FIE об отмене дисквалификации украинки Харлан: «Мы считаем, что решение принято в соответствии с олимпийским духом»

Теги МОК сборная России жен сборная Украины жен FIE Ольга Харлан Чемпионат мира по фехтованию Анна Смирнова Фехтование

Международная федерация фехтования объяснила отмену дисквалификации украинки Ольги Харлан.

Харлан была отстранена от соревнований за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира в Милане. Но позже решение было отменено, а украинка получила допуск к командному турниру ЧМ.

«Мы тщательно обсудили этот вопрос и встретились с Харлан. Кроме того, после консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК) мы считаем, что это решение принято в соответствии с олимпийским духом.

Также это будет сигналом о чуткости и понимании для всех спортивных федераций, поскольку мир сталкивается с огромными проблемами», – заявил временно исполняющий обязанности главы Международной федерации фехтования (FIE) Эммануэль Кациадакис.

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе

45 комментариев

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Роман Литвинов
Не знал, что олимпийский дух - это подлизывание украинскому нытью. Надеюсь, в следущий раз будет прописано, что олимпийский дух включает еще и выделение средств Украине на все хотелки, которые они только выдумают)
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Nate
Клоуны 🤡
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Chicago Made Punk
Ответ slon 104
Её трудно осуждать. Да, может неспортивно. Но, если бы пожала, огребла бы у себя по полной. Ну и что человеку делать?
Для начала не выставлять шпагу? Следовать правилам, на которые согласилась?
+10
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Garikus89
"Цель олимпизма заключается в том, чтобы поставить спорт на службу гармоничного развития человечества, способствуя созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства"

"Каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь дискриминации, в духе олимпизма, что подразумевает взаимопонимание в духе дружбы, солидарности, честной игры (fair play)"

"спортивные организации внутри олимпийского движения должны соблюдать политический нейтралитет"

"Осуществление прав и свобод, предусматриваемых настоящей олимпийской хартией, должно быть обеспечено в отсутствие какой-либо формы дискриминации: расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса"

Наслаждайтесь духом олимпизма, если вдруг кто забыл, что же это за зверь такой)
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Владимир Беспутин
Политический стыд.
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Roman Shnel
Что сказать ? С Олимпийским движением покончено .
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Dimash Balatayev
😁
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Хей-Хо, а ну пошли!
эталонное "Это Другое" . Можно ламинировать .
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Arty K.
Духом, испущенным из заднего места, ага
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Как дела на заводе
28.07.23
Главный день позора в истории спорта
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Timur_A
Когда тело начинает испускать такой дух, его хоронят
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Vadim Larin
Ответ Roman Shnel
Вы, конечно тролль, но даже в шашках спортсмены перед матчем пожимают руки это азы.
Прежде чем бросаться словами посмотрели бы, что ковидные правила до сих пор действуют в фехтовании, судить нужно на основе фактов, а не надуманных параллелей, это азы
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Chicago Made Punk
Ответ Alfred Duma
Она предложила перекрестится саблями, в фехтовании это замена рукопожатиям. Так делалось во время ковида, так делается между израильскими и арабскими спортсменами. Если бы не неадекватная реакция Смирновой никто бы не обратил на это внимание.
Дружище, это действовало в эпоху ковид(о чем ты указал), прежние правила вернулись (для всех, ха-ха). ну и вдобавок, действовало когда спортсмены не снимали амуницию. Смирнова дейстовала согласна регламенту (действующему, а не выдуманому украинской спортсменкой) и сваливать вину на Смирнову - настоящий такой популярный на западе виктимблейминг, за что тебе стыд и позор.
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Алексей Мирутко
Комментаторы с нейтральным статусом негодуют
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Pakazs
Ответ Роман Литвинов
Не знал, что олимпийский дух - это подлизывание украинскому нытью. Надеюсь, в следущий раз будет прописано, что олимпийский дух включает еще и выделение средств Украине на все хотелки, которые они только выдумают)
Да не бомбит у меня!!! ))))))
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Alklkfnt
Ответ slon 104
Её трудно осуждать. Да, может неспортивно. Но, если бы пожала, огребла бы у себя по полной. Ну и что человеку делать?
Ты че травишь чтоли? Она шпагу протянула, а не просто руку отказалась пожимать.
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Вадим Иванов
душком, а не духом
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Alfred Duma
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ slon 104
Её трудно осуждать. Да, может неспортивно. Но, если бы пожала, огребла бы у себя по полной. Ну и что человеку делать?
Почему огребла бы? Её родной город сильно пострадал во время боевых действий. Как бы она после этого в глаза своим землякам смотрела?
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Капитан Джбриджибаев
Ответ Роман Литвинов
Не знал, что олимпийский дух - это подлизывание украинскому нытью. Надеюсь, в следущий раз будет прописано, что олимпийский дух включает еще и выделение средств Украине на все хотелки, которые они только выдумают)
обязательно это будет. потерпи !!!
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WERT1985
Ответ Роман Литвинов
Не знал, что олимпийский дух - это подлизывание украинскому нытью. Надеюсь, в следущий раз будет прописано, что олимпийский дух включает еще и выделение средств Украине на все хотелки, которые они только выдумают)
Ты абсолютно прав. В связи с этим вижу лишь один вариант для российских фехтовальщиков - бойкотировать соревнования, покуда происходит такой беспредел. Они Россию на ждут и не любят. Зачем напрашиваться?
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Как дела на заводе
Ответ Роман Литвинов
Не знал, что олимпийский дух - это подлизывание украинскому нытью. Надеюсь, в следущий раз будет прописано, что олимпийский дух включает еще и выделение средств Украине на все хотелки, которые они только выдумают)
там и цвет олимпийских колец скоро будет состоять только из двух цветов))
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Roman Shnel
Ответ Alfred Duma
Хорошо что МОК не повелось на провокацию Смирновой. Харлан ей предложила перекрестить сабли (это замена рукопожатиям в фехтовании), так делалось во времена ковида, а также между израильскими и арабскими спортсменами. И никто при этом показательные скандалы не устраивал. Ну, а Смирнова, принципиально отказалась, ибо хотела чтобы было именно рукопожатие, зная что Харлан на это не пойдёт, так как она перед соревнованиям об этом и говорила. Смирнова думала что самая хитрая, что Харлан получит дисквалификацию, а она вместо неё пройдёт. Но не тут то было. Провокатора наказали, справедливость восторжествовала, в соответствии с олимпийским духом.
Вы, конечно тролль, но даже в шашках спортсмены перед матчем пожимают руки это азы.
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Vadim Larin
Ответ Alfred Duma
Хорошо что МОК не повелось на провокацию Смирновой. Харлан ей предложила перекрестить сабли (это замена рукопожатиям в фехтовании), так делалось во времена ковида, а также между израильскими и арабскими спортсменами. И никто при этом показательные скандалы не устраивал. Ну, а Смирнова, принципиально отказалась, ибо хотела чтобы было именно рукопожатие, зная что Харлан на это не пойдёт, так как она перед соревнованиям об этом и говорила. Смирнова думала что самая хитрая, что Харлан получит дисквалификацию, а она вместо неё пройдёт. Но не тут то было. Провокатора наказали, справедливость восторжествовала, в соответствии с олимпийским духом.
Правда никому не нужна, нашим лишь бы повод найти поныть как их везде притесняют, нация ущемленных 🤡
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gja
Ответ slon 104
Её трудно осуждать. Да, может неспортивно. Но, если бы пожала, огребла бы у себя по полной. Ну и что человеку делать?
Она по сути сделала правильно -- да ее бы с говном сожрали бы в противном случае. но где тут "олимпийский дух"? По правилам должны были дисквалифицировать, что и сделали. Остальная клоунада с отменой весьма зря.
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Капитан Джбриджибаев
Ответ Как дела на заводе
28.07.23 Главный день позора в истории спорта
точно !!!
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