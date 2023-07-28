«Бавария» и «Аль-Наср» согласовали трансфер Мане. Мюнхенцы получат до 40 млн евро, саудовцы будут платить 40 млн в год игроку

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Садьо Мане Фабрицио Романо Футбол

«Бавария» и «Аль-Наср» согласовали трансфер Садьо Мане.

Мюнхенский клуб принял устное предложение саудовцев после вчерашних переговоров, сообщает Фабрицио Романо.

Осталось проверить документы со стороны игрока, пройти медобследование и сделка будет закрыта.

По информации журналиста Джеймса Бенджа, «Бавария» может получить до 40 миллионов евро за Мане. Самому игроку в Саудовской Аравии будет платить 40 миллионов евро за год.

Мане присоединился к мюнхенскому клубу прошлым летом. В рамках Бундеслиги он провел 25 матчей, забив 7 голов и отдав 5 результативных передач.

Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.

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41 комментарий

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Tiestorzn17
Кажется я знаю следующего партнера по команде, которому втащит Мане...
+52
-17
+35
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porosenochek
В рамках Бундеслиги он провел 25 матчей, забив 7 голов и отдав 5 результативных передач и набив 1 фэйс.
+30
-1
+29
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FilinMD
Ответ ArnoNeputevy
Значит, на свою карьеру ему наср... Аль-Наср, прошу прощения.
Карьера у него уже по сути удалась. Могло быть лучше, но титулы есть, и их немало. Можно и подзаработать побольше
+21
0
+21
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crazy_elky
Саудиты за одно трансферное окно по именам обгонят чемп Франции такими темпами :)
+17
-3
+14
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Born is the King
Бавария его бы и бесплатно слила с его личкой 20+ млн
+11
0
+11
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Ahilles
Ответ crazy_elky
Саудиты за одно трансферное окно по именам обгонят чемп Франции такими темпами :)
не самый сложный челлендж
+10
-3
+7
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AstaAsta
Лучшее решение для всех сторон! Ну и в очередной раз респект Аравии. Как же эти парни тащат европейские клубы!
+9
-3
+6
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OldRedWhite
Ответ AstaAsta
Лучшее решение для всех сторон! Ну и в очередной раз респект Аравии. Как же эти парни тащат европейские клубы!
Соглашусь !
Нивелировать провальный трансфер Баварии - дорого стоит !
+3
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ArnoNeputevy
Ответ FilinMD
Карьера у него уже по сути удалась. Могло быть лучше, но титулы есть, и их немало. Можно и подзаработать побольше
До перехода в "Баварию" - конечно, удалась. Но Мане очень амбициозен, а вот деньги его интересуют мало. И, кстати, они у него есть. Он в "Ливерпуле" был 2-3 по зарплате, то есть он не миллионер, а мультимиллионер (2-3-й в "Ливерпуле" - это около 20 млн в год дохода). Он едет не ради денег. Просто от него хотят избавиться, а он гордый: не хочет оставаться.
+3
0
+3
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Gordon Brown
Садье выбрался из самых низов жизни и сохранил память о трудных временах и остался человеком, помогающим тем, кому до сих пор тяжело. Хорошая зарплата позволит ему помогать ещё больше. один из самых уважаемых мной футболистов. желаю ему успехов!
+4
-1
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Мукунку хороший
Ответ porosenochek
В рамках Бундеслиги он провел 25 матчей, забив 7 голов и отдав 5 результативных передач и набив 1 фэйс.
Набивка фейса и послужила толчком к отправке на золотые прииски))
+4
-2
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Montenegro Serbian
Ответ Born is the King
Бавария его бы и бесплатно слила с его личкой 20+ млн
Кстати, да.
Ну небесплатно, но за 15-20 лямов спокойно. Но такое впечатление что арабы сразу начали с предложения в 40 лямов и в Баварии такие: а, ну ладно, мы согласны, даже торговаться на повышение из уважения к вам не будем"

В Саудовской Аравии канеш жёстко сорят деньгами)
+2
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Sebastian Debussy
Чет не слишком ли жирно они ему засыпали? Следует как-то многовато как по мне
+1
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MstAndreev
Что еще нужно, чтобы достойно встретить старость? (с)
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Alexander Baresi
Оптимальный вариант и для Бавария и для Мане и тем более Аль-Насра
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marchellinos
Для всех сторон выгодная сделка будет.
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trof
Приличная лига собирается. А после арабов все поедут заканчивать в слабый чемпионат в Америку
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FrankR
Ответ Sebastian Debussy
Чет не слишком ли жирно они ему засыпали? Следует как-то многовато как по мне
Разницу вам отправили по e-mailу.
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Andrey Yaroslavtsev
Будет саудитов дубасить.
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OldRedWhite
Ответ Ебздрогыч
То есть теперь Роналду не будет лучшим не только во всей лиге, но и в своем клубе
Про Талиску - тонко подмечено , но Мане за два года деградировал донельзя
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Человек1991
Очередной трансфер Аравии по религиозным соображениям, а также сдавший игрок после 30 лет.
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i love it
До сегодняшнего дня думал что его имя СадИо
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Savarona25
"Дальше Аль-Насра не сошлют" или стремительное пике карьеры некогда большого игрока.
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zidane467554
Ответ ArnoNeputevy
До перехода в "Баварию" - конечно, удалась. Но Мане очень амбициозен, а вот деньги его интересуют мало. И, кстати, они у него есть. Он в "Ливерпуле" был 2-3 по зарплате, то есть он не миллионер, а мультимиллионер (2-3-й в "Ливерпуле" - это около 20 млн в год дохода). Он едет не ради денег. Просто от него хотят избавиться, а он гордый: не хочет оставаться.
про то что его деньги не интересует. это он вам когда сказал? когда вы в ливерпуле или мюнхене были?
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Король Предголевых
Ответ FilinMD
Карьера у него уже по сути удалась. Могло быть лучше, но титулы есть, и их немало. Можно и подзаработать побольше
Насчёт "могло быть лучше" я бы поспорил. Игрок крутой, но не экстраординарный, выиграл всё в Англии, выиграл кубок Африки, дважды попадал в топ 3 на ЗМ, куда уж лучше? Талант не уровня Неймара всё же, чтобы говорить об упущенных возможностях.
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