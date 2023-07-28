Тарасенко и «Оттава» подписали контракт на 1 год и 5 млн долларов
«Оттава» объявила о переходе форварда Владимира Тарасенко.
«Сенаторс» подписали с 31-летним россиянином контракт на один год с зарплатой 5 млн долларов за сезон.
В прошлом сезоне Тарасенко был обменян в «Рейнджерс» из «Сент-Луиса», за который играл с 2013 года.
В 69 играх чемпионата НХЛ-2022/23 он набрал 50 (18+32) очков. В плей-офф добавил 4 (3+1) баллов в 7 матчах.
Всего за карьеру в НХЛ у Тарасенко 675 матчей и 574 (270+304) очка.
В Кубке Стэнли – 97 игр и 64 (44+20) балла при полезности «минус 23». В 2019 году он стал обладателем трофея с «Блюз».
По условиям прошлого контракта средняя зарплата нападающего составляла 7,5 млн долларов за сезон.
Тарасенко, если не поломается, может там хорошую статистику выбить и получше подписаться через год.