МОК готов предоставить украинке Харлан квоту на Олимпиаду-2024 в Париже в виде исключения
Международный олимпийский комитет (МОК) предоставит украинской саблистке Ольге Харлан квоту на Олимпиаду-2024 в Париже в виде исключения.
Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на ответ главы МОК Томаса Баха на письмо министра спорта Украины Вадима Гутцайта. Квота будет предоставлена в случае, если спортсменка не сможет пройти квалификацию после отстранения.
Накануне в 1/32 финала индивидуального турнира Харлан победила россиянку Анну Смирнову, но после поединка отказалась от рукопожатия и выставила в ее сторону саблю. Харлан была дисквалифицирована уже в следующей стадии ЧМ – при этом результат схватки с россиянкой не был пересмотрен, а дисквалификацию позднее отменили.
«Учитывая вашу уникальную ситуацию, МОК выделит дополнительную квоту на Олимпийские игры-2024 в Париже, если вы не сможете пройти квалификацию в оставшееся время.
Мы делаем это уникальное исключение еще и потому, что текущие разбирательства никак не компенсируют квалификационные баллы, упущенные из-за отстранения», – заявил Бах.
Харлан – олимпийская чемпионка 2008 года в командной сабле.
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