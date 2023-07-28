«МЮ» улучшил предложение по Хейлунду – больше 60 млн евро. Сделку с «Аталантой» хотят закрыть как можно скорее
«Манчестер Юнайтед» усилил свое предложение по трансферу Расмуса Хейлунда.
Английский клуб в ходе переговоров с «Аталантой» улучшил свое предложение, которое составит больше 60 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что манкунианцы готовы выплатить 50+10 миллионов евро. «Аталанта» хотела 70 миллионов.
Переговоры продолжаются, но «Манчестер Юнайтед» хочет завершить трансфер как можно быстрее, чтобы продолжить работу по усилению других позиций.
Сам футболист хочет перейти в «МЮ».
В прошедшем сезоне Серии А Хейлунд провел 32 матча и забил 9 голов. Его статистика доступна здесь.
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