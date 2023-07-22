Килиан Мбаппе заинтересовал клуб из Саудовской Аравии.

Вчера стало известно, что «ПСЖ» исключил форварда из заявки на турне по Японии и выставил его на продажу.

Как сообщает L’Equipe, один из саудовских клубов еще до официального объявления об отстранении Мбаппе сделал парижанам предложение о трансфере игрока.

Отмечается, что этим летом Мбаппе вряд ли перейдет в какой-то клуб, кроме « ».

В то же время «ПСЖ» готов обсудить трансфер со всеми желающими.

«ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер. Онлайн главной трансферной драмы