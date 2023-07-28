Дембеле очень близок к переходу в «ПСЖ». Парижане активируют отступные в 50 млн евро до 31 июля, вингера берут не как замену Мбаппе

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Усман Дембеле Футбол

Усман Дембеле очень близок к переходу в «ПСЖ».

По данным журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, переговоры о трансфере вингера «Барселоны» находятся в продвинутой стадии.

«ПСЖ» намерен до 31 июля активировать отступные в контракте Дембеле в размере 50 миллионов евро. С 1 августа сумма отступных вырастет до 100 млн евро

Отмечается, что Дембеле нравится проект «ПСЖ». При этом вингера подпишут не в качестве замены форварду Килиану Мбаппе, который может уйти из французского клуба этим летом.

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81 комментарий

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svaz
Ответ DolJun
местным кулес опять переобуваться)
главный фанат барсы уже здесь 😂
+50
-13
+37
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ddddan 2
Ответ DolJun
местным кулес опять переобуваться)
да,теперь не лучший вингер мира)
+51
-16
+35
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DolJun
местным кулес опять переобуваться)
+54
-34
+20
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porosenochek
Ответ ddddan 2
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Он конечно патриот, но 50 млн это 50 млн...
+8
-1
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XavIniesta2008-2015
Это единственный источник, который заявляет о близости трансфера. Тот же Романо написал, что пока вообще ничего не сделано для этого перехода
В целом, не хотелось бы терять Дембеле именно в тот момент, когда Хави наконец начал из него какой-то толк выжимать
+6
-1
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svaz
Ответ M. Shinoda
Комментарий удален модератором
у него мудрик топ игрок))
+7
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& Co1366
А сам Дембеле близок к переходу в ПСЖ?
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corazón blanco
Ответ Евгений Дремов
Повезет Барселоне слить это полено.
Он вот как раз таки не полено, но слишком сильно подвержен травмам. Шутка ли, пропускает по полсезона, но по результативным действиям все равно в группе лидеров в Барселоне.
+8
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XavIniesta2008-2015
Ответ kk.abb
Как ему прописали 50млн отступных? Брали же его за столько бабок...
Потому что в прошлом году его продлили только до 2024-го. Огромные отступные в этом случае нелогичны
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kk.abb
Как ему прописали 50млн отступных? Брали же его за столько бабок...
+4
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Рискну предположить
Болелы реала и челси, че вы здесь забыли?)
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Ответ Hala Madrid
Нет остальные на ЛЕ пойдут или на рычаг))
Типа исправляешся тулым комментом?
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Коля Питерский
Ответ ddddan 2
да,теперь не лучший вингер мира)
и не такой красивый
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i love it
Ответ DolJun
ты имеешь ввиду как те ребята, которые умудряются топить за несколько клубов параллельно?)
Я не буду болеть за Милан в матче с Интером,но буду болеть в матче с Челси,и я имею виду тех ребят которые топят за разные чемпионаты,и сборных параллельно
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Romik Gevorgyan
Ответ porosenochek
Он конечно патриот, но 50 млн это 50 млн...
Барса не получит все 50 млн за него
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Ихарь Окенфэйлов
Будем молиться чтобы получилось. Можно ещё Феррана в довесок отгрузить.
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svaz
Ответ Hala Madrid
А с кем вообще барса собирается играть? С распиаренными Гави чави педри? Игроки уровня Хетафе. Или с стариками Ромео Гюндогана? Который перешел в барсу из-за жены доиграть в солнечном барселоне))😂
ты то чего ноешь? кем есть теми и будут играть
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M. Shinoda
Ответ DolJun
местным кулес опять переобуваться)
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Игорь Климов
Ответ Dinamus
вся фишка в том, что не способен травмотичен, прямолинеен, без воображения и должного чувства паса .. за все годы пару запоминающихся игр в это ситуации с деньгами надо избавляться
Ты это кого здесь описал?
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barca1899messi
Ответ Bob Ganiev
50 млн идеально для Барсы, жаль конечно терять топ 3 игрока основы, но сейчас есть кому играть.
Полностью с тобой согласен если дембеля уйдёт на его месте есть рафиня который на этом фланге играет хорошо
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Артём Толоконников
Ну я так понимаю, Феликса скоро подпишут.
Он справа может играть?
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i love it
Ответ zzzeeerrrooo
Маловато конечно но его нужно сливать Слева есть Рафинья Ферран также может сыграть
А когда Дембеле сыграл слева???
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dadahandadahan3@gmail.com
если продаём Дембеле,то можем привезти Роке 🤔-?
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Сергей Перевалов
Зачем?
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Пепси пеналдувич
Жаль( классно играл под руководством Хави, удачи.
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