство это наказание, его лишение это подарок, именно поэтому такая сложная процедура, чтобы от него отказаться. Так что абсолютно не понятно, что ты сравнить пытался 🤣
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Stewee
Ответ Витюша Н.
Лучше Новикова лишите)))
Ахахах
Если его лишить, он же переобуется и будет нам тут рассказывать, что эстонский режим заставлял его писать всякую чушь)
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