МОК готов предоставить украинке Харлан квоту на Олимпиаду-2024 в Париже в виде исключения

Теги МОК сборная России жен Томас Бах сабля сборная Украины жен Париж-2024 Ольга Харлан Вадим Гутцайт министерство молодежи и спорта Украины Чемпионат мира по фехтованию Анна Смирнова Фехтование

Международный олимпийский комитет (МОК) предоставит украинской саблистке Ольге Харлан квоту на Олимпиаду-2024 в Париже в виде исключения.

Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на ответ главы МОК Томаса Баха на письмо министра спорта Украины Вадима Гутцайта. Квота будет предоставлена в случае, если спортсменка не сможет пройти квалификацию после отстранения.

Накануне в 1/32 финала индивидуального турнира Харлан победила россиянку Анну Смирнову, но после поединка отказалась от рукопожатия и выставила в ее сторону саблю. Харлан была дисквалифицирована уже в следующей стадии ЧМ – при этом результат схватки с россиянкой не был пересмотрен, а дисквалификацию позднее отменили.

«Учитывая вашу уникальную ситуацию, МОК выделит дополнительную квоту на Олимпийские игры-2024 в Париже, если вы не сможете пройти квалификацию в оставшееся время.

Мы делаем это уникальное исключение еще и потому, что текущие разбирательства никак не компенсируют квалификационные баллы, упущенные из-за отстранения», – заявил Бах.

Харлан – олимпийская чемпионка 2008 года в командной сабле.

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе

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116 комментариев

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HCSibir1989
В какой же чертов цирк превратился мировой спорт.
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record-rus
🤡
+83
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Паненка Смолова
Не ну если в виде исключения это меняет дело
+67
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Геннадий Тёкин
Ответ Паненка Смолова
Не ну если в виде исключения это меняет дело
Лучше уж тогда сразу медаль золотую дать.
+50
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Sweaty25
всё, что нужно знать о лицемерах
+45
-2
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fil_spb
Спортс, а где, кстати, новость про угрозы Смирновой в соцсетях? Когда какого-нибудь чернокожего футболиста обидели, новость тут как тут у вас. У тут нашей соотечественнице смерти желают, а вы игнорируете. Не подскажите почему так?
+44
-2
+42
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inkogniatti
А грошей и новый инвентарь дали? А то советские сабли уже закончились
+37
-3
+34
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Gepard_GRIN
МОК уже давно превратилась в шарагу, которая не про спорт, а про политику.
+32
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Syndycate
Бах, ты оборонил маску🤡
+28
-1
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MosFzz
Ответ fil_spb
Спортс, а где, кстати, новость про угрозы Смирновой в соцсетях? Когда какого-нибудь чернокожего футболиста обидели, новость тут как тут у вас. У тут нашей соотечественнице смерти желают, а вы игнорируете. Не подскажите почему так?
Потому что они ренегаты и 5 колонна.:)
+26
-3
+23
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Alestern
Это уже не мировой спорт, а шапито :).. регламенты и правила соблюдаются избирательно )..
+23
0
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Stormbringer
Ответ Софья Хороброва
а ты думал, что после всего ужаса, что мы натворили, с нами будут как с людьми общаться?
Все просто на само деле, вы либо относитесь одинаково ко всем и "не обращаетесь как с людьми" с представителями всех стран, участвующих в военных конфликтах, либо вообще не вмешиваете это в спорт. А вот так изгибаться раком на двух стульях, как сейчас делает мок - это дичь и позор.
+18
-2
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#nikon
Ответ Паненка Смолова
Не ну если в виде исключения это меняет дело
Тенденция такая, что украинцам на Олимпиаде разрешат зиговать.
+16
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Фут.Боль
Почему только квоту? Нужно написать ещё одно письмо, чтобы была гарантия золотой медали. Ну естественно, в виде исключения, учитывая уникальную ситуацию.
+13
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Adams
Ненужный популизм, Харлан в мировом топ 10 и оттуда до следующего лета не выпала бы, поэтому так и так бы попала на ОИ
+13
-4
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Любитель побеждать
Ей можно, а Софье Великой нельзя, это другое.
+10
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Раскаталис Губайтис
Ну, где те люди которые кричат: Спорт вне политики 😂
+8
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unreality
Ответ Софья Хороброва
а ты думал, что после всего ужаса, что мы натворили, с нами будут как с людьми общаться?
А что случилось? Что мы сделали такого, чего не делали до нас?)
+12
-5
+7
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Кирковский Александр
Ответ HCSibir1989
В какой же чертов цирк превратился мировой спорт.
Ну так надо выходить из него тогда. Игры же Дружбы будут, нахера нам эта гнилая Олимпиада.
+16
-9
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Ильгиз Шакиров
комедия))
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Owen_the_Simple
Штаты через коррупцию превратили мировой спорт в фарс.
+7
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Go-go-love
Просто позор, больше нечего добавить.
+5
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Ahmed Demha
В виде исключения можно сразу и золото дать, чего уж там
+5
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Ahmed Demha
Ответ Софья Хороброва
ой да че разнылись, не пожала и не пожала. не обязана в виду последних событий. и весь мир это понимают, поэтому дикие поблажки. жаль что мы еще думаем, что с нами будут считаться и уважать после всего того ужаса, что мы натворили((
а что вы натворили-то?
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Софья Хороброва
а ты думал, что после всего ужаса, что мы натворили, с нами будут как с людьми общаться?
Софья,готов наказать вас, чтобы вы в дальнейшем не чувствовали себя виноватой.
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