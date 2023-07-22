«Зенит» продает Малкома за 60 млн евро. Зарплата в «Аль-Хилале» – 18 млн евро в год (Жорже Никола)
«Аль-Хилаль» покупает Малкома по требованию Жорже Жезуша.
Как утверждает журналист Жорже Никола, главный тренер саудовского клуба настаивал на том, чтобы руководство приобрело полузащитника «Зенита».
Бразилец перейдет в новую команду за 60 млн евро и будет получать 1,5 млн в месяц (18 млн евро в год). Предложение «Аль-Хилаля» принято.
Агенту игрока осталось уладить последние детали, и, как ожидается, в понедельник Малком покинет Россию.
Семак о Малкоме в запасе: «Пока ведутся переговоры, решили обезопасить его от всякого рода рисков»
но по сравнению с другими легионерами ,то он выглядит как "настоящий патриот".не кинул клуб, выложился в нем на полной,а потом принес им прибыль
тот же Анжи 20 платил это’о