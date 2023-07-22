«Урал» обыграл ЦСКА впервые в истории РПЛ

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«Урал» обыграл ЦСКА впервые в истории РПЛ.

В 1-м туре Мир РПЛ команда из Екатеринбурга обыграла армейцев со счетом 2:1.

Это первая победа «Урала» над ЦСКА в момента образования РПЛ в 2001 году.

Серия «Урала» без побед в матчах с ЦСКА в чемпионате насчитывала 23 матча.

Последний раз «Урал» обыгрывал армейцев в чемпионате в 1995 году.

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20 комментариев

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много раз были близки, должны были рано или поздно выиграть!
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amadeus_amadeus
Ниче се
Поздравления Уралмашу!
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Stas Politik
С такой глубиной и качеством состава не удивительно. Я не понимаю, для чего ЦСКА распродал нескольких лидеров и никого не взял на замену до старта сезона. Зачем к основе подпускают Заболотного и Ермакова? Кто такие Ряднов и Арбузов? - Это те, с помощью которых в основном составе команда хочет медали завоёвывать?
Такое ощущение, что какие-то клубам руководят какие-то мазохисты.
ЦСКА в трансферной политике мне чем-то напоминает Вильярреал: там точно также распродают всех лидеров и оплот команды(те полгода играют безальтернативно с 40-летним Рейной на воротах), а на замену берут всяких деревьев из подвала Ла Лиги, если вообще берут.
+7
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S. A.
То ли ещё будет. Молодцы в руководстве, продавайте дальше игроков конкурентам и никого не покупайте взамен. У нас же есть Заболотный с Ермаковым
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Евгений Квасников
Ого-го Урал красавцы.
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Тарас Озбилиз
ожидание: поборемся за чемпионство после того как полностью переиграли Зенит в суперкубке

реальность: не можем зайти в штрафную Урала
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Сергей Жарковский
Респект Уралу! Молодцы!
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инок
Урал - с заслуженной победой! Сегодня будто другой ЦСКА вышел на поле, а не тот, что был с Зенитом на Суперкубок.
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evgen-elektromen
Урал неплохих новичков подписал Кики и особенно Шеттине понравились выйдя на замену
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Roman Araslanov
Когда Урал в 1995 последнюю победу одержал, половина состава ЦСКА и часть состава Урала ещё родиться не успели)
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Nerazzurri-88
Это потому что я из Ростова-на-Дону там был. В зенитовской толстовке🤣 Хотя футбол был очень медленный. ЦСКА вообще непонятно на что рассчитывал. Урал уровнем гораздо ниже, но игра равная была в целом.
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mihail.gvozdev2020
Десятки комментариев после игры с ЗЕНИТОМ по поводу чемпионства, а тут такой облом. И главное нет приобретений.
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sd4fmwrvz8
Урал красавчики 💪💪💪
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jdrk
Вот что значит игры в «Братский футбол» с Динамо!
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Кайван белоглазый
Ну епрст!
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ivanfedorov8888
История пишется Великим! Гришей Ивановым.
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