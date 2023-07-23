Мбаппе интересен «Тоттенхэму», «МЮ» и «Челси». Крупнейшее предложение сделает «Аль-Хилаль», но «ПСЖ» знает, что Килиан к саудовцам не поедет (Marca)

Теги ПСЖ Милан Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» готов продать Килиана Мбаппе «Аль-Хилалю».

Как утверждает Marca, саудовский клуб в ближайшее время направит крупное предложение по форварду, повторить которое не сможет никто. Парижане готовы его принять, но знают, что 24-летний игрок все равно не собирается так рано уезжать из Европы.

Также заинтересованность в приобретении Мбаппе есть у клубов АПЛ. Среди них – «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», а также «Челси», но «синие» должны будут продать нескольких игроков, прежде чем делать предложение «ПСЖ».

Что касается Италии, то там единственным вариантом может быть «Милан», однако «россонери» никаких предложений не делали.

Ничего не предпринимает и «Реал», перейти в который хочет сам игрок. Мадридцы собираются воспользоваться тем, что время играет за них, и потому пока не собираются начинать переговоры о трансфере.

«ПСЖ» выставит Мбаппе на продажу 1 августа. До конца июля у Килиана есть опция продления контракта на год

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31 комментарий

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Holy Diver
Тоттенхэм здесь выглядит как Дмитрий Харатьян в том самом анекдоте. Да и Челси тоже, стоит признать.
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Тюменский медвежонок
вообще переход в АПЛ напрашивается на самом деле и самый логичный клуб для Мбаппе это МЮ, у МС есть Холанд, у МЮ должен быть Мбаппе, великое противостояние
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Supreme Allah
Ответ Holy Diver
Тоттенхэм здесь выглядит как Дмитрий Харатьян в том самом анекдоте. Да и Челси тоже, стоит признать.
А Милан который даже за 40-50 млн трансферы не может позволить, как выглядит ?
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Ничего Смешного
Ответ Holy Diver
Тоттенхэм здесь выглядит как Дмитрий Харатьян в том самом анекдоте. Да и Челси тоже, стоит признать.
Не знаю что за анекдот, но смешно)
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Hala Madrid
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ МБАППЕ О ПЕРЕХОДЕ В «РЕАЛ МАДРИД»

🗣 Килиан: «Изначально я попросил дать мне время на размышление. Я сказал клубу, что не хочу продлевать контракт, а после, что хочу уйти. Моя цель была в том, чтобы мы все работали слаженно и заключить самую выгодную сделку, чтобы все были в выигрыше. Я также хотел дать своему клубу время, чтобы найти замену. Я хотел, чтобы все были счастливы, а я мог жить дальше.

«Реал Мадрид» сделал предложене. Я всем говорил, чтобы меня послушали. Но когда ваш президент говорит, что «ты не уйдешь бесплатно...». В этот момент я немного разволновался, не буду вам врать. Я сказал себе: «Если я не уйду, то что со мной произойдет?».

Я привязан к «ПСЖ», но я готов перейти в «Реал Мадрид», – сообщает L’Equipe.
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Михо
Челси с Тоттенхэмом то куда лезут🤷🏻‍♂️ ради пиара что ли, нужно и Зениту со Спартаком заявить заинтересованность😃
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NikoVinkovic
Вообще странный набор клубов.
Тоттенхэм и Милан - смешно, учитывая денежные запросы и амбиции Мбаппе.
МЮ тоже в это трансферное окно прижат по деньгам, думаю, что после Маунта и Онаны ищут относительно недорогой вариант по форварду, вон даже ценник выставленный на Хойлунда их отпугивает.
Челси с их чехардой только Мбаппе ещё на голову не хватало.
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v7zjq65jtq
тоттенхэм и милан удивили конечно
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v7zjq65jtq
тоттенхэм и милан удивили конечно
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trick00
Тоттеехем))))
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Фан КриРо7
Если уйдет из ПСЖ и не в Реал, это значит и правда, что в Реал дважды не зовут..
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Alexey1406
Думаю что в Мадриде испортит раздевалку, в там хз
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Геннадий Тимченко
Ответ Holy Diver
Тоттенхэм здесь выглядит как Дмитрий Харатьян в том самом анекдоте. Да и Челси тоже, стоит признать.
мне тут писали, что Тотенхем самый перспективный клуб с лучшим владельцем, но я автора в игнор кинул 🤣
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jexOn
Ответ Стахович
МЮ не пуп земли и не самый великий клуб Англии.Интереснее было бы переход в Ливерпуль или Арсенал.МЮ утратил всё своё обаяние и превратился в мешка,который тупо сливает миллиарды
Если смотреть по выигранным титулам Чемпионата Англии, то Манчестер Юнайтед - первый с 67 трофеями, второй - Ливерпуль с 66, а потом уже пропасть. Арсенал - третий с 47 титулами.
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M-t
Ответ Человек1991
Мбаппе братишка одумайся ) кидай этот судейский Реал,, даже если ты будешь очень сильно играть, то всё равно адекватные футбольные эксперты и болельщики не смогут считать тебя лучшим или даже одним из лучших , потому что у тебя не будет честных титулов в судейском реале, и соответственно не будет честных Золотых Мячей и Золотых Бутс, да в реале даже нечестных может не быть у тебя. Многие топовые игроки не заиграли там. Ну и не сможешь ты Мбаппешка ужиться слева в атаке с Виннисиусом, думать надо об этом тоже. Лучше переходи в МЮ илиЛивер будет очное противостояние с Холландом, или в Барселону будет очная битва с Винни, ну или оставайся в топ клубе ПСЖ.
Брат, по братски отпишись, когда тебе братишка твой ответит, что он решил, чтобы мы тут с братанами не гадали, че куда как, добро?)
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