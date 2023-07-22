«Урал» обыграл ЦСКА впервые в истории РПЛ.

В 1-м туре Мир команда из Екатеринбурга обыграла армейцев со счетом 2:1.

Это первая победа «Урала» над в момента образования РПЛ в 2001 году.

Серия « » без побед в матчах с ЦСКА в чемпионате насчитывала 23 матча.

Последний раз «Урал» обыгрывал армейцев в чемпионате в 1995 году.