Юран об удалении Александрова: «Уверен на 200%, случись такая ситуация с красной у ворот «Зенита» – может, и карточки не было бы»

Сергей Юран не согласен с удалением игрока «Пари НН» в матче с «Зенитом» (0:2) в Мир РПЛ.

На 49-й минуте защитник нижегородцев сбил у края своей штрафной площади. Главный арбитр показал футболисту желтую карточку, но после просмотра видеоповтора заменил ее на красную.

«План, который был на эту игру, он в принципе работал, потому что неделю готовились, разбирались, смотрели турнир, который проводили в Санкт-Петербурге.

В целом до красной карточки [план] работал. К сожалению, красная карточка сломала игру.

Я уверен на 200 процентов, случись такая ситуация с красной карточкой у ворот « » – там, может, и карточки не было [бы]», – сказал главный тренер « ».

Первое удаление в сезоне помогло выиграть «Зениту». Судьи видят железный фол последней надежды