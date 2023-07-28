Футболисты из БРИКС не лишатся статуса легионеров в России с 1 января 2024 года («Чемпионат»)

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия РФС Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар лимит на легионеров Пари НН Сочи Футбол

Изменений по игрокам из стран БРИКС в ближайшие полгода не ожидается.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что футболисты из стран БРИКС могут перестать считаться легионерами в России.

Как утверждает «Чемпионат», информация о том, что это произойдет 1 января 2024 года, не соответствует действительности.

Губерниев о том, что игроки из стран БРИКC могут перестать считаться легионерам: «А будут ли наши футболисты развиваться, если станут одни бразильцы играть или южно-африканцы, индусы с китайцами?»

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
шатанледс 12
Ребят. Это был очередной пранк Владимира Колоса. Пожалуй, величайший.
https://t.me/kolos_vladimir/1526
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
было бы странно по ходу чемпионата так делать, а вот с лета 2024 возможно
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красная стрела
Ну это бред. Бразильцы вытеснят всё.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Ответ Красная стрела
Ну это бред. Бразильцы вытеснят всё.
Игрочишки будут расти в условиях конкуренции бгг
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
при всем уважении, а нахрена? Пошел ли подобный фокус с "паспортом ЕС" например в Италии?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Всем же надоели лимитчики вроде?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данила Данайцев
Странно, все постоянно кричат на Спортс, что надо отменить лимит , а под новостью почему-то в основном негативные комментарии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
заголовок дибильный на все 100 , " нелишатся " это значит что останутся легионерами , а тут уже у всех подорвало
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Док Аксель
Чем дольше и дальше мы будем от Европы, тем ближе будут БРИКС, Азия и Африка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Болельщик Биатлона
Ответ шатанледс 12
Ребят. Это был очередной пранк Владимира Колоса. Пожалуй, величайший. https://t.me/kolos_vladimir/1526
Не удивлюсь, если когда пранк таки выйдет из-под контроля
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2vdhrvmmzf
Ответ Данила Данайцев
Странно, все постоянно кричат на Спортс, что надо отменить лимит , а под новостью почему-то в основном негативные комментарии.
Так это не отмена, по таким правилам бразильцы вместо нынешних паспортистов будут необоснованно много просьб получать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий