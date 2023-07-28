Мостовой про Абаскаля: «Не важная для «Спартака» фигура. В футболе все придумали уже, он ничего не решает. Дать ему в «Крыльях» задачу занять 1-2-е место – месяца через 3 убрали бы»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой не считает Гильермо Абаскаля сильным тренером.

«Абаскаль не ключевая, не важная фигура для «Спартака», он работает со своими десятью помощниками.

В футболе все придумали уже. Он ничего не решает. А он на поле выходит или говорит своим футболистам: «Иди обведи пятерых и забей»?

Работает то, что уже придумали давным-давно в футболе. Тренировочным процессом и заменами руководят помощники.

Простой пример: поставьте Гильермо в «Крылья Советов», дав задачу занять 1-2-е место, он бы немного продержался – месяца через 3 убрали бы.

Для меня он никогда не будет одним из лучших тренеров в России, я его вообще не знаю. Вы о нем слышали до попадания в «Спартак»? Нет! Выиграет он что-то или нет в «Спартаке», но про него все забудут точно!» – заявил бывший полузащитник красно-белых.

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79 комментариев

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Спартак сила
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пятница понимаю Мостового
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Ношу воду на тренировки
А кто бы Крылья сейчас на 1-2 место поднял,кого не убрали бы?ну такой примерчик чёт...
+68
-1
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funnynerd21
Дать Мостовому в «Реал Мадриде» задачу занять 1-е место – через месяц царя бы вынесли из Мадрида вместе с троном
+60
0
+60
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Tydeus
Ответ Ношу воду на тренировки
А кто бы Крылья сейчас на 1-2 место поднял,кого не убрали бы?ну такой примерчик чёт...
Так самого Александра Мостового. Правда, боюсь, он протренировал бы день и футболисты пошли бы к руководству, чтобы клоуна убрали
+46
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TeRex
Ну будем честны - Гвардиола тоже не тренер. С Ман Сити ЛЧ выигрывать ума большого не надо - вот пусть с Белшиной или Хафнарфьордуром попробует. И Анчелотти бездарность - с Реалом и тем Миланом кто угодно ЛЧ выиграть может. А дайте ему Биркиркару или Работнички - ну и, слабо?

Когда читаешь или слышишь высказывания Мостового, возникает вопрос, каким чудом он умудрился дожить до своих лет в мире, где не все двери можно открыть просто ударившись о них головой.
+44
0
+44
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Леван Мкртчян
Ответ Спартак сила
пятница понимаю Мостового
Пятница: понимаю только Мостового и Робинзона
+14
-1
+13
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deadjoker
Так дай Гвардиоле крылья, он тоже ничего не выиграет. Он сам много раз говорил, что не выиграл бы ничего без игроков экстра класса. Хотя где этот лысый вообще играл, чтобы с царем спорить :)
+11
0
+11
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Aleksey Yashin
"он работает со своими десятью помощниками"

На 4 меньше, чем у Семака в Зените. Так что зря так Александр на Абаскаля
+12
-2
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arspurs9
Ответ deadjoker
Так дай Гвардиоле крылья, он тоже ничего не выиграет. Он сам много раз говорил, что не выиграл бы ничего без игроков экстра класса. Хотя где этот лысый вообще играл, чтобы с царем спорить :)
По его логике, дай Пепу и Моуру Барсе и Реал, а Мосту с Шалимовым Мальорку и Эйбар, они бы эти гранды вдоль и поперёк изнасиловали бы и разыграли бы золото в Ла Лиге
+9
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Антонио Мигачёв
такую задачу крыльям может поставить только идиот ну внатуре пацаны
+6
0
+6
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Василий Питерский
Ответ Ношу воду на тренировки
А кто бы Крылья сейчас на 1-2 место поднял,кого не убрали бы?ну такой примерчик чёт...
Видимо сам Мостовой….
+5
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Егор Крид58
думаю если Спартак окончательно ’чеканулся’ и назначил Мостового Глав Тренером - Спартак вылетел бы в ФНЛ за 3 месяца
+4
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+4
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EnzoAmatera
Он либо какой-то сверх глупый или просто очень жирный тролль, потому-что такую ахинею нести адекватный человек не может
+3
0
+3
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avcgloronalduMU
кто снова мостовому дал слово ради кликов?))
+3
0
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Дренажная вода 4
Ответ Спартак сила
пятница понимаю Мостового
у него практически каждый день пятница
+3
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CSKA_AC Milan
Только такой "гений" как Мостовой додумается ставить задачу Крыльям или Уралу занять 1-2 место.
+2
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Евгений Лаптев
даже Гвардиола с текущим составом крыльев не занял бы 1-2 место
+2
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Иван Сипин
как он уже достал этот индивидум
+2
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Алексей Ильин
Ответ Антонио Мигачёв
такую задачу крыльям может поставить только идиот ну внатуре пацаны
Мостовой...
идиот...

Собственно всё сходится XD
+2
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pain
че он несёт
+2
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Andrew Kolevatykh
Ответ TeRex
Ну будем честны - Гвардиола тоже не тренер. С Ман Сити ЛЧ выигрывать ума большого не надо - вот пусть с Белшиной или Хафнарфьордуром попробует. И Анчелотти бездарность - с Реалом и тем Миланом кто угодно ЛЧ выиграть может. А дайте ему Биркиркару или Работнички - ну и, слабо? Когда читаешь или слышишь высказывания Мостового, возникает вопрос, каким чудом он умудрился дожить до своих лет в мире, где не все двери можно открыть просто ударившись о них головой.
Честно говоря, лично мне кажется, что он даже не вдумывается особо, когда отвечает на вопросы, либо такой образ у него. Иногда он спустя некоторое время говорит вещи, абсолютно противоположные тем, что говорил ранее. Насколько я помню, он частенько в студии Матч ТВ появляется, так что вполне может таким образом подогревать интерес к своей персоне и шоу.
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Isshin88
Ответ funnynerd21
Дать Мостовому в «Реал Мадриде» задачу занять 1-е место – через месяц царя бы вынесли из Мадрида вместе с троном
Не удивился бы если бы он умудрился с ПСЖ не выиграть чемпионат Франции.
+2
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.ru
похоже Саше захотелось пообщаться с Заремой...
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ChefJhonnyMorgan
Да вызовите уже бригаду ему, видно же что человек не в себе
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arspurs9
Где там человек, который видел недавно проблески адекватности у старого клоуна?
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