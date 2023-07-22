Мбаппе интересен «Челси». «Аль-Хилаль» готов заплатить «ПСЖ» 200 млн евро и дать Килиану контракт на 400 млн за 2 года (Фабрис Хокинс)
Килиан Мбаппе может перейти в «Челси».
Вчера стало известно, что «ПСЖ» исключил форварда из заявки на турне по Японии и выставил его на продажу.
В подписании француза заинтересован «Челси», сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс. «Синие» изучают возможность трансфера и еще не делали официальных предложений. Как минимум еще один английский клуб тоже заинтересован в приглашении Мбаппе.
Также отмечается, что приобрести футболиста хочет «Аль-Хилаль». Клуб из Эр-Рияда готов предложить Килиану контракт на 2 года с суммарной заплатой 400 миллионов евро. Саудовцы могут предложить «ПСЖ» 200 миллионов евро за трансфер нападающего.
В 34 матчах минувшего сезона Лиги 1 Мбаппе забил 29 голов и отдал 5 результативных передач. Подробную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.
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