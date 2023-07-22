Лукаку отказался от 60 млн евро в «Аль-Хилале» – форвард «Челси» хочет перейти в «Ювентус» (Corriere dello Sport)

Теги Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Ромелу Лукаку деньги Футбол

Ромелу Лукаку не намерен переходить в Саудовскую Аравию и хочет играть за «Ювентус».

Как сообщает Corriere dello Sport, «Аль-Хилаль» снова попытался пригласить бельгийского нападающего, но тот не проявил заинтересованности в этом переходе.

Саудовцы были готовы предложить игроку двухлетний контракт на сумму 60 миллионов евро и заплатить «Челси» 50 миллионов за трансфер.

Клуб из Эр-Рияда не смог убить Лукаку – он хочет продолжить выступать в европейском футболе и думает только о переходе в «Ювентус».

Ранее появилась информация о том, что форвард предварительно договорился с «Ювентусом» о трехлетнем соглашении с зарплатой 8 миллионов евро в год.

С подробной статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь

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23 комментария

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SCHOKKKK
Какой же клоун. Просрал шанс заиграть в Челси и в Интере теперь не нужен
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Александр Гурский
С детства за юве(интер, Челси, интер, мю)
+8
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Мукунку хороший
Как бы рыбку съесть… и кости сдать)
Как бы рыбку съесть, да кости бы сами почистились?
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Гамаль Хайдаров
Шейхи за счет его мощнейших промахов подняли бы просмотры своего чемпионата
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Гамаль Хайдаров
Ответ Александр Гурский
С детства за юве(интер, Челси, интер, мю)
Большой и топорный форвард всегда так делает.
Ибра, Лакака, Холланд говорил что хотел поиграть во всех 5 чемпионатах)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ SCHOKKKK
Какой же клоун. Просрал шанс заиграть в Челси и в Интере теперь не нужен
После того празднования когда он на коленях упал, все что-то почувствовали
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Islam Gasanov
Сразу видно мужик принципиальный и гнет свою линию сказал что будет играть за определённую команду и держит слово. Таких преданных игроков сейчас мало
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DolJun
на обмен в псж на мбаппе я бы глянул)
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AdP
"Клуб из Эр-Рияда не смог убить Лукаку " - ребят, поправьте текст))
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Narek Nazaryan
Арабы в это лето всячески пытаются спасти Юве. То Аллегри попытаются забрать, теперь - Лукаку
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Милан 757
В итоге останется вообще без клуба ...
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vel
Если так сильно хочет в Юве, значит точно Конте сменит Аллегри..
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savik-A.M.
как болельщику Юве , уже обрыдло все эти подписание людей , не нужных к другим клубам , все как на потбор - в возрасте и с большой личной . То что он не лучше Влаховича так даже не обсуждается , тот по крайней мере на столетие моложе . А так хотелось бы что бы они все же объединились в одном клубе с Алегри , но где нибудь восточнее Сицилии
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**KOm@R **
не смогли убить Лукаку?) хоть бы описали попытки)
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ДедаДома.нет
Болельщикам Интера нужно приготовиться, запастись фургоном бананов. Сколько слез будет)))
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Мукунку хороший
Как бы рыбку съесть… и кости сдать)
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Полуэктов Пётр
Получать гигантские бабки на закате карьере или слышать свист с трибун в свой адрес постоянно за зарплату, которая в 10 раз меньше... хмм
Для Лукаку выбор очевиден - даёшь свист!
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Азиз Ибодуллаев
Никто не замечает как пытается быть похожим на Златана?
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NottinghamForest79
всплыл предатель
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Filipp Gorski
Ну будет весело
Выкрики в адрес Куадрадо и Лукаку на матчах Юве Интер
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0:4 на спотифай камп ноу
Беллет парус одинокий, что ищет он в краю чужом)) Что преследует этот футболист кому нибудь ясно, каждый сезон меняет топ клубы, нигде только не играет, и все равно считается одним из лучших.
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ARIGAMI ARIGAMI
После его игры с Хорватией на ЧМ и с Ман Сити в финале в топ-футболе ему делать нечего
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InterFan
Иуда)
+1
-1
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