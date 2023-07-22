Переход Малкома в «Аль-Хиляль» из «Зенита» должен быть завершен в понедельник (Фабио Алейшо)

Малком близок к уходу из «Зенита».

По данным журналиста Фабио Алейшо, переход бразильца в «Аль-Хиляль» должен быть завершен в понедельник. Не хватает только деталей.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет получить больше 50 млн евро за Малкома, а 26-летний хавбек будет получать в саудовском клубе по 18 миллионов евро в год в течение 3 сезонов.

В прошлом сезоне забил 26 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за « ». Его статистика – здесь.