Мостовой про Абаскаля: «Не важная для «Спартака» фигура. В футболе все придумали уже, он ничего не решает. Дать ему в «Крыльях» задачу занять 1-2-е место – месяца через 3 убрали бы»

Александр Мостовой не считает Гильермо Абаскаля сильным тренером.

« не ключевая, не важная фигура для « », он работает со своими десятью помощниками.

В футболе все придумали уже. Он ничего не решает. А он на поле выходит или говорит своим футболистам: «Иди обведи пятерых и забей»?

Работает то, что уже придумали давным-давно в футболе. Тренировочным процессом и заменами руководят помощники.

Простой пример: поставьте Гильермо в « », дав задачу занять 1-2-е место, он бы немного продержался – месяца через 3 убрали бы.

Для меня он никогда не будет одним из лучших тренеров в России, я его вообще не знаю. Вы о нем слышали до попадания в «Спартак»? Нет! Выиграет он что-то или нет в «Спартаке», но про него все забудут точно!» – заявил бывший полузащитник красно-белых.