Ольга Харлан: «Украинские спортсмены готовы встретиться с россиянами на спортивной арене, но мы никогда не пожмем им руки»

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан высказалась о дисквалификации с чемпионат мира.

была дисквалифицирована из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой после поединка 1/32 чемпионата мира.

«Сегодня я хочу сказать, что мы, украинские спортсмены, готовы встретиться с россиянами на спортивной арене, но мы никогда не пожмем им руки», – заявила Харлан.

«Я не хотела пожимать руку этой спортсменке, я поступала по воле сердца. Когда я узнала, что мне хотят дать дисквалификацию, дать черную карту, это меня убило. Я кричала от боли», – цитирует Харлан « ».

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