FIE об отмене дисквалификации украинки Харлан: «Мы считаем, что решение принято в соответствии с олимпийским духом»
Международная федерация фехтования объяснила отмену дисквалификации украинки Ольги Харлан.
Харлан была отстранена от соревнований за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира в Милане. Но позже решение было отменено, а украинка получила допуск к командному турниру ЧМ.
«Мы тщательно обсудили этот вопрос и встретились с Харлан. Кроме того, после консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК) мы считаем, что это решение принято в соответствии с олимпийским духом.
Также это будет сигналом о чуткости и понимании для всех спортивных федераций, поскольку мир сталкивается с огромными проблемами», – заявил временно исполняющий обязанности главы Международной федерации фехтования (FIE) Эммануэль Кациадакис.
Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе
"Каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь дискриминации, в духе олимпизма, что подразумевает взаимопонимание в духе дружбы, солидарности, честной игры (fair play)"
"спортивные организации внутри олимпийского движения должны соблюдать политический нейтралитет"
"Осуществление прав и свобод, предусматриваемых настоящей олимпийской хартией, должно быть обеспечено в отсутствие какой-либо формы дискриминации: расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса"
Наслаждайтесь духом олимпизма, если вдруг кто забыл, что же это за зверь такой)
Главный день позора в истории спорта