Россия с тренером Мостовым победила в гала-матче на саммите «Россия – Африка». Виктор Бут был в составе

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Россия победила в футбольном гала-матче в рамках саммита «Россия – Африка».

В Санкт‑Петербурге на стадионе «Петровский» состоялся гала‑матч по футболу с участниками форума «Россия – Африка».

В игре принимали участие ветеранов сборной России, африканские футболисты, выступавшие в РПЛ, а также участвовавшие в саммите политики, бизнесмены и дипломаты.

В составе сборной России на поле появились Владимир Габулов, Руслан Пименов, Дмитрий Сычев, Роман Широков, Евгений Алдонин, Динияр Билялетдинов, Алексей Игонин, а также известные политики, бизнесмены и общественные деятели. В составе российской команды был Виктор Бут. Главный тренер – Александр Мостовой.

За африканскую команду сыграли Даме Н’Дойе, Секу Олисе и Макбет Сибайя, а также представители консульств, дипломатических представительств. Главный тренер – Валерий Непомнящий.

Виктор Бут в апреле 2012 года был приговорен судом в Нью‑Йорке к 25 годам лишения свободы. В декабре 2022‑го он был обменян в ОАЭ на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков.

39 комментариев

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Pakazs
Ахахахахахахахаха с Бута орнул, все скрепненько )
+54
-6
+48
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OldRedWhite
Ответ Не придумал...
Мостовой гений
И это ещё в ослабленном составе выступали !
Без Петрова и Баширова !
+19
-1
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Бута в Спартак на замену Промесу
+18
-2
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Бронислав Каминский
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Комментарий удален пользователем
Оружие в Африку продавал/продавать будет
+14
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Radik_2.0
в этой новости прекрасно всё
+14
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Не придумал...
Мостовой гений
+12
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Pakazs
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Комментарий удален пользователем
Ты у меня спрашиваешь ?)
+11
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ARIGAMI ARIGAMI
Видите уровень? Гвардиола, Анчелотти, Клопп, Артета, Тухель, Хави, подвиньтесь
+7
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+7
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Pakazs
Ответ Rundatgame
А в чём именно скрепность присутствия Бута на мероприятии?
В том, что признанный всем миром международный преступник торгует лицом на официальном государственном мероприятии. Показательный маркер для нынешнего режима. Уголовники всех мастей подаются под соусом угнетенного коварным западом героя в глазах общественности. Весьма скрепно
+6
0
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
ну всё, отойди Гвардиола и Анчелотти, мостовой идёт
+5
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Vladislav Gryzlov
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Комментарий удален пользователем
Никакого. Он это и имел ввиду.
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& Co1366
Мостовой - тренер? И биться ... сердце перестало!
+4
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noti22
Пригожин не участвовал?
+4
0
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ноунэйм
Задрожали скрепы) торговец оружием против торговцев людьми
Никогда еще Россия не достигала таких высот в политической сфере и не соревновалась с такими странами в спортивных состязаниях. Успех пришел нежданно
+4
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ гилберт
А Кейдж был?
Оружейного Барона имеешь ввиду?
+3
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Pavlyushavin
Возможно спортс ошибся и это был Владимир Бут из Боруссии и Фрайбурга?
+2
0
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Сергей Галынский
Первый титул Царя
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Ilia Ashirov
Есть первая победа на международном уровне 💪
+2
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azt3c14
Мостовой только сегодня жаловался что никуда не берут.С почином,Мостовой!)
+1
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romanisti89
Ответ гилберт
А Кейдж был?
Джонни?
+2
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Уся Ваткин
дерби людоедов
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Сергей Галынский
Первый титул Царя
А как же медиалига?
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гилберт
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Оружейного Барона имеешь ввиду?
Угу.
+1
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гилберт
А Кейдж был?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Pakazs
Ты у меня спрашиваешь ?)
И себя тоже
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