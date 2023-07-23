Мбаппе интересен «Тоттенхэму», «МЮ» и «Челси». Крупнейшее предложение сделает «Аль-Хилаль», но «ПСЖ» знает, что Килиан к саудовцам не поедет (Marca)

«ПСЖ» готов продать Килиана Мбаппе «Аль-Хилалю».

Как утверждает Marca, саудовский клуб в ближайшее время направит крупное предложение по форварду, повторить которое не сможет никто. Парижане готовы его принять, но знают, что 24-летний игрок все равно не собирается так рано уезжать из Европы.

Также заинтересованность в приобретении Мбаппе есть у клубов . Среди них – « » и « », а также « », но «синие» должны будут продать нескольких игроков, прежде чем делать предложение «ПСЖ».

Что касается Италии, то там единственным вариантом может быть « », однако «россонери» никаких предложений не делали.

Ничего не предпринимает и «Реал», перейти в который хочет сам игрок. Мадридцы собираются воспользоваться тем, что время играет за них, и потому пока не собираются начинать переговоры о трансфере.

«ПСЖ» выставит Мбаппе на продажу 1 августа. До конца июля у Килиана есть опция продления контракта на год