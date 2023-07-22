Лукаку попросил у «Интера» прощения, но игроки против его возвращения после переговоров с «Юве»

Теги Интер Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Ромелу Лукаку Футбол

Ромелу Лукаку попросил у «Интера» прощения за переговоры с «Ювентусом».

По сведениям La Gazzetta dello Sport, форвард «Челси» через своих посредников попытался узнать, можно ли исправить ситуацию и возобновить обсуждение трансфера.

Однако «нерадзурри» не собираются возвращаться к этому варианту. Главная причина – команда возмущена действиями бельгийца, который не отвечал на звонки, когда с ним пытались связаться. Игроки не хотят создавать в раздевалке лишнюю напряженность.

Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год, а также в прошлом сезоне – уже на правах аренды. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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36 комментариев

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Эмиль Джафаров
Мечтаю теперь увидеть как Ювентус его вновь захочет 😂 что он будет делать
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got_milk
Трехногий прошибает очередное дно)
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Jovana Jovičić
Теперь надо у створа ворот попросить прощения
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angliiskiilion
наверное самый тупой футболист в истории
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Amalfitano
«Ты приходишь и просишь что-то у меня, но ты просишь без уважения»

Естественно такое не прощается. Пущай едет в СА. Тут его уже не ждут.
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Mega• Battman
Ответ angliiskiilion
в смирительной рубашке нужно отправлять в Саудовскую Аравию, если откажется, то на хлопковую плантацию на юге США
или еще лучше к тебе домой))
+3
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Сади Самедов
Ответ CriminalJoint62
Лукаку - хороший парень. Челси мог бы и бесплатно отпустить его, как того же Обамеянга
Обаму престарелого отпустили, когда увидели интерес Марселя, а Лукаку с чего бы и бесплатно отпускать, пускай в Аравию уезжает за 50
+3
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Joey Ramone
Тут уже смирительную рубашку нужно надевать. Кажись он из буйных.
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Сади Самедов
Лукаку вместо третьей ноги хоть одной извилиной бы наградили, но во время раздачи он не отвечал на звонки
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Tigo_Volchara93
Есть одна хорошая армянская пословица : Бозин, бозуцюна хаснум ( б**** бл****** достается )
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Алекс Кисишвили
Чалханоглу возмущён
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faaakkkeee
Ребёнок в огромном теле.
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Леван Мкртчян
Ответ Jovana Jovičić
Теперь надо у створа ворот попросить прощения
"форвард Челси, через посредников, интересовался у высших сил, можно ли как-нибудь откатить назад ситуацию с попаданием в створ ворот"
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angliiskiilion
Ответ Эмиль Джафаров
Мечтаю теперь увидеть как Ювентус его вновь захочет 😂 что он будет делать
будет целовать эмблему Ювентуса и признаваться в любви к старой сеньоре, пока не перейдёт в условный Аль Насср
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Overkiller
Кто такие "посредники" которые начали пихаться в каждую вторую новость, а, спортц?
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Футбол, хоккей итд
Агония по бельгийски...
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i love it
Ну что нагнулся-опять эмблему целовать?
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0:4 на спотифай камп ноу
Лакака был такой мем так вот я думаю что это больше не мем. Это точное описание этого человека
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angliiskiilion
Ответ got_milk
Трехногий прошибает очередное дно)
со дна ему просто постучались
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angliiskiilion
Ответ Joey Ramone
Тут уже смирительную рубашку нужно надевать. Кажись он из буйных.
в смирительной рубашке нужно отправлять в Саудовскую Аравию, если откажется, то на хлопковую плантацию на юге США
+2
-2
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Sardor Abdujalilov
Ответ Tigo_Volchara93
Есть одна хорошая армянская пословица : Бозин, бозуцюна хаснум ( б**** бл****** достается )
Ахпер
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Этот Райола хочет денег
Ну че вы, я же извинился-привел неотразимый аргумент Лукаку
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hiper26
В итоге в Аль-насрУ поедет, у шейхов денежки выпрашивать:)
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леннорыч-абрамович
ну ничего, поедет к арабам переживать эту ситуацию, будет слезы купюрами вытирать
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94vladzislav94
))))))
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