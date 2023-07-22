«Урал» обыграл ЦСКА впервые в истории РПЛ
«Урал» обыграл ЦСКА впервые в истории РПЛ.
В 1-м туре Мир РПЛ команда из Екатеринбурга обыграла армейцев со счетом 2:1.
Это первая победа «Урала» над ЦСКА в момента образования РПЛ в 2001 году.
Серия «Урала» без побед в матчах с ЦСКА в чемпионате насчитывала 23 матча.
Последний раз «Урал» обыгрывал армейцев в чемпионате в 1995 году.
Поздравления Уралмашу!
Такое ощущение, что какие-то клубам руководят какие-то мазохисты.
ЦСКА в трансферной политике мне чем-то напоминает Вильярреал: там точно также распродают всех лидеров и оплот команды(те полгода играют безальтернативно с 40-летним Рейной на воротах), а на замену берут всяких деревьев из подвала Ла Лиги, если вообще берут.
реальность: не можем зайти в штрафную Урала