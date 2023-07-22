Переход Малкома в «Аль-Хиляль» из «Зенита» должен быть завершен в понедельник (Фабио Алейшо)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Футбол

Малком близок к уходу из «Зенита».

По данным журналиста Фабио Алейшо, переход бразильца в «Аль-Хиляль» должен быть завершен в понедельник. Не хватает только деталей.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет получить больше 50 млн евро за Малкома, а 26-летний хавбек будет получать в саудовском клубе по 18 миллионов евро в год в течение 3 сезонов.

В прошлом сезоне Малком забил 26 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за «Зенит». Его статистика – здесь.

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40 комментариев

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Kabardinka
Ответ kpvhmsvb2g
самый преданный игрок «зенита» и просто человек с паспортом РФ
Самый преданный больше всех денег в семью и приносит. Отбил как цену покупки, так и большую часть своей зарплаты. Понимаю, что в Москве так не принято, но всё же..
+58
-11
+47
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xm
удачи Малки! спасибо за годы в Зените
+46
-8
+38
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ </c/>
минус один
Вам и это не поможет
+33
-9
+24
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brajevgenij@ya.ru
Ответ Иван Новиков
Шапито своих "топчиков" то в Китай сплавляет, то в Аравию.
Вот, именно в этом не вижу ничего плохого. Поиграли, дали результаты, клуб отбил покупку. В чём проблема?
+21
-2
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Рашпель793
Спасибо за всё и удачи. В целом удачный трансфер с Малкомом. И продадим за цену выше, что брали. И на поле пользу принёс и не менее важно, как спорт.дир был очень неплох на бразильском рынке )
Интереснее, конечно было бы увидеть его новую попытку в Европе, ну да ладно.
+15
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Mi}{AH
Малкому спасибо, выиграл у нас все! Ну и стоимость трансфера видимо не менее 50 млн, в нынешних реалиях, это суперсделка для РПЛ!
+10
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+9
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Саша Зайцев
Ответ Иван Новиков
Шапито своих "топчиков" то в Китай сплавляет, то в Аравию.
то в ПСЖ
+6
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Болельщик Биатлона
Ответ </c/>
минус один
Да, так бывает, если у игрока нет обвинительного приговора, то его могут продать в другой клуб
+5
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+4
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Alamh Kaiser
Ответ Three Days Grace
Судя по уровню судейства в НН, конечно 😄
таки судя по судейству в Нижнем, если оно и дальше будет по правилам, а не по понятиям как говорил один судья после матча с московской командой не назначив пенальти, то да, естественно, не поможет)))
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Саня Беляков
Жаль , очень жаль
Но ждёт на замену кого нибудь ему)
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Kabardinka
Ответ deimon7.7
В Москве была рабочая схема «продаешь - назад в аренду берёшь». Достоянию в плане трансферов еще далеко до таких схем.
Ключевое слово "была", сейчас Марио новую схему задаст)
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витёк07
эххх, а ведь классный игрок и как бразильский агент не подкачал.
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окно Миллера в ......
Малковник - Спасибо тебе . Красава . Удачи по жизни .
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Илья Цветков
Малком, спасибо. Держись на чужбине, братка
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abankern
Однако. Через три года, если будет экономить, Малколм сможет купить себе своего Малколма )
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Злодей Спб
18 миллионов лички, однако!

Малком применил читы и вместо схемы еврокубки-->рост в стоимости и классе-->мега контракт, сразу перешел в финальную фазу - мега-контракт.

В принципе, если бы не травма после перехода в РПЛ, может быть он изначально божил как в прошлом сезоне и действительно уехал в ПСЖ и играл в еврокубках, а потом укатил к арабам. Но тогда неизвестно как бы у Зенита с титулами дела обстояли :)
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5t1ck
Сегодня его подменял Ерохин прости господи)))).
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Fatty Toni
Ответ Болельщик Биатлона
Да, так бывает, если у игрока нет обвинительного приговора, то его могут продать в другой клуб
Даже в зарубежный))
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deimon7.7
Ответ Kabardinka
Самый преданный больше всех денег в семью и приносит. Отбил как цену покупки, так и большую часть своей зарплаты. Понимаю, что в Москве так не принято, но всё же..
В Москве была рабочая схема «продаешь - назад в аренду берёшь». Достоянию в плане трансферов еще далеко до таких схем.
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grom55
Ответ kpvhmsvb2g
самый преданный игрок «зенита» и просто человек с паспортом РФ
Молодец парень, нас игрой порадовал, себе будущее безбедное обеспечил. Удачи!!!
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alexmixer9
Ответ xm
удачи Малки! спасибо за годы в Зените
Годы?)
Хорош был в одном сезоне, и тот который вы бы взяли и без него
Но то что отбили деньги за трансфер это круто
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belikovda.90
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Кого возьмут вместо, чтобы Москва горела
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fil_spb
Это угадывалось. Раз берегут Малкома на скамейке, значит переговоры на финишной прямой.
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5t1ck
Ответ 5t1ck
Сегодня его подменял Ерохин прости господи)))).
Прошу прощения, этот Вендела подменял прости господи.
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pavasaris
Ответ abankern
Однако. Через три года, если будет экономить, Малколм сможет купить себе своего Малколма )
А потом продать его в Зенит.
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