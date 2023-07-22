В WADA заявили, что отбывший 4-летнюю дисквалификацию за кокаин Кузнецов имеет право вернуться в сборную

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею дисквалификации Вашингтон НХЛ допинг КХЛ WADA Евгений Кузнецов ТАСС Хоккей

Евгений Кузнецов вернул право играть в составе сборной России на турнирах ИИХХФ.

Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

– Может ли Кузнецов беспрепятственно возобновить выступления за сборную России?

– Как только срок дисквалификации заканчивается, спортсмен имеет право участвовать в соревнованиях с точки зрения Всемирного антидопингового кодекса.

– Сможет ли Кузнецов без проблем начать выступать за клуб Континентальной хоккейной лиги в случае своего возвращения в Россию?

– Что касается каких-либо конкретных квалификационных требований соответствующих профессиональных лиг, вам нужно будет связаться с ними напрямую, – сказал представитель WADA. 

Напомним, в августе 2019 года Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период.

В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин. Срок дисквалификации Кузнецова истек 12 июня.

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7 комментариев

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garazhkucherova
Это он теперь с белоруссами сможет сыграть?
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Аризона Койотис
В общем, ничего не потерял Кузя
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Амфитрион
Право есть, игр нет.
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k.vlad
Ответ Аризона Койотис
В общем, ничего не потерял Кузя
А он и до этого ничего не потерял), имею ввиду, когда Россия играла ещё под эгидой говенных эвгопейских организаций. В хоккее на уровне сборных может быть интересен только "Кубок мира", где все сильнейшие игроки у всех сборных, а смотреть лузеров КС и то не всех, а кто соизволил...
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GreenUfa
Как будто бы вчера было, а уже столько времени прошло, ты топ докажи это в новом сезоне
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Art Ebosh
Ответ Аризона Койотис
В общем, ничего не потерял Кузя
Как бы с горя не написал своему дилеру опять(((
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