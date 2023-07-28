Мостовой про Абаскаля: «Не важная для «Спартака» фигура. В футболе все придумали уже, он ничего не решает. Дать ему в «Крыльях» задачу занять 1-2-е место – месяца через 3 убрали бы»
Александр Мостовой не считает Гильермо Абаскаля сильным тренером.
«Абаскаль не ключевая, не важная фигура для «Спартака», он работает со своими десятью помощниками.
В футболе все придумали уже. Он ничего не решает. А он на поле выходит или говорит своим футболистам: «Иди обведи пятерых и забей»?
Работает то, что уже придумали давным-давно в футболе. Тренировочным процессом и заменами руководят помощники.
Простой пример: поставьте Гильермо в «Крылья Советов», дав задачу занять 1-2-е место, он бы немного продержался – месяца через 3 убрали бы.
Для меня он никогда не будет одним из лучших тренеров в России, я его вообще не знаю. Вы о нем слышали до попадания в «Спартак»? Нет! Выиграет он что-то или нет в «Спартаке», но про него все забудут точно!» – заявил бывший полузащитник красно-белых.
Когда читаешь или слышишь высказывания Мостового, возникает вопрос, каким чудом он умудрился дожить до своих лет в мире, где не все двери можно открыть просто ударившись о них головой.
На 4 меньше, чем у Семака в Зените. Так что зря так Александр на Абаскаля
идиот...
Собственно всё сходится XD