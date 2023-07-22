В WADA заявили, что отбывший 4-летнюю дисквалификацию за кокаин Кузнецов имеет право вернуться в сборную

Евгений Кузнецов вернул право играть в составе сборной России на турнирах ИИХХФ.

Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

– Может ли Кузнецов беспрепятственно возобновить выступления за сборную России?

– Как только срок дисквалификации заканчивается, спортсмен имеет право участвовать в соревнованиях с точки зрения Всемирного антидопингового кодекса.

– Сможет ли Кузнецов без проблем начать выступать за клуб Континентальной хоккейной лиги в случае своего возвращения в Россию?

– Что касается каких-либо конкретных квалификационных требований соответствующих профессиональных лиг, вам нужно будет связаться с ними напрямую, – сказал представитель WADA.

Напомним, в августе 2019 года Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период.

В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин. Срок дисквалификации Кузнецова истек 12 июня.