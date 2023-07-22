«Зенит» продает Малкома за 60 млн евро. Зарплата в «Аль-Хилале» – 18 млн евро в год (Жорже Никола)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Жорже Жезуш Малком деньги Футбол

«Аль-Хилаль» покупает Малкома по требованию Жорже Жезуша.

Как утверждает журналист Жорже Никола, главный тренер саудовского клуба настаивал на том, чтобы руководство приобрело полузащитника «Зенита».

Бразилец перейдет в новую команду за 60 млн евро и будет получать 1,5 млн в месяц (18 млн евро в год). Предложение «Аль-Хилаля» принято.

Агенту игрока осталось уладить последние детали, и, как ожидается, в понедельник Малком покинет Россию.

Семак о Малкоме в запасе: «Пока ведутся переговоры, решили обезопасить его от всякого рода рисков»

Материалы по теме

129 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IceBear27
Малком, спасибо тебе за всё, и удачи!
+132
-7
+125
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Иванов
18 лямов в год ЗП,арабы реально с ума сходят
+115
-2
+113
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ddddan 2
Ответ ALMANAC
Но нам же тут говорили, что Малком настоящий патриот и с нами навсегда🧐🧐🧐 А теперь эта переобувщики с пивком будут нам доказывать за выгоду сделки)
про настоящего патриота никто не говорил
но по сравнению с другими легионерами ,то он выглядит как "настоящий патриот".не кинул клуб, выложился в нем на полной,а потом принес им прибыль
+104
-3
+101
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ygcn5c2ty9
ух, новые 10 бразильцев для Питера
+46
-7
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jexOn
Этот трансфер станет получается самым дорогим из РПЛ.
+39
-2
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Профессор из Кобхэма
Ответ ddddan 2
норм. тот же Анжи 20 платил это’о
Ого, ты сравнил одного из лучших нападающих 00х и ноунейма.
+55
-18
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Жердин
И где все эти Бурёнки и Петровы с аналитикой что Малком никому не нужен! Что Зенит бездумно тратит деньги московских бабушек? А Малкому - удачи и без травм! Прошлый сезон ты был украшением Зенита, да и всей РПЛ .
+33
-7
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dima67
Сумма, конечно, заоблачная для нашей страны…
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
блокад блокадыч
Спасибо за всё! Удачи! 60 млн Евро прям шикаррноо для Зенита
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ddddan 2
Ответ Николай Иванов
18 лямов в год ЗП,арабы реально с ума сходят
норм.
тот же Анжи 20 платил это’о
+24
-7
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
Если трансфер состоится, бразильские агенты в очередь выстроятся, чтобы пристроить в Зенит своих клиентов. Соотв. клубу будет из кого выбирать и кем комплектоваться.
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psycho
самый высокооплачиваемый русский футболист, получается
+22
-8
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
Для Зенита - это мега удачный трансфер, в Европе за такие деньги его бы никто не купил. А так Зениту конечно везёт на трансферный бум в регионах без финансового фейр-плей (Халка в своё время тоже удачно в Китай продали).
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russian Horse
Ответ jexOn
Этот трансфер станет получается самым дорогим из РПЛ.
И самым дорогим за россиянина!
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sega75reg
Хорошая реклама для потенциальных талантливых игроков, что Зенит может послужить трамплином как профессионально, как Паредес, так же и финансово, как Малком.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jdrk
Спасибо за всё! Прошлый сезон был топовый!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арсений Чернобаев
Ответ zzzeeerrrooo
еще на 29 удалений точно должно хватить )))
и 16 чемпионств подряд)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Family
Для Зенита это отличная продажа будет, думаю без еврокубков Малкому тут уже скучно а Зенит всегда найдет качественного игрока на замену, все же селекция у зенита работает отлично не то что в Спартаке)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Say Hello to the Robots
Какого парня воспитали!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maksim shavkun
Потеря для нашего чемпионата!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Filipp Gorski
Удачи! Спасибо за все! На эти деньги надеюсь Зенит найдет качественное усиление
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitriy
топ трансфер для всей РПЛ
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
heathen
Жаль, конечно, игрок классный. Помню, когда на первой игре на стадионе его выпустили и весь стадион его имя кричали, аж до мурашек. Кстати, тогда ещё банер болельщиков мАсковские приплетали к расизму )))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZarvuR2020
Ответ damondiamond
опа, кто-то себе новый забор построит повыше
Глейзеры?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Олегов
А ведь это очень много денег
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий