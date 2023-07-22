Лукаку попросил у «Интера» прощения, но игроки против его возвращения после переговоров с «Юве»
Ромелу Лукаку попросил у «Интера» прощения за переговоры с «Ювентусом».
По сведениям La Gazzetta dello Sport, форвард «Челси» через своих посредников попытался узнать, можно ли исправить ситуацию и возобновить обсуждение трансфера.
Однако «нерадзурри» не собираются возвращаться к этому варианту. Главная причина – команда возмущена действиями бельгийца, который не отвечал на звонки, когда с ним пытались связаться. Игроки не хотят создавать в раздевалке лишнюю напряженность.
Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год, а также в прошлом сезоне – уже на правах аренды. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Естественно такое не прощается. Пущай едет в СА. Тут его уже не ждут.