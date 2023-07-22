Переход Малкома в «Аль-Хиляль» из «Зенита» должен быть завершен в понедельник (Фабио Алейшо)
Малком близок к уходу из «Зенита».
По данным журналиста Фабио Алейшо, переход бразильца в «Аль-Хиляль» должен быть завершен в понедельник. Не хватает только деталей.
Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет получить больше 50 млн евро за Малкома, а 26-летний хавбек будет получать в саудовском клубе по 18 миллионов евро в год в течение 3 сезонов.
В прошлом сезоне Малком забил 26 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за «Зенит». Его статистика – здесь.
Интереснее, конечно было бы увидеть его новую попытку в Европе, ну да ладно.
Но ждёт на замену кого нибудь ему)
Малком применил читы и вместо схемы еврокубки-->рост в стоимости и классе-->мега контракт, сразу перешел в финальную фазу - мега-контракт.
В принципе, если бы не травма после перехода в РПЛ, может быть он изначально божил как в прошлом сезоне и действительно уехал в ПСЖ и играл в еврокубках, а потом укатил к арабам. Но тогда неизвестно как бы у Зенита с титулами дела обстояли :)
Хорош был в одном сезоне, и тот который вы бы взяли и без него
Но то что отбили деньги за трансфер это круто