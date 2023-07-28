Дембеле очень близок к переходу в «ПСЖ». Парижане активируют отступные в 50 млн евро до 31 июля, вингера берут не как замену Мбаппе
Усман Дембеле очень близок к переходу в «ПСЖ».
По данным журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, переговоры о трансфере вингера «Барселоны» находятся в продвинутой стадии.
«ПСЖ» намерен до 31 июля активировать отступные в контракте Дембеле в размере 50 миллионов евро. С 1 августа сумма отступных вырастет до 100 млн евро
Отмечается, что Дембеле нравится проект «ПСЖ». При этом вингера подпишут не в качестве замены форварду Килиану Мбаппе, который может уйти из французского клуба этим летом.
В целом, не хотелось бы терять Дембеле именно в тот момент, когда Хави наконец начал из него какой-то толк выжимать
Он справа может играть?