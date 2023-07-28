«МЮ» улучшил предложение по Хейлунду – больше 60 млн евро. Сделку с «Аталантой» хотят закрыть как можно скорее

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Расмус Хейлунд Футбол

«Манчестер Юнайтед» усилил свое предложение по трансферу Расмуса Хейлунда.

Английский клуб в ходе переговоров с «Аталантой» улучшил свое предложение, которое составит больше 60 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что манкунианцы готовы выплатить 50+10 миллионов евро. «Аталанта» хотела 70 миллионов.

Переговоры продолжаются, но «Манчестер Юнайтед» хочет завершить трансфер как можно быстрее, чтобы продолжить работу по усилению других позиций.

Сам футболист хочет перейти в «МЮ».

В прошедшем сезоне Серии А Хейлунд провел 32 матча и забил 9 голов. Его статистика доступна здесь

21 комментарий

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Today I feel Qatari
Ответ ZarvuR2020
Почему он столько стоит?
У него один агент с Тен Хагом. Прошлым летом пилили на трансфере Антони, в этом будут пилить на Холанде с алиэкспресса
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arspurs9
Ответ Дедушкин самогон
Не понимаю этот трансфер. Думал подпишут опытного нападающего, который железно свои 20 голов за сезон забьет, а тут берут молодого, который ярко провел пол сезона
Много примеров сейчас таких форвардов? Кейн, Левандовский, Мбаппе. На этом всё?
+3
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arspurs9
Ответ Дедушкин самогон
Только 3 игрока во всем мире за сезон способны забить 20 голов?)
Ну я и попросил перечислить хотя бы несколько таких «опытных игроков с железной двадцаткой за сезон».
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Дедушкин самогон
Не понимаю этот трансфер. Думал подпишут опытного нападающего, который железно свои 20 голов за сезон забьет, а тут берут молодого, который ярко провел пол сезона
+2
-1
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Today I feel Qatari
Ответ arspurs9
А причем тут датчанин Хейлунд, который ни минуты не провел в Голландии?
Так смотри пункт третий
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Today I feel Qatari
Ответ arspurs9
Много примеров сейчас таких форвардов? Кейн, Левандовский, Мбаппе. На этом всё?
Даже Бен Йеддер был бы лучшим вариантом чем это недоразумение. Но он не голландец, не играл в эредивизие и у него с Тен Хагом разные агенты. А значит он нам не подходит
+1
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ZarvuR2020
Ответ Today I feel Qatari
У него один агент с Тен Хагом. Прошлым летом пилили на трансфере Антони, в этом будут пилить на Холанде с алиэкспресса
А у Антони с Тен Хаагом тоже один агент?
+1
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пей
Аталанте кстати тоже выгодно как можно скорее закрыть сделку потому что они в свою очередь уже взяли за рекордную в своей истории сумму в 31 миллион евро на замену Хойлунду нападающего из ЛаЛиги.
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ZarvuR2020
Почему он столько стоит?
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Alisher Buranov
Если заиграет честь и хвала МЮ, если нет стыд и позор
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Дедушкин самогон
Ответ arspurs9
Много примеров сейчас таких форвардов? Кейн, Левандовский, Мбаппе. На этом всё?
Только 3 игрока во всем мире за сезон способны забить 20 голов?)
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GoodHP
По этому ноунейму, остается только верить в выбор Эрикат и то, что он знает, как его раскрыть
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**Iscander**
Ответ Дедушкин самогон
Не понимаю этот трансфер. Думал подпишут опытного нападающего, который железно свои 20 голов за сезон забьет, а тут берут молодого, который ярко провел пол сезона
Да некого подписывать, как бы не хотелось.
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arspurs9
Ответ Today I feel Qatari
Даже Бен Йеддер был бы лучшим вариантом чем это недоразумение. Но он не голландец, не играл в эредивизие и у него с Тен Хагом разные агенты. А значит он нам не подходит
А причем тут датчанин Хейлунд, который ни минуты не провел в Голландии?
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**Iscander**
Ответ Today I feel Qatari
Даже Бен Йеддер был бы лучшим вариантом чем это недоразумение. Но он не голландец, не играл в эредивизие и у него с Тен Хагом разные агенты. А значит он нам не подходит
Так Хейлунд и не голландец.
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**Iscander**
Ответ arspurs9
А причем тут датчанин Хейлунд, который ни минуты не провел в Голландии?
Лишь бы накинуть на Тен Хаага, как и на Сульшера и т.д.
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Дедушкин самогон
Ответ arspurs9
Ну я и попросил перечислить хотя бы несколько таких «опытных игроков с железной двадцаткой за сезон».
В порту иранец несколько сезонов подряд стабильно кладет 18-20 голов за сезон
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arspurs9
Ответ Today I feel Qatari
Так смотри пункт третий
Не слышал что бы у них был один и тот же агент
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