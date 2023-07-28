Ольга Харлан: «Украинские спортсмены готовы встретиться с россиянами на спортивной арене, но мы никогда не пожмем им руки»

Теги сборная России жен сабля сборная Украины жен Ольга Харлан Р-Спорт Чемпионат мира по фехтованию Анна Смирнова Фехтование

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан высказалась о дисквалификации с чемпионат мира.

Харлан была дисквалифицирована из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой после поединка 1/32 чемпионата мира. 

«Сегодня я хочу сказать, что мы, украинские спортсмены, готовы встретиться с россиянами на спортивной арене, но мы никогда не пожмем им руки», – заявила Харлан. 

«Я не хотела пожимать руку этой спортсменке, я поступала по воле сердца. Когда я узнала, что мне хотят дать дисквалификацию, дать черную карту, это меня убило. Я кричала от боли», – цитирует Харлан «Р-Спорт». 

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53 комментария

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Pavlyushavin
Черная карта - будешь счастливой!

(олды поймут)
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MaaRek
Мало ли что ты хотела, есть правила
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Trash Talking
А она думала, её за этот поступок похвалят и поддержат? Полагаю, что так и думала. Но в фехтовании, оказывается, подчиняются прописанным правилам и законам, и вот незадача - за этот вызывающий поступок её справедливо дисквалифицировали. Зато теперь есть время подумать, что лучше: не пожать руку россиянину или покричать от боли.
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сервисник
Ответ Pavlyushavin
Черная карта - будешь счастливой! (олды поймут)
Ты ещё банк Империал вспомни😂 Время собирать камни!
+19
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9_volk
ты, харлан, после этого можешь считать себя кем угодно, хоть фехтовальщицей, хоть патриоткой, хоть "правдорубкой", можешь кричать хоть от боли, хоть от отсутствия мозгов, но СПОРТСМЕНКОЙ ты быть перестала железобетонно.
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mishanya.kashnikov
больно надо
+16
-6
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mclaren-honda
Ответ сервисник
Ты ещё банк Империал вспомни😂 Время собирать камни!
"Дима, помаши рукой маме!"
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cocojamboo
ну и зря... Идти на поводу политиков - гнилое дело.
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Денис Т.
Ответ cocojamboo
ну и зря... Идти на поводу политиков - гнилое дело.
Еще один про "спорт вне политики", чего молчим тогда когда на пропагандистских концертах стоит на сцене весь спортивный цвет, и кланяется многоходовочнику.
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alegosha
Ответ Денис Т.
У этих лицемеров бесполезно спрашивать, по их логике если бы в ВОВ проводились спортивные соревнования, то советские спортсмены как настоящие джентельмены должны были пожать руки немецким спортсменам, мол ну это же спорт, при чем тут политика.
в 42 году украинские футбольные команды играли в Киеве с немцами и венграми и вполне себе друг друга приветствовали и фотографировались вместе
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Полина Догункова
Могла бы потратить секунду на рукопожатие и, возможно, выиграть эти соревнования. Это ведь круче. Теперь остается только плакать ¯_(ツ)_/¯
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Zeitgeist Zeppelin
Ответ maks44
У меня вопрос к комментаторам. Если бы на Россию напала бы какая-то страна при поддержке большинства населения этой страны, вы бы стали пожимать руки спортсменам из этой страны?
Чистая манипуляция. В 2013 не Россия все это начала (и в Первую чеченскую их никто не просил воевать за террористов, а потом улицы в честь сепаратиста Дудаева называть). Это раз. Если бы в России устроили незаконный силовой переворот с лозунгом "Мордву на гиляку", то я бы не удивился, если бы Мордовия была недовольна. Я молчу про то, что они просто плюют на память о 27000000 погибших в ВОВ, на общие корни и общую, единую историю (Харлан из Николаева, не подскажите, кто основал, кто развивал этот город, кто отвоевал все черноморское побережье?). Плюют на все это в угоду, грубо говоря, "кружевным трусикам из ЕС".
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SP M
Сложно будет нашим спортсменам без крепкого украинского рукопожатия...Это удар ниже пояса
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Николай Горнаков
Украинцы странные люди,молятся на европейцев,работают на евреев,умирают за американцев....и за всё это ненавидят русских.
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Андрій Чихарівський
Ответ Полина Догункова
Могла бы потратить секунду на рукопожатие и, возможно, выиграть эти соревнования. Это ведь круче. Теперь остается только плакать ¯_(ツ)_/¯
Если б это была не карманная федерация Усманова Смирнова вообще б не принимала участия. Если б это была не карманная федерация за деньги россиян(да-да, ваши налоги тратят на разные международные организации) россиян(без фото с поддержкой Армии РФ) и украинцев на начальных стадиях разводили б жребием. А плакать, родной город Харлан Николаев. Что пострянно происходит с городом можно узнать.
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Лидия Развозжаева
Есть регламент соревнований ,не согласна -не участвуй ,в чем проблема?
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ДМ-1чемпион
Ответ Bambus
Оставьте в покое эту бедную женщину,если бы она пожала руку ее бы посадили на подвал и мучали.
Этот выбор она делает сама!
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kaviknat
Ответ Say_Cheese
А ещё возможен такой сценарий, что сама Харлан и не против была бы пожать руку Смирновой, но понимала, что на родине её за это сотрут в порошок. Выбора не оставили.
Если бы она была бы не против, она бы не выпускала видеообращение
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Uriy walmart
Ответ Шлёма Презерман
Сколько ни спрашивал украинцев, зачем они в мирном еще 13-м, когда не было еще ни Крыма, ни Донбасса, они скакали и требовали вешать россиян, которые им ничего еще не сделали. Ни один не ответил, закатываются сразу же. Оно и понятно - кому охота признаваться в своей глупости, когда сами всю кашу заварили, а теперь бегают по миру и вопят "а нас за що?!"
Обиделись на бей Хохлов спасай Россию
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Batt Monner
Ответ Алексей Петров
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Своими землями территории соседних стран называл небезысвестный Адольф Алоизыч. Поздравляю
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Футбол, хоккей итд
Оленька, иди ка лучше в актрисы....
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ballerina
Сложно все и просто одновременно. Были бы люди людьми, образованными, пытливыми, смотрящими вперед, понимали бы и думали больше. А так, русские на нас напали, а почему, зачем и что вы сами сделали, чтобы этого не было, это все даже не обсуждается. Мир тупеет и начал он тупеть с Европы, с Украины. Я тут в Амстердаме, встречаю украинцев типа норальных, они говорят, что их начали очень давно уже учить ненавидеть русских. Ну что, все сделали политики украинские как надо. Американцы у них союзники, русских они готовы варить и скармливать собакам. Это люди после этого? Считаю да, но не те кого надо желеть, сами от тупостивыбрали стязю. А сейчас все, страны нет и не будет, варинтов ноль. А надо было всего лишь понять, что военных решений у Украины прав нету принимать, все остальные да. Надо было тупыми башками понять, что ракеты Нато там стоять не будут, так как это просто невозможно. Фсе!
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maks44
Ответ Денис Т.
У этих лицемеров бесполезно спрашивать, по их логике если бы в ВОВ проводились спортивные соревнования, то советские спортсмены как настоящие джентельмены должны были пожать руки немецким спортсменам, мол ну это же спорт, при чем тут политика.
Я знаю. Сейчас минусов нахватаю.
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Николай Горнаков
Комментарий удален модератором
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ДМ-1чемпион
Ну тогда зачем встречаться, если будет засчитано техническое поражение!? Реально украинство это диагноз!
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