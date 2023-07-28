FIE об отмене дисквалификации украинки Харлан: «Мы считаем, что решение принято в соответствии с олимпийским духом»

Международная федерация фехтования объяснила отмену дисквалификации украинки Ольги Харлан.

Харлан была отстранена от соревнований за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира в Милане. Но позже решение было отменено, а украинка получила допуск к командному турниру ЧМ.

«Мы тщательно обсудили этот вопрос и встретились с Харлан. Кроме того, после консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК) мы считаем, что это решение принято в соответствии с олимпийским духом.

Также это будет сигналом о чуткости и понимании для всех спортивных федераций, поскольку мир сталкивается с огромными проблемами», – заявил временно исполняющий обязанности главы Международной федерации фехтования (FIE) Эммануэль Кациадакис.

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