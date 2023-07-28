Сына Леброна Джеймса выписали из больницы после остановки сердца

Теги происшествия Леброн Джеймс НБА NCAA Университет Южная Калифорния Бронни Джеймс Баскетбол

Бронни Джеймс, старший сын звезды «Лейкерс» Леброна Джеймса, выписан из медицинского центра Седарс-Синай в Лос-Анджелесе, сообщает ESPN.com.

«Благодаря быстрому и эффективному реагированию медицинского персонала университета Южная Калифорния Бронни Джеймс успешно прошел лечение от внезапной остановки сердца. Он прибыл в медицинский центр Седарс-Синай в полном сознании, без неврологических нарушений и в стабильном состоянии. Высококвалифицированный персонал быстро оказал мистеру Джеймсу помощь, и он был выписан домой, где сейчас отдыхает.

Мистер Джеймс продолжит лечение, но мы надеемся на его дальнейший прогресс и воодушевлены его реакцией, стойкостью, а также поддержкой его семьи и общества», — говорится в заявлении больницы.

Представитель семьи Джеймс подтвердил заявление.

18-летний атакующий защитник университета Южная Калифорния Бронни Джеймс упал без сознания на тренировке команды утром в понедельник. Игрок пережил остановку сердца, и после звонка в экстренные службы его доставили в больницу.

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1 комментарий

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Алексей Добрынин
Скорее всего о карьере в НБА придется забыть
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