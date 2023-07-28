«Челси» выплатит УЕФА 10 млн евро из-за нарушений в отчетности при Абрамовиче. Их выявили при Боули

Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович УЕФА происшествия деньги Тодд Боули Футбол

«Челси» выплатит УЕФА 10 млн евро из-за нарушений правил ФФП.

Инстанция по финансовому контролю клубов установила, что лондонцы нарушили правила, связанные с лицензированием и финансовым фэйр-плей, предоставив неполную отчетность.

В заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций отмечается, что после смены собственника клуба в 2022 году новый владелец выявил случаи потенциально неполного представления информации предыдущими хозяевами и самостоятельно уведомил об этом УЕФА. Факты, вызывающие сомнения, касались сделок за период с 2012 по 2019 год.

Было принято решение заключить с «Челси» мировое соглашение, и «синие» обязаны будут выплатить 10 млн евро для полного урегулирования ситуации.

Весной 2022 года российский бизнесмен Роман Абрамович продал «Челси». Новым владельцем стал консорциум во главе с Тоддом Боули.

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27 комментариев

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Мукунку хороший
Привет вам от Ромы)
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Mega• Battman
млн в карман чеферину
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Этот Райола хочет денег
Ответ zzzeeerrrooo
Поэтому он и миллиардер, а ты нет
Зато я человеком остался
+6
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zzzeeerrrooo
Ответ Этот Райола хочет денег
Ну это уже клептомания в запущенной форме. Будучи миллиардером, пытаться припрятать несколько миллионов...
Поэтому он и миллиардер, а ты нет
+8
-3
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Акира_1
Ответ deadjoker
Из еврокубков исключить не смогли, решили выставить на бабки :))
Ну так штраф только из-за того, что теперь рулит американец, а если бы был Абрамович, то уже начинались баны на трансферы и исключения.
+4
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Born is the King
Много доходов шли в офшоры Абрамовича. Было много мутных трансферов за большие суммы. Выводили деньги через трансферы
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Пуховик.Венгера
Посмотрим какая цифра будет после Боули)
+2
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Gibraltar
Рома и здесь нае..л ))))
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**Iscander**
Мало того что без еврокубков мудрики остались, ещё и мзду в 10 лямов снимут)))
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Денис Мартин
Чеферин похоже себе на пенсию начинает собирать:)
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Merdan J
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что за .......
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llolishe
10 место в АПЛ Челси тоже занимал
Норм троллинг
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Badinoko
Ещё и потребуют со счета Ромки снять))
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Сергей Галынский
🤣🤣🤣это вообще,клоунада
Заставьте еще Абрамовича заплатить
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llolishe
Ответ Акира_1
Походу этих 10 лямов за Кайседо и не хватит.
Ну Ливерпуль 8 лямов зажимает за Лавиу
Не только у вас руководство такое
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Акира_1
Ответ llolishe
Ну Ливерпуль 8 лямов зажимает за Лавиу Не только у вас руководство такое
Ну как бы 50 лямов за Лавиу и 100 за Кайседо. Слишком большая разница в 10 лямах)
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llolishe
Ответ Акира_1
Ну как бы 50 лямов за Лавиу и 100 за Кайседо. Слишком большая разница в 10 лямах)
Так Ливерпуль так и не решил главную проблему-купить опорника
А просто офигеваю от пофигизма Клоппа
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Alda
Если Боули опять чет придумал, что бы грамотно обойти, то я не удивлен
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Sla Slo
Ответ Born is the King
Много доходов шли в офшоры Абрамовича. Было много мутных трансферов за большие суммы. Выводили деньги через трансферы
Ты такой знаток оффшорных схем, а до сих пор пишешь комменты на спорце, вместо того, чтобы подписывать миллионные чеки. Что случилось?
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Born is the King
Ответ Sla Slo
Ты такой знаток оффшорных схем, а до сих пор пишешь комменты на спорце, вместо того, чтобы подписывать миллионные чеки. Что случилось?
Ты сам понял,что написал? Где связь между понимаем схем офшор и чеки, которые уже давно не используются при расчетах
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deadjoker
Из еврокубков исключить не смогли, решили выставить на бабки :))
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Акира_1
Походу этих 10 лямов за Кайседо и не хватит.
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zzzeeerrrooo
Ответ Этот Райола хочет денег
Зато я человеком остался
Стал ли ты этого счастливее?
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**Iscander**
Ответ zzzeeerrrooo
Стал ли ты этого счастливее?
Чтобы стать счастливым, надо кого-то на......ть? Просто класс........
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