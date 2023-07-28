Россия с тренером Мостовым победила в гала-матче на саммите «Россия – Африка». Виктор Бут был в составе

Россия победила в футбольном гала-матче в рамках саммита «Россия – Африка».

В Санкт‑Петербурге на стадионе «Петровский» состоялся гала‑матч по футболу с участниками форума «Россия – Африка».

В игре принимали участие ветеранов сборной России, африканские футболисты, выступавшие в РПЛ, а также участвовавшие в саммите политики, бизнесмены и дипломаты.

В составе сборной России на поле появились Владимир Габулов, Руслан Пименов, Дмитрий Сычев, Роман Широков, Евгений Алдонин, Динияр Билялетдинов, Алексей Игонин, а также известные политики, бизнесмены и общественные деятели. В составе российской команды был Виктор Бут. Главный тренер – Александр Мостовой.

За африканскую команду сыграли Даме Н’Дойе, Секу Олисе и Макбет Сибайя, а также представители консульств, дипломатических представительств. Главный тренер – Валерий Непомнящий.

Виктор Бут в апреле 2012 года был приговорен судом в Нью‑Йорке к 25 годам лишения свободы. В декабре 2022‑го он был обменян в ОАЭ на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков.