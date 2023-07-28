Сына Леброна Джеймса выписали из больницы после остановки сердца

Бронни Джеймс, старший сын звезды «Лейкерс» Леброна Джеймса, выписан из медицинского центра Седарс-Синай в Лос-Анджелесе, сообщает ESPN.com.

«Благодаря быстрому и эффективному реагированию медицинского персонала университета Южная Калифорния Бронни Джеймс успешно прошел лечение от внезапной остановки сердца. Он прибыл в медицинский центр Седарс-Синай в полном сознании, без неврологических нарушений и в стабильном состоянии. Высококвалифицированный персонал быстро оказал мистеру Джеймсу помощь, и он был выписан домой, где сейчас отдыхает.

Мистер Джеймс продолжит лечение, но мы надеемся на его дальнейший прогресс и воодушевлены его реакцией, стойкостью, а также поддержкой его семьи и общества», — говорится в заявлении больницы.

Представитель семьи Джеймс подтвердил заявление.

18-летний атакующий защитник университета Южная Калифорния Бронни Джеймс упал без сознания на тренировке команды утром в понедельник. Игрок пережил остановку сердца, и после звонка в экстренные службы его доставили в больницу.

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