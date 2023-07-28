«Челси» выплатит УЕФА 10 млн евро из-за нарушений в отчетности при Абрамовиче. Их выявили при Боули

«Челси» выплатит УЕФА 10 млн евро из-за нарушений правил ФФП.

Инстанция по финансовому контролю клубов установила, что лондонцы нарушили правила, связанные с лицензированием и финансовым фэйр-плей, предоставив неполную отчетность.

В заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций отмечается, что после смены собственника клуба в 2022 году новый владелец выявил случаи потенциально неполного представления информации предыдущими хозяевами и самостоятельно уведомил об этом . Факты, вызывающие сомнения, касались сделок за период с 2012 по 2019 год.

Было принято решение заключить с « » мировое соглашение, и «синие» обязаны будут выплатить 10 млн евро для полного урегулирования ситуации.

Весной 2022 года российский бизнесмен Роман Абрамович продал «Челси». Новым владельцем стал консорциум во главе с Тоддом Боули.