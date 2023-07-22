Юран об удалении Александрова: «Уверен на 200%, случись такая ситуация с красной у ворот «Зенита» – может, и карточки не было бы»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Сергей Юран Сергей Сергеевич Иванов Зелимхан Бакаев Пари НН ТАСС Виктор Александров Футбол

Сергей Юран не согласен с удалением игрока «Пари НН» в матче с «Зенитом» (0:2) в Мир РПЛ.

На 49-й минуте защитник нижегородцев Виктор Александров сбил Зелимхана Бакаева у края своей штрафной площади. Главный арбитр Сергей Иванов показал футболисту желтую карточку, но после просмотра видеоповтора заменил ее на красную.

«План, который был на эту игру, он в принципе работал, потому что неделю готовились, разбирались, смотрели турнир, который проводили в Санкт-Петербурге. 

В целом до красной карточки [план] работал. К сожалению, красная карточка сломала игру.

Я уверен на 200 процентов, случись такая ситуация с красной карточкой у ворот «Зенита» – там, может, и карточки не было [бы]», – сказал главный тренер «Пари НН».

Первое удаление в сезоне помогло выиграть «Зениту». Судьи видят железный фол последней надежды

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119 комментариев

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Хохломон
Согласен полностью с Юраном.
+137
-58
+79
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Чувствуется, что уже успел ознакомиться с правилами и не говорит прямо, что карточка дана не верно) Изначально наверняка планировал с пеной у рта орать, что ничего не было) Видимо, кто-то из своих на скамейке просветил. Но нельзя просто так взять и не обвинить судью, поэтому начинаются песни про "бабку и деда...", (борща съедено много, до конца дней не выветрится). По этой же "логике" могу добавить, что уверен: прими судья аналогичное решение против соперника нн, вопросов у Барсика не возникло бы 😏
+101
-52
+49
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Иван Тасминский
Ну если это не заговор против Спартака, то я даже не знаю
+79
-36
+43
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fil_spb
Интересно как в эту смешную уверенность вписывается эпизод в концовке 1 тайма, когда Калинский, уже имея ЖК, умышленно сыграл рукой перед своей штрафной и сорвал атаку Зенита. Это железная вторая ЖК и удаление. Юран не подскажет почему в том эпизоде судья не то что не удалил игрока его команды, а даже штрафного не дал. Штрафной, кстати, тоже был бы очень опасный, прямо по центру в 20 метрах от ворот.
+42
-12
+30
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Eugene88
Ответ OLD Apple52NN
Арбитр оказал "Зениту" плохую услугу. "Зенит" и сам бы справился с "НН", а сейчас почти все набросятся на "Зенит", что без помощи арбитров он не может достойно играть.
Классика из питера: таща нас, судьи не дают показать истинное доминирование!! Негодяи
+38
-15
+23
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ТрактоПоктер
Ответ КИРИЛЛ УСТИНОВ
Чувствуется, что уже успел ознакомиться с правилами и не говорит прямо, что карточка дана не верно) Изначально наверняка планировал с пеной у рта орать, что ничего не было) Видимо, кто-то из своих на скамейке просветил. Но нельзя просто так взять и не обвинить судью, поэтому начинаются песни про "бабку и деда...", (борща съедено много, до конца дней не выветрится). По этой же "логике" могу добавить, что уверен: прими судья аналогичное решение против соперника нн, вопросов у Барсика не возникло бы 😏
И почему то молчит о том, что судья проглядел игру рукой Кальницкого имеющего уже жёлтую в конце первого тайма ....
+34
-14
+20
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OLD Apple52NN
Арбитр оказал "Зениту" плохую услугу. "Зенит" и сам бы справился с "НН", а сейчас почти все набросятся на "Зенит", что без помощи арбитров он не может достойно играть.
+46
-28
+18
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0:4 на спотифай камп ноу
Как не надоело всем петь одну и ту же песню я понял бы если бы вар не было бы, но ёлки палки у нас есть вар всем все видно, если и есть ошибки они минимальны. Зенит выносит всех в одну калитку зачем так набрасыватся на Зенит, я хоть сам и притапливаю за ЦСКА но вечное нытье в адрес Зенита надоело
+44
-26
+18
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skorpy55
Ответ AlexZhano__
Это была бы жк в обоих случаях. Но на ВАР нашло какое-то помутнение, а главный их послушал.
Когда Зенит на поле на ВАР постоянно находит помутнение.....
+34
-20
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Gerzhog
Ответ fil_spb
Интересно как в эту смешную уверенность вписывается эпизод в концовке 1 тайма, когда Калинский, уже имея ЖК, умышленно сыграл рукой перед своей штрафной и сорвал атаку Зенита. Это железная вторая ЖК и удаление. Юран не подскажет почему в том эпизоде судья не то что не удалил игрока его команды, а даже штрафного не дал. Штрафной, кстати, тоже был бы очень опасный, прямо по центру в 20 метрах от ворот.
Это не вписывается в методичку. А значит этого не было и быть не могло.
+17
-4
+13
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Ален Ижболдин
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Как не надоело всем петь одну и ту же песню я понял бы если бы вар не было бы, но ёлки палки у нас есть вар всем все видно, если и есть ошибки они минимальны. Зенит выносит всех в одну калитку зачем так набрасыватся на Зенит, я хоть сам и притапливаю за ЦСКА но вечное нытье в адрес Зенита надоело
Сегодня прям в одну калитку вынесли, за 45 минут ни 1 удара в створ
+17
-5
+12
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Денис Садовой
Ответ SMART789
Ну в таком случае приведите примеры такой ситуации когда защитник Зенита так фолит и нет красной карточки
Одоевского в прошлом сезоне, по-моему, почти за такое же удалили..
+12
-1
+11
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Александр Жердин
Ответ </c/>
истина, удаление мягко говоря не бесспорно, но бесспорно Каманцев и люди из ЭСК обязательно найдут значительный контакт на красную...ибо скандал...
Да ты что? Он же опять к вам на закрытое чаепитие спешит! Надо обсудить столько важных .......
+13
-6
+7
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Валерий Анташов
Опять заговор мерещится, бывших КБ не бывает, надо сниматься с чемпионата. )
+13
-7
+6
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истина, удаление мягко говоря не бесспорно, но бесспорно Каманцев и люди из ЭСК обязательно найдут значительный контакт на красную...ибо скандал...
+22
-17
+5
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igls54
Борщ не переваривается никогда
+21
-16
+5
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ Ibra Meji
Против других соперников дали бы, но против Зенита, где не решено с чемпионством, думаю VAR не подсказал бы
А руку Калинского и вторую жк, как считаешь дали бы? В матче с Зенитом, который ещё не чемпион 🤔
+5
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Виталик Украинский
Ответ OLD Apple52NN
Арбитр оказал "Зениту" плохую услугу. "Зенит" и сам бы справился с "НН", а сейчас почти все набросятся на "Зенит", что без помощи арбитров он не может достойно играть.
Набросятся подобные физруки и хейтеры, которым вобщем-то без разницы как играет Зенит. А у адекватных есть глаза.
+7
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Виталик Украинский
Неплохой мужик этот Барсик, но органика иногда так и прёт из него.... Учи своих игроков играть по правилам и тогда ты будешь тренером который достойно проиграл Зениту. А пока ты физрук, если судья "сломал игру", свистнув явный фол. Иванов еще ни разу не был замечен в пристрастии к Зениту, зато наоборот много раз.
+8
-4
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AlexZhano__
Это была бы жк в обоих случаях. Но на ВАР нашло какое-то помутнение, а главный их послушал.
+14
-10
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MAXIMum1
Мне даже в голову не пришло, что будут обсуждать этот эпизод. А глядика, что-то высмотрели.
Всё как обычно. Если нет повода придраться к Зениту, придирайся к чему угодно, хоть к осадкам в Гондурасе, правда не нужна, это же Зенит, на него можно вешать что угодно.
+12
-8
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тралмейстер
Ответ OLD Apple52NN
Арбитр оказал "Зениту" плохую услугу. "Зенит" и сам бы справился с "НН", а сейчас почти все набросятся на "Зенит", что без помощи арбитров он не может достойно играть.
Что бы набрасываться на Зенит поводов не нужно. Он виноват лишь тем что он Зенит. Да ещё и чемпион.
Напомните Юран не за московский клуб играл?
+6
-2
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Иван Тасминский
Чистая красная
+14
-10
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Igor Pivovarov
Ответ OLD Apple52NN
Арбитр оказал "Зениту" плохую услугу. "Зенит" и сам бы справился с "НН", а сейчас почти все набросятся на "Зенит", что без помощи арбитров он не может достойно играть.
До удаления не сказал бы, что Зенит справлялся.
+3
0
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Ничего Смешного
Ответ Иван Тасминский
Ну если это не заговор против Спартака, то я даже не знаю
Лига приколов вернулась, кроты вернулись, вот и клоуны с севере подъехали)
+6
-3
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