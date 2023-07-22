Предложение по Мбаппе сделал саудовский клуб. Килиан вряд ли перейдет куда-то, кроме «Реала», этим летом

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе заинтересовал клуб из Саудовской Аравии.

Вчера стало известно, что «ПСЖ» исключил форварда из заявки на турне по Японии и выставил его на продажу

Как сообщает L’Equipe, один из саудовских клубов еще до официального объявления об отстранении Мбаппе сделал парижанам предложение о трансфере игрока. 

Отмечается, что этим летом Мбаппе вряд ли перейдет в какой-то клуб, кроме «Реала».

В то же время «ПСЖ» готов обсудить трансфер со всеми желающими. 

«ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер. Онлайн главной трансферной драмы

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43 комментария

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Forza
Цифру не назвали потому что редактор такого числа не знает, я правильно понимаю?)
+59
-2
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psycho
будет весело, если перейдёт в "Реал" и превратится в Азара
+72
-22
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Пирс Морган
Ответ psycho
будет весело, если перейдёт в "Реал" и превратится в Азара
Донателло подсядет на пиццу?
+44
-1
+43
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Галина Пивоварчик
Делов-то, шейхи переименуют клуб в Аль-Реал
+20
-1
+19
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Ena Therapy
Представляю как проходят переговоры с каким нить клубом АЛЬ-РЕАЛЬ:
Сауд весь в белом, с распечатанным на принтере эмблемой клуба ,чуть похожий на Реаловскую и контрактом на лямонов 500 .
Бампе: "Вы точно Реал Мадрид?"
Сауд: " Си,си . Риаль , Риаль. Бери ручка, деньга платить будем".
+15
-3
+12
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Anton Leginov
Ответ Forza
Цифру не назвали потому что редактор такого числа не знает, я правильно понимаю?)
Просто предложение было в верблюдах и не понятно на каком рынке такое количество верблюдов продать за живые деньги)
+8
-1
+7
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Mbest77
Саудовцы когда услышали про предложении на 1 млрд от ПСЖ:
- Опа! Эта наша тема, надо переплюнуть )
+6
0
+6
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Filipp Gorski
Ответ psycho
будет весело, если перейдёт в "Реал" и превратится в Азара
Маловероятно
Но это было бы убийственно для Переса
+4
0
+4
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Alex Kot
Перейдёт в Реал, много чего выиграет и получит свои золотые мячи, не переживайте в Азара не превратится.
+3
0
+3
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BaldFraud
Ответ Макс Кидалов
У меня есть такой вопрос, если на месте мбаппе клуб из СА предложит вам 900 млн евро чистыми в год перешли бы к ним сейчас? Я, например нет, так как с такими огромными деньгами вообще некуда их тратить, и так мбаппе зарабатывает столько что несколько поколений может обеспечить роскошную жизнь.
Может он остров купит и сделает из него остров Эпштейна 2.0 с известными посетителями. Будет на них компромат иметь и управлять миром. Ну или ЧВК какое-нибудь организует. Так сказать, серьезные вещи, а не покупки дорогих игрушек.
+3
-1
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analogia
Ответ Ena Therapy
Представляю как проходят переговоры с каким нить клубом АЛЬ-РЕАЛЬ: Сауд весь в белом, с распечатанным на принтере эмблемой клуба ,чуть похожий на Реаловскую и контрактом на лямонов 500 . Бампе: "Вы точно Реал Мадрид?" Сауд: " Си,си . Риаль , Риаль. Бери ручка, деньга платить будем".
Почему в твоем образе Мбаппе хорошо говорящий персонаж, а человек из Саудовский Аравии на подобии таджика плохо говорящего по русскому )
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Mark Safa
Ответ aslan1994aa@icloud.com
такие вещи не пиши
Понял, исправлюсь
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voroninboris
Ответ Любезный Коссутий
ну конечно, в 24 года переходить СА и заканчивать с футболом. рановато. лет через 10 может и перейдет.
Как будто СА билет в один конец. Может спокойно год там отыграть и вернуться.
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Ophiomorph
Ответ psycho
будет весело, если перейдёт в "Реал" и превратится в Азара
А есть предпосылки? Азар никогда не отказывал себе в еде и просто после каникул всё скидывал, а в Реале ещё и очень не повезло с травмами. Мбаппе конечно не режимщик, но 1. не замечен в подобном и 2. совершенно не травмируется.
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Vlad
Ответ psycho
будет весело, если перейдёт в "Реал" и превратится в Азара
Хоть и не болею за Реал, но не хотелось, чтобы Мбаппе повторил путь Азара, наоборот пусть лучше станет ключевым игроком лидером и главное, чтоб выкинул к чёрту этого расиста.
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Футбол, хоккей итд
Ну если парижане исключили Мбаппе из команды, а в Реал в этом сезоне не перейдёт, тогда один год может отыграть в чемпионате СА. В 24 году станет игроком Реала, как свободный агент.
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tolobas
Лайфхак для Мбаппе: Переходит в клуб из СА, прописывается условие, что может в следующем году перейти в Реал и все, дело в шляпе.
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Сергей Галынский
Ньюкасл?
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Kahn01
Моя шутка про «добро пожаловать в Аль-Наср» плавно стала не шуткой.
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Mark Safa
Ответ Галина Пивоварчик
Делов-то, шейхи переименуют клуб в Аль-Реал
Комментарий удален пользователем
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Raul14
Ответ psycho
будет весело, если перейдёт в "Реал" и превратится в Азара
как говорится, не рой яму другому.......
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Fan de PSG depuis 2002
Аль-Хиляль этот клуб. Он готов купить Мбаппе за 200 млн. евро. Реалу нужно поторопиться, иначе он потеряет Килиана.

В свою очередь, ПСЖ начал движения по трансферу форварда Лиона Брэдли Барколя.
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che kaif
Ответ psycho
будет весело, если перейдёт в "Реал" и превратится в Азара
Как показывает практика когда игроки уходят в таком стиле после проваливаются полностью. Жаль если реал загубит очередной талант
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IS-GEO World
Ответ Пирс Морган
Донателло подсядет на пиццу?
я бы его назвал Микеланджело
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Xxx zzz
Ответ Драпежник
Да никуда он не перейдет в этом году. Подпишет контракт с возможностью ухода в 2024 году. Нет никаких предпосылок сто Реал готов 200 млн платить сейчас, плюс покрывать бонусы лояльности лично Мбаппе.
Да никто и не будет 200 млн платить в случае покупки )) если ПСЖ нужны деньги от Мбаппе они и на 120-150 согласятся в крайнем случае
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