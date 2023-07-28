«Бавария» и «Аль-Наср» согласовали трансфер Мане. Мюнхенцы получат до 40 млн евро, саудовцы будут платить 40 млн в год игроку

«Бавария» и «Аль-Наср» согласовали трансфер Садьо Мане.

Мюнхенский клуб принял устное предложение саудовцев после вчерашних переговоров, сообщает Фабрицио Романо.

Осталось проверить документы со стороны игрока, пройти медобследование и сделка будет закрыта.

По информации журналиста Джеймса Бенджа, «Бавария» может получить до 40 миллионов евро за Мане. Самому игроку в Саудовской Аравии будет платить 40 миллионов евро за год.

Мане присоединился к мюнхенскому клубу прошлым летом. В рамках Бундеслиги он провел 25 матчей, забив 7 голов и отдав 5 результативных передач.

Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.