Тарасенко и «Оттава» подписали контракт на 1 год и 5 млн долларов

Теги переходы Рейнджерс Оттава Сент-Луис НХЛ Владимир Тарасенко деньги Хоккей

«Оттава» объявила о переходе форварда Владимира Тарасенко.

«Сенаторс» подписали с 31-летним россиянином контракт на один год с зарплатой 5 млн долларов за сезон.

В прошлом сезоне Тарасенко был обменян в «Рейнджерс» из «Сент-Луиса», за который играл с 2013 года.

В 69 играх чемпионата НХЛ-2022/23 он набрал 50 (18+32) очков. В плей-офф добавил 4 (3+1) баллов в 7 матчах.

Всего за карьеру в НХЛ у Тарасенко 675 матчей и 574 (270+304) очка.

В Кубке Стэнли – 97 игр и 64 (44+20) балла при полезности «минус 23». В 2019 году он стал обладателем трофея с «Блюз».

По условиям прошлого контракта средняя зарплата нападающего составляла 7,5 млн долларов за сезон.

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21 комментарий

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Radik_2.0
Ответ Марсель Объелся
Не, я конечно понимаю, в Каролину свободные агенты не особо стремятся, но выбрать Оттаву… это сильно, Володя
да вроде не плохо. Жиру, Ткачак, Штуцле, Батерсон, Кубалик, теперь ещё и Володя. тем более всего на год
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VintDV
Тренд такой сейчас. Все на год. Плюс пойдёт у Сенаторов борьба за плей-офф - хорошо, нет Володю на дедлайне скинут.... Классика:))
+7
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Kolyamba39
Люди которые недоумевают и жалеют Володю😳 блин, да вы серьезно? В оттаве сейчас крутейшая банда, наверняка еще Тарасенко начнет сезон с Ткачуком и Штюцле, лютое звено , мечта просто. Жиру-Норрис-Баттерсон. Крэг-Пинто-Кубалик, кстати Крэйг интересный молодой силового плана, в прошлом году уже подпускали к основе. Защита вообще топ - Шабот, Чикран, Сандерсон, Зуб, Браннстрем Хамонич. Оттава в прошлом году то не попала в по только из за вратарей, там весь сезон практически играли 3м 4м вратарями. Я очень удивлюсь если в этом сезоне оттава не выстрелит, конечно ставка на корписало смущает, но не более
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+7
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Иван Павлов
Ответ Марсель Объелся
Не, я конечно понимаю, в Каролину свободные агенты не особо стремятся, но выбрать Оттаву… это сильно, Володя
Далеко не самый плохой вариант. Атака там интересная собралась: Штюцле, Ткачак, Жиру, Батерсон, Пинто + вернётся наконец Норрис. Топ-6 просто отличный.

Тарасенко, если не поломается, может там хорошую статистику выбить и получше подписаться через год.
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Аризона Койотис
Пойдет
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кашкаКа
Смешно конечно получилось. Неужели он и за 5ку никому не нужен, кроме Оттавы?
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iluvatar
Шикарный контракт для Оттавы!
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Crosby174
Ответ Иван Павлов
Далеко не самый плохой вариант. Атака там интересная собралась: Штюцле, Ткачак, Жиру, Батерсон, Пинто + вернётся наконец Норрис. Топ-6 просто отличный. Тарасенко, если не поломается, может там хорошую статистику выбить и получше подписаться через год.
Если Норрис вернётся, то денег на Пинто не останется, а ещё где-то в Швейцарии Форментон потерялся .
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Crosby174
Ответ VintDV
Тренд такой сейчас. Все на год. Плюс пойдёт у Сенаторов борьба за плей-офф - хорошо, нет Володю на дедлайне скинут.... Классика:))
У него NTC.
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Kolyamba39
Ответ Александр Морозов
Тут такое дело, что и Тарасенко и Жиру и Баттерсон привыкли играть справа, так что не факт что Вова окажется в первом звене, и не факт что и во втором он будет на привычной позиции. Вот подпишись он с Элмонтоном другое дело. Тут и статистика всяко лучше была бы и шансы показать себя. Но Эдмонтон далеко, это наверное и сыграло свою роль
Так он и будет справа, Ткачук слева😉
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e1ther - e1ther
че попало
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Arctic_Baron
А Блюз его выбрали пиком, выменянным у Оттавы)
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Kolyamba39
Ответ Александр Морозов
А может справа будет Жиру или Баттерсон?
Жиру комфортно играет и справа и слева и в центре
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Kolyamba39
Ответ Александр Морозов
Жиру комфортно играть справа и если уж сильно надо то и в центре, в команде он на роли дядьки-настпвника с нашивкой помощника капитана и непрерикаемым авторитетом. И если Норрис опять не поломается будет играть в первой пятёрке справа. А Вова варяг прибывший пересидеть сезон, так что не думаю что к нему будет много пиетета. Вон Дебринкат тоже сезон неважный для него провёл.
Ты хоккей смотришь или так побалоболить заходишь?😀 жиру в прошлом сезоне мало играл в первом звене, с чего вдруг его сейчас туда поставят. И да, прикинь он не центрил второе звено без травмированого Норриса😉
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