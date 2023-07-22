Зинченко о конфликте на Украине: «Я и представить не мог, что такое может произойти в 2023 году»
Александр Зинченко высказался о ситуации на Украине.
В августе состоится благотворительный матч между командами Зинченко и Андрея Шевченко. В нем примут участие знаменитые экс-футболисты, вырученные средства пойдут на восстановление лицея имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области.
«Мы используем футбол, чтобы наилучшим образом представлять нашу страну.
Очень важно не просто собрать средства на строительство школы, но и послать сигнал остальному миру и украинскому народу, остающемуся там, сказать: «Вы не одиноки».
Люди устали от этого конфликта (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru), но мы не можем сдаваться. Мы должны бороться за нашу свободу.
Я и представить себе не мог, что такое может произойти в 2023 году. Нам нужно держаться вместе и бороться до конца», – приводит слова защитника «Арсенала» и сборной Украины BBC.
У Украины - Зинченко
Или убить просто так небесную сотню?
Почему на Украине норма стала уничтожать, убивать, сжигать, насиловать людей с 2014 года?
Против войны. но на Украине творится ужас по отношению к простым людям после Майдана. Лютый. Почему Киев не выбрал мирный путь развития, а войну против своего народа?
Классная логика.
Это как с Крымом, который по заявлениям ваш, но воду всем вашим людям отключим, потому что у них теперь паспорт неправильный.
Да?
Кстати, на ужин у нас сегодня младенцы, да.
Ещё асфальт скоро привезут!