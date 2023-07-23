Мбаппе интересен «Тоттенхэму», «МЮ» и «Челси». Крупнейшее предложение сделает «Аль-Хилаль», но «ПСЖ» знает, что Килиан к саудовцам не поедет (Marca)
«ПСЖ» готов продать Килиана Мбаппе «Аль-Хилалю».
Как утверждает Marca, саудовский клуб в ближайшее время направит крупное предложение по форварду, повторить которое не сможет никто. Парижане готовы его принять, но знают, что 24-летний игрок все равно не собирается так рано уезжать из Европы.
Также заинтересованность в приобретении Мбаппе есть у клубов АПЛ. Среди них – «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», а также «Челси», но «синие» должны будут продать нескольких игроков, прежде чем делать предложение «ПСЖ».
Что касается Италии, то там единственным вариантом может быть «Милан», однако «россонери» никаких предложений не делали.
Ничего не предпринимает и «Реал», перейти в который хочет сам игрок. Мадридцы собираются воспользоваться тем, что время играет за них, и потому пока не собираются начинать переговоры о трансфере.
«ПСЖ» выставит Мбаппе на продажу 1 августа. До конца июля у Килиана есть опция продления контракта на год
🗣 Килиан: «Изначально я попросил дать мне время на размышление. Я сказал клубу, что не хочу продлевать контракт, а после, что хочу уйти. Моя цель была в том, чтобы мы все работали слаженно и заключить самую выгодную сделку, чтобы все были в выигрыше. Я также хотел дать своему клубу время, чтобы найти замену. Я хотел, чтобы все были счастливы, а я мог жить дальше.
«Реал Мадрид» сделал предложене. Я всем говорил, чтобы меня послушали. Но когда ваш президент говорит, что «ты не уйдешь бесплатно...». В этот момент я немного разволновался, не буду вам врать. Я сказал себе: «Если я не уйду, то что со мной произойдет?».
Я привязан к «ПСЖ», но я готов перейти в «Реал Мадрид», – сообщает L’Equipe.
Тоттенхэм и Милан - смешно, учитывая денежные запросы и амбиции Мбаппе.
МЮ тоже в это трансферное окно прижат по деньгам, думаю, что после Маунта и Онаны ищут относительно недорогой вариант по форварду, вон даже ценник выставленный на Хойлунда их отпугивает.
Челси с их чехардой только Мбаппе ещё на голову не хватало.