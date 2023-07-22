«Спартак» представил домашнюю и гостевую форму на сезон: «Впервые за много лет начинаем в экипировке от нового производителя»

Теги Спартак премьер-лига Россия игровая форма стиль Joma Футбол

«Спартак» представил два комплекта формы на новый сезон.

«Впервые за много лет мы начинаем сезон в экипировке от нового производителя. Форма предоставлена техническим партнером «Спартака» – онлайн-платформой Wildberries.

Домашний комплект выполнен в классическом спартаковском стиле с белой полосой на груди и с белыми вставками на рукавах. Белые воротник и окантовка на рукавах, наоборот, имеют красную полосу.

Дизайн гостевой формы нестандартен: белая майка имеет большую красную вставку на груди», – говорится в заявлении клуба.

Также «Спартак» анонсировал «особенный третий комплект формы», о котором будет рассказано позднее.

О том, что московский клуб будет играть в экипировке, произведенной Joma, стало известно в январе.

23 июля красно-белые дома проведут игру против «Оренбурга». Начало – в 17:30 по московскому времени.

Фото: spartak.com

Новый мир форм в России: параллельный импорт через Wildberries, чем заменили Nike и adidas. Исследование Sports.ru

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alext
Хорошая
+21
-5
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак сила
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
лучшая форма в рфпл
+19
-9
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MachineGunKelly
нормальная
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Дворников
За выездную форму видимо отвечала нейросеть
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Никулин
Ответ Михаил Дворников
За выездную форму видимо отвечала нейросеть
Видимо Промес конспекты из «Аякса» привёз
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valery McCane
квинси будто в Аяксе, но с поднятой насыщенностью)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ Спартак сила
лучшая форма в рфпл
В истории футбола
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
Зачёт 👍
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сталик Квасов
кто производитель формы?)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max Zhomkov
Ответ avcgloronalduMU
Китай тут как тут, кстати омода с5 норм машина?
чел с работы говорит по ходовой средне. А внешне машинка очень приятная глазу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сталик Квасов
Ответ NikoVinkovic
Комментарий удален модератором
Ок спасибо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Trash Talking
Первое фото неудачное - кажется, что игрок лысеет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartak Moscow
Наконец-то что-то новое) А то найковские полотно откровенно приелись
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Зюбин
Лучшая нефтегазовая компания в мире!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан КриРо7
Уголовник, Дельфин, и Рыжий из Иванушек=спартак Масква)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ss_podonok
абаскаль и промес это наши ключи к чемпионству
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
riverman1980
Абаскаль-то на правильных цветах ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jwbmwbqvih
Выездная спорная. Будто тренировочная.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем183638
стандартно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубы Дзюбы
Белая как манишка какая-то.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
grom55
Клеймо производителя показать постеснялись?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psycho
чемпионская
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psycho
огонь, чего греха таить-то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Araslanov
Как можно было сделать такую крутую домашнюю форму и такую ужасную гостевую
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grishkevich
Это кто?написано по центру
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий