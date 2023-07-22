Зинченко о конфликте на Украине: «Я и представить не мог, что такое может произойти в 2023 году»

Александр Зинченко высказался о ситуации на Украине.

В августе состоится благотворительный матч между командами и Андрея Шевченко. В нем примут участие знаменитые экс-футболисты, вырученные средства пойдут на восстановление лицея имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области.

«Мы используем футбол, чтобы наилучшим образом представлять нашу страну.

Очень важно не просто собрать средства на строительство школы, но и послать сигнал остальному миру и украинскому народу, остающемуся там, сказать: «Вы не одиноки».

Люди устали от этого конфликта (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru), но мы не можем сдаваться. Мы должны бороться за нашу свободу.

Я и представить себе не мог, что такое может произойти в 2023 году. Нам нужно держаться вместе и бороться до конца», – приводит слова защитника « » и сборной Украины BBC.