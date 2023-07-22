«Спартак» представил домашнюю и гостевую форму на сезон: «Впервые за много лет начинаем в экипировке от нового производителя»

«Спартак» представил два комплекта формы на новый сезон.

«Впервые за много лет мы начинаем сезон в экипировке от нового производителя. Форма предоставлена техническим партнером « » – онлайн-платформой Wildberries.

Домашний комплект выполнен в классическом спартаковском стиле с белой полосой на груди и с белыми вставками на рукавах. Белые воротник и окантовка на рукавах, наоборот, имеют красную полосу.

Дизайн гостевой формы нестандартен: белая майка имеет большую красную вставку на груди», – говорится в заявлении клуба.

Также «Спартак» анонсировал «особенный третий комплект формы», о котором будет рассказано позднее.

О том, что московский клуб будет играть в экипировке, произведенной , стало известно в январе.

23 июля красно-белые дома проведут игру против «Оренбурга». Начало – в 17:30 по московскому времени.

Фото: spartak.com

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