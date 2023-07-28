Тарасенко и «Оттава» подписали контракт на 1 год и 5 млн долларов

« » объявила о переходе форварда .

«Сенаторс» подписали с 31-летним россиянином контракт на один год с зарплатой 5 млн долларов за сезон.

В прошлом сезоне Тарасенко был обменян в « » из « », за который играл с 2013 года.

В 69 играх чемпионата НХЛ-2022/23 он набрал 50 (18+32) очков. В плей-офф добавил 4 (3+1) баллов в 7 матчах.

Всего за карьеру в НХЛ у Тарасенко 675 матчей и 574 (270+304) очка.

В Кубке Стэнли – 97 игр и 64 (44+20) балла при полезности «минус 23». В 2019 году он стал обладателем трофея с «Блюз».

По условиям прошлого контракта средняя зарплата нападающего составляла 7,5 млн долларов за сезон.