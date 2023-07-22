Предложение по Мбаппе сделал саудовский клуб. Килиан вряд ли перейдет куда-то, кроме «Реала», этим летом
Килиан Мбаппе заинтересовал клуб из Саудовской Аравии.
Вчера стало известно, что «ПСЖ» исключил форварда из заявки на турне по Японии и выставил его на продажу.
Как сообщает L’Equipe, один из саудовских клубов еще до официального объявления об отстранении Мбаппе сделал парижанам предложение о трансфере игрока.
Отмечается, что этим летом Мбаппе вряд ли перейдет в какой-то клуб, кроме «Реала».
В то же время «ПСЖ» готов обсудить трансфер со всеми желающими.
«ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер. Онлайн главной трансферной драмы
Сауд весь в белом, с распечатанным на принтере эмблемой клуба ,чуть похожий на Реаловскую и контрактом на лямонов 500 .
Бампе: "Вы точно Реал Мадрид?"
Сауд: " Си,си . Риаль , Риаль. Бери ручка, деньга платить будем".
- Опа! Эта наша тема, надо переплюнуть )
Но это было бы убийственно для Переса
В свою очередь, ПСЖ начал движения по трансферу форварда Лиона Брэдли Барколя.