«Бавария» и «Аль-Наср» согласовали трансфер Мане. Мюнхенцы получат до 40 млн евро, саудовцы будут платить 40 млн в год игроку
«Бавария» и «Аль-Наср» согласовали трансфер Садьо Мане.
Мюнхенский клуб принял устное предложение саудовцев после вчерашних переговоров, сообщает Фабрицио Романо.
Осталось проверить документы со стороны игрока, пройти медобследование и сделка будет закрыта.
По информации журналиста Джеймса Бенджа, «Бавария» может получить до 40 миллионов евро за Мане. Самому игроку в Саудовской Аравии будет платить 40 миллионов евро за год.
Мане присоединился к мюнхенскому клубу прошлым летом. В рамках Бундеслиги он провел 25 матчей, забив 7 голов и отдав 5 результативных передач.
Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.
Нивелировать провальный трансфер Баварии - дорого стоит !
Ну небесплатно, но за 15-20 лямов спокойно. Но такое впечатление что арабы сразу начали с предложения в 40 лямов и в Баварии такие: а, ну ладно, мы согласны, даже торговаться на повышение из уважения к вам не будем"
В Саудовской Аравии канеш жёстко сорят деньгами)