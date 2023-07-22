Лукаку отказался от 60 млн евро в «Аль-Хилале» – форвард «Челси» хочет перейти в «Ювентус» (Corriere dello Sport)
Ромелу Лукаку не намерен переходить в Саудовскую Аравию и хочет играть за «Ювентус».
Как сообщает Corriere dello Sport, «Аль-Хилаль» снова попытался пригласить бельгийского нападающего, но тот не проявил заинтересованности в этом переходе.
Саудовцы были готовы предложить игроку двухлетний контракт на сумму 60 миллионов евро и заплатить «Челси» 50 миллионов за трансфер.
Клуб из Эр-Рияда не смог убить Лукаку – он хочет продолжить выступать в европейском футболе и думает только о переходе в «Ювентус».
Ранее появилась информация о том, что форвард предварительно договорился с «Ювентусом» о трехлетнем соглашении с зарплатой 8 миллионов евро в год.
С подробной статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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