«Спартак» представил домашнюю и гостевую форму на сезон: «Впервые за много лет начинаем в экипировке от нового производителя»
«Спартак» представил два комплекта формы на новый сезон.
«Впервые за много лет мы начинаем сезон в экипировке от нового производителя. Форма предоставлена техническим партнером «Спартака» – онлайн-платформой Wildberries.
Домашний комплект выполнен в классическом спартаковском стиле с белой полосой на груди и с белыми вставками на рукавах. Белые воротник и окантовка на рукавах, наоборот, имеют красную полосу.
Дизайн гостевой формы нестандартен: белая майка имеет большую красную вставку на груди», – говорится в заявлении клуба.
Также «Спартак» анонсировал «особенный третий комплект формы», о котором будет рассказано позднее.
О том, что московский клуб будет играть в экипировке, произведенной Joma, стало известно в январе.
23 июля красно-белые дома проведут игру против «Оренбурга». Начало – в 17:30 по московскому времени.
Фото: spartak.com
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