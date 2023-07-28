Футболисты из БРИКС не лишатся статуса легионеров в России с 1 января 2024 года («Чемпионат»)

Изменений по игрокам из стран БРИКС в ближайшие полгода не ожидается.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что футболисты из стран БРИКС могут перестать считаться легионерами в России.

Как утверждает «Чемпионат», информация о том, что это произойдет 1 января 2024 года, не соответствует действительности.

Губерниев о том, что игроки из стран БРИКC могут перестать считаться легионерам: «А будут ли наши футболисты развиваться, если станут одни бразильцы играть или южно-африканцы, индусы с китайцами?»