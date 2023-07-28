Вильзон Изидор: «Дзюба – гребаная легенда. Артем такой же крутой, как Фалькао и Бен-Йеддер»
Вильзон Изидор назвал Артема Дзюбу легендой.
Французский нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказал мнение о своем одноклубнике и коллеге по амплуа Артеме Дзюбе.
– В чем я лучше Дзюбы? Ха-ха, это странный вопрос.
– Почему? Ты же счастливчик, который забивает в каждом матче за команду.
– Ну и что! Никто же не знает, сколько пользы приносит «Локомотиву» Дзюба в каждой игре. Этот парень – гребаная легенда, нельзя нас сравнивать. Честно, это один из лучших нападающих, с кем я когда-либо играл за всю карьеру!
– Он лучше Анри?
– Ну с Анри я не играл, не могу говорить. Я играл [в «Монако»] с Бен-Йедерром и Фалькао – они в полном порядке.
– Артем круче них?
– Дзюба такой же крутой, как они. Ставлю его в топ-5 лучших, с кем я играл, – сказал форвард «Локомотива».
Если это была шутка, то не смешно
,,Гребаная легенда "- это хорошо или плохо?
Что это значит для Дзюба?
А если его назвать ,,грёбаный Дзюба"- это можно так говорить?
С полным уважением к Дзюба.