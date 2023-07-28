Вильзон Изидор: «Дзюба – гребаная легенда. Артем такой же крутой, как Фалькао и Бен-Йеддер»

Теги Локомотив Монако Артем Дзюба премьер-лига Россия лига 1 Франция Радамель Фалькао Виссам Бен-Йеддер Вильзон Изидор брань Футбол

Вильзон Изидор назвал Артема Дзюбу легендой.

Французский нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказал мнение о своем одноклубнике и коллеге по амплуа Артеме Дзюбе.

– В чем я лучше Дзюбы? Ха-ха, это странный вопрос.

– Почему? Ты же счастливчик, который забивает в каждом матче за команду.

– Ну и что! Никто же не знает, сколько пользы приносит «Локомотиву» Дзюба в каждой игре. Этот парень – гребаная легенда, нельзя нас сравнивать. Честно, это один из лучших нападающих, с кем я когда-либо играл за всю карьеру!

– Он лучше Анри?

– Ну с Анри я не играл, не могу говорить. Я играл [в «Монако»] с Бен-Йедерром и Фалькао – они в полном порядке.

– Артем круче них?

– Дзюба такой же крутой, как они. Ставлю его в топ-5 лучших, с кем я играл, – сказал форвард «Локомотива».

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
noti22
Так вот что имел в виду Карпин. Фалькао к нам не поедет, у нас уже есть свой Фалькао
+38
-1
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
Ответ Tseren031293
« Он лучше Анри?» это что за бред ?
ответ еще более наркоманский: «Ну с Анри я не играл, не могу говорить» я тоже с анри не играл, но что-то мне подсказывает, что он получше рукаку будет
+34
-5
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dizzod
согласен с прилагательным "гребанная".
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tseren031293
« Он лучше Анри?» это что за бред ?
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Астановский
За вопрос "он лучше Анри?" надо выгонять из профессии немедленно.
Если это была шутка, то не смешно
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ParvizLNDRreal
Если иностранец в адрес кого-то употребил слово грёб_аный, значит действительно уважает этого человека .
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь М.
Ответ noti22
Так вот что имел в виду Карпин. Фалькао к нам не поедет, у нас уже есть свой Фалькао
Фапкао;)
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Prise
Разбирается в футболе)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Ширинов
Никто еще так не унижал Фалькао
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Araslanov
Так Фалькао и Бен-Йеддера ещё никто не оскорблял
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
мистик
В слове гребанная две первые буквы лишние
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arman FCSM
Артемка "Грёбаная игрочишка"
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faiq Qarabağlı
Где Дзюба и где Бен Йеддер ? Про Фалькао скромно промолчу ? А про Анри, от стыда спросить забуду !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
легенда найт-сити
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
При всем уважении к Артему, но так Фалькао еще никто не оскорблял)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kit244098
Изидор максимум, для Бен-Йедера и Фалькао что делал, так это мячики подносил. Для этого достаточно посмотреть его статистику))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hong Kil
Изидор футбольный человек, это комментаторши обоих полов Дзюбу только по тому видео оценивают. Но они и не обязаны в футболе разбираться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав88
Ага легенда, только без гр))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artem saribekyan
А осмелюсь спросить...
,,Гребаная легенда "- это хорошо или плохо?
Что это значит для Дзюба?
А если его назвать ,,грёбаный Дзюба"- это можно так говорить?
С полным уважением к Дзюба.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий
Действительно грёбанная легенда Зенита
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DanielCarvalho
Нужно быть больным ублюдком чтобы даже в одном контексте произносить Фалькао и Дзюбу. Гол фалькао за Монако, в матче против Сити>>>вся карьера рукаку
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий