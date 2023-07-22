Зинченко о конфликте на Украине: «Я и представить не мог, что такое может произойти в 2023 году»

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Англия Арсенал Александр Зинченко Политика Благотворительность Футбол

Александр Зинченко высказался о ситуации на Украине.

В августе состоится благотворительный матч между командами Зинченко и Андрея Шевченко. В нем примут участие знаменитые экс-футболисты, вырученные средства пойдут на восстановление лицея имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области.

«Мы используем футбол, чтобы наилучшим образом представлять нашу страну.

Очень важно не просто собрать средства на строительство школы, но и послать сигнал остальному миру и украинскому народу, остающемуся там, сказать: «Вы не одиноки».

Люди устали от этого конфликта (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru), но мы не можем сдаваться. Мы должны бороться за нашу свободу.

Я и представить себе не мог, что такое может произойти в 2023 году. Нам нужно держаться вместе и бороться до конца», – приводит слова защитника «Арсенала» и сборной Украины BBC.

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124 комментария

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Гамарджоба Генацвале
Как-будто это началось в 2022-23году.
+115
-20
+95
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aya
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Вообще то движуха началась в 2022 году не? Очень сложная ситуация на данный момент, это будет затяжное противостояние. Было бы хорошо если бы осенью начались бы переговоры. Это необходимо всем и Русским и Украинцам, нужно завершить это переговорами.
Движуха началась в 2014
+67
-2
+65
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Фут.Боль
Я и представить не мог, что буду играть в АПЛ, спасибо Уфе и России, что приняли меня и мою семью в тяжёлый период моей жизни, - так было бы правильнее.
+94
-30
+64
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Георгий Большаков
"Нам нужно держаться вместе, поэтому я живу в Англии", сказал Зинченко
+51
-12
+39
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Bartez1986
Эталонный лицемер
+52
-18
+34
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Max Zhomkov
к самому Зинченко вопросы есть. Из шахтера в Уфу спокойно уехал в 2015. Интересно почему ему вопросы такие не задают журналисты. наверно потому что ответ будет двояким
+32
-7
+25
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Мансур Абдрахимов
Завтра умрут где то в Ираке от взрыва человек 100-150 , то мелким шрифтом раскажут это по новостя в западной прессе и единицы медийных личностей напишут у себя в соцсетях об этом, включая Зинченко. Когда греб бабло в Уфе его не волновало теракты и ракеты 🚀 убивающие детей Донбасса в составе Украины. До 2023 года на Донбассе умерло больше трехсот детей от рук Украинской власти (если не ошибаюсь)
+46
-23
+23
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Хан Сахан
У Бразилии Винисиус
У Украины - Зинченко
+28
-10
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Сэйлор Мун
Ответ космонавт на дереве
Комментарий удален модератором
да да, так отстает что Россия на 50 лет по атомной и ядерной энергетике впереди планеты всей )))
+25
-10
+15
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Сергей Фетисов
А в 2014г.мог представить?Когда играл в Уфе и обстреливали Донбасс нормально было.Что благотворительный матч не сыграете Харькове или в Киеве.Не посмотришь на свою страну.
+31
-16
+15
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Полосатый Октобус*)
Ответ damondiamond
Комментарий удален модератором
Сжигать людей в Одессе это мир?
Или убить просто так небесную сотню?
Почему на Украине норма стала уничтожать, убивать, сжигать, насиловать людей с 2014 года?
Против войны. но на Украине творится ужас по отношению к простым людям после Майдана. Лютый. Почему Киев не выбрал мирный путь развития, а войну против своего народа?
+18
-6
+12
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Аризона Койотис
Ничего не происходило, всё было тихо, мирно, ровно - и вдруг! ни с того, ни с сего! почалось! Да, Зинченко?
+21
-10
+11
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Ganibale
Ответ aya
Движуха началась в 2014
Даже еще раньше, это можно найти и прочитать. А вообще к этом шло не один десяток лет
+11
-2
+9
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Balt
Опять лицемерит. Не в 2022-2023 гг. это всё началось. Сам-то что не делится по каким причинам из Донецка уехал в 2014-м и почему донецкий Шахтёр уже скоро как 10-й год не в Донецке играет. Хотя сквозь раздражение от его речей я прекрасно понимаю почему он говорит то что говорит и что с ним будет если он скажет правду которую и сам видел. Эта его позиция это уже как стальной пузырь.
+17
-8
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Милан 757
Почему этот патриот до сих пор не в окопах а только плачет в Лондоне в своей дорогой вилле за бокалом дорогого вина и с моделью рядом ....
+11
-3
+8
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pulyalke
ну заплачь
+16
-8
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О-l-О
украина в 90-е годы оправляла оружие и боевиков на кавказ, украина воровала российский газ, украина напрямую участвовала в войне в Южной Осетии на стороне грузии в 2008 году, 2 антироссийских майдана, обвинение России в "голодоморе" и т.д. И это все было не то что до 2022 года, но даже до 2014 года! так что именно украина виновна в войне, потому что проводила антироссийскую политику
+12
-4
+8
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Ola BP
Ответ Василий Васильев
Обстрелы то почему были? Может потому что соседняя страна огромный кусок территории оккупировала ,про это пиши.
Типа Россия окулировала ЛДНР, поэтому ВСУ обстреливали сами города?
Классная логика.
Это как с Крымом, который по заявлениям ваш, но воду всем вашим людям отключим, потому что у них теперь паспорт неправильный.
Да?
+11
-4
+7
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Андрей Долгов
А то что до этого происходило в Украине ему было на###ть
+17
-12
+5
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Ростовский
Ответ Cromeyellow
жёсткий он по ходу только для Украины и самой России. НАТО, наоборот, зашибись, разве что поржать над таким "жёстким ответом"
Страны НАТО уже испытывают большой финансовый кризис, большую инфляцию и как итог ухудшение уровня жизни. А ведь это только начало. Дальше Польшу сносить будут.
+8
-3
+5
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TheCreator
Ответ Фут.Боль
Я и представить не мог, что буду играть в АПЛ, спасибо Уфе и России, что приняли меня и мою семью в тяжёлый период моей жизни, - так было бы правильнее.
И из за этого он должен поддерживать "конфликт"? Прикольная логика)
+12
-8
+4
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tolobas
Сказал и заплакал...
+7
-4
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Ola BP
Ответ Василий Васильев
я из России ,а можно бомбить жилые дома ,роддома и пиццерии ,отрезать головы мирным жителям потому что они не хотят Русского мира?
Да хоть с Марса. Если у тебя в голове вакуум, то тебе даже говорить ничего не надо)
Кстати, на ужин у нас сегодня младенцы, да.
Ещё асфальт скоро привезут!
+4
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космонавт на дереве
Ответ Сэйлор Мун
да да, так отстает что Россия на 50 лет по атомной и ядерной энергетике впереди планеты всей )))
Почему тогда у меня в городе свет отключают постоянно? Про своё село я вообще молчу
+15
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Полосатый Октобус*)
Ответ Василий Васильев
Обстрелы то почему были? Может потому что соседняя страна огромный кусок территории оккупировала ,про это пиши.
То есть убивать и обстреливать детей и мирных людей для вас - нормально? Был же мирный путь вхождения Донецка в Украину - Минские соглашения. Если бы Киев их выполнил, то войны 2014-2023 и не было бы.
+6
-3
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