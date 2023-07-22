Лукаку попросил у «Интера» прощения, но игроки против его возвращения после переговоров с «Юве»

Ромелу Лукаку попросил у «Интера» прощения за переговоры с «Ювентусом».

По сведениям La Gazzetta dello Sport, форвард « » через своих посредников попытался узнать, можно ли исправить ситуацию и возобновить обсуждение трансфера.

Однако «нерадзурри» не собираются возвращаться к этому варианту. Главная причина – команда возмущена действиями бельгийца, который не отвечал на звонки, когда с ним пытались связаться. Игроки не хотят создавать в раздевалке лишнюю напряженность.

выступал за « » с 2019 по 2021 год, а также в прошлом сезоне – уже на правах аренды. С его статистикой можно ознакомиться здесь.