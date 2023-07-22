Мбаппе интересен «Челси». «Аль-Хилаль» готов заплатить «ПСЖ» 200 млн евро и дать Килиану контракт на 400 млн за 2 года (Фабрис Хокинс)

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе может перейти в «Челси».

Вчера стало известно, что «ПСЖ» исключил форварда из заявки на турне по Японии и выставил его на продажу. 

В подписании француза заинтересован «Челси», сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс. «Синие» изучают возможность трансфера и еще не делали официальных предложений. Как минимум еще один английский клуб тоже заинтересован в приглашении Мбаппе.

Также отмечается, что приобрести футболиста хочет «Аль-Хилаль». Клуб из Эр-Рияда готов предложить Килиану контракт на 2 года с суммарной заплатой 400 миллионов евро. Саудовцы могут предложить «ПСЖ» 200 миллионов евро за трансфер нападающего. 

В 34 матчах минувшего сезона Лиги 1 Мбаппе забил 29 голов и отдал 5 результативных передач. Подробную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь

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54 комментария

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Сулим
Го в Челси,будет конкурировать с Эрлингом
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T622222
В АПЛ было бы интересно посмотреть на него
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Акира_1
Такие расходы не стоят того. Хоть Мбаппе и талантище, но также он в любой момент устроит срач из-за денег. Любой клуб будет заложником его трансфера.
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Любезный Коссутий
Ответ laudrup
Ещё зимой писал, хорошо бы его подписать в МЮ. Это сразу сделает команду претендентом на серьезные титулы.
это невозможно, пока МЮ в стадии продажи. а эти идиоты Глейзеры тянут до бесконечности.
+15
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Sanan1908
Пока ему будут предлагать такие суммы, он будет издеваться и понтоваться над другими.
+10
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jane gunn
Ответ The Best
Пожалуйста нет,он токсичный персонаж с огромной личкой.Я понимаю что Боули хотел звезду в Челси (и на самом деле Челси нужен звёздный игрок который поможет команде в игровом и медийном плане) но не такой игрок как Мбабло.
Там есть звёздные Нкунку, Энцо, Джеймс. По статусу они конечно не сравнятся с Мбаппе, но Поч в Челси строит команду, а не второй ПСЖ, поэтому вероятность такого меньше 1%
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The Best
Пожалуйста нет,он токсичный персонаж с огромной личкой.Я понимаю что Боули хотел звезду в Челси (и на самом деле Челси нужен звёздный игрок который поможет команде в игровом и медийном плане) но не такой игрок как Мбабло.
+6
0
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Scorpio
В МЮ бы - для зрелищности против Холланда
Просто ебе..шее дерби по вывеске
+11
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geoo9
Ответ Сулим
Го в Челси,будет конкурировать с Эрлингом
В Челси сливают всех с большими контрактами , его не возьмут
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NottinghamForest79
в пустыне ему как раз и место
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blaugrano
Пока голливудские сценаристы бастуют, эти творят историю.
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Aktan
Вряд ли он пойдет в Челси который без ЛЧ, скорее МЮ сможет потянуть этот трансфер
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Акира_1
Ответ QWertY
Го в Челси. Было бы прикольно посмотреть на него в стане пенсов)
Не пойдёт он в Челси из-за отсутствия ЛЧ
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laudrup
Ещё зимой писал, хорошо бы его подписать в МЮ. Это сразу сделает команду претендентом на серьезные титулы.
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ddddan 2
в челси
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Профессор из Кобхэма
Мбаппе предан ПСЖ, и мечтает о Реале, так что в другие клубы не пойдет)
Бонусы за лояльность, подписные бонусы - это главная мотивация преданного мадридиста из Парижа))
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KazBrit
Ответ QWertY
У МЮ нет бабок на этот трансфер. Единственный клуб, который сможет его потянуть -Сити. Но нужен ли он им?
Сити - это команда, а не набор разрозненных игроков, поэтому Мбаппе там даже не будет рассматриваться ввиду отсутствия такого качества, как ответственность.
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Lindeman
Ответ Геннадий Тимченко
он просто берет пример с бывшего партнёра по команде, который не только ушёл свободным агентом из клуба, сделавшего из него человека, но и по прошествии двух лет после ухода не стесняется с клуба стричь дань🤣
Интересно, если тебе работодатель задолжал некую сумму по контракту, ты надеюсь не будешь требовать своих денег
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Макс Фет
Ответ Виктор Петров
ну ты дебилка тактично умолчала про дубль Месси и победу в этом финале
а при чем тут Месси?
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laudrup
Ответ Виктор Петров
не сделает, важных матчах растворится, ккк обычно
Нападающий - игрок зависимый. Если хавы мёртвые, сам не вытянет. Сборную в важных матчах он тащит. Да, и глупо спорить, что Мбаппе звезда мирового масштаба уже сейчас. Он усилит абсолютно любую команду.
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laudrup
Ответ Виктор Петров
а чего тогда ты и тебе подобные осуждают Месси (который отходит назад и начинает атаки команды) хотя у него 16+16 ввы дебилки же твердите что у него был провальный сезон)))]))) и это в 36 лет
Что ты несёшь? При чём здесь вообще Месси? Судя по всему, ты обиженный кем-то ребёнок. А с детьми я здесь не собираюсь спорить.
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alexey alexeev
Аль хиляль предлагал Месси 1.5 миллиарда за 2 года, а мбапе всего-лишь 400 миллионов. Вот что значит величие Лео Месси
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avcgloronalduMU
норм тема, все равно играть не будет, а так заработает как хотел и в реал
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Alex Metallov
400 лямов за два года. Надо соглашаться.
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Сулим
Ответ geoo9
В Челси сливают всех с большими контрактами , его не возьмут
конечно возьмут
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