Юран об удалении Александрова: «Уверен на 200%, случись такая ситуация с красной у ворот «Зенита» – может, и карточки не было бы»
Сергей Юран не согласен с удалением игрока «Пари НН» в матче с «Зенитом» (0:2) в Мир РПЛ.
На 49-й минуте защитник нижегородцев Виктор Александров сбил Зелимхана Бакаева у края своей штрафной площади. Главный арбитр Сергей Иванов показал футболисту желтую карточку, но после просмотра видеоповтора заменил ее на красную.
«План, который был на эту игру, он в принципе работал, потому что неделю готовились, разбирались, смотрели турнир, который проводили в Санкт-Петербурге.
В целом до красной карточки [план] работал. К сожалению, красная карточка сломала игру.
Я уверен на 200 процентов, случись такая ситуация с красной карточкой у ворот «Зенита» – там, может, и карточки не было [бы]», – сказал главный тренер «Пари НН».
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Всё как обычно. Если нет повода придраться к Зениту, придирайся к чему угодно, хоть к осадкам в Гондурасе, правда не нужна, это же Зенит, на него можно вешать что угодно.
Напомните Юран не за московский клуб играл?