«Краснодар» сразу отказал «Аяксу» в продаже Сперцяна за 8,5 млн евро. Сумму посчитали неприемлемой

Теги высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Спорт-Экспресс Эдуард Сперцян Футбол

«Краснодар» отклонил предложение «Аякса» по трансферу Эдуарда Сперцяна.

Нидерландский клуб предложил 8,5 миллиона евро и 2 миллиона евро бонусами за трансфер 23-летнего полузащитника.

Однако российская команда сразу же отказала «Аяксу». Отмечается, что «Краснодар» считает предложенную сумму неприемлемой.

Кроме того, клуб не хочет отпускать игроков основного состава после начала сезона.

В прошлом сезоне Мир РПЛ хавбек провел 28 матчей, отличившись 10 голами и 11 ассистами. Подробную статистику Сперцяна можно найти здесь.

42 комментария

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правильное решение!
+69
-13
+56
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Алексей Ильин
Справедливо
+40
-7
+33
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Sinister Kid
Так и будет вечно сидеть в Краснодаре.
+42
-18
+24
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Фан КриРо7
А больше они и не дадут, у Аякса в Академии таких Сперцянов хоть отбавляй..
Зачем им тогда Краснодарский?
+15
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+15
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a2wai
Ожидаемо. Лидер команды, контракт до лета 2026 года. У Аякса не получится играть на рынке в данном случае по своим правилам, если захотят купить игрока - придется на него раскошелиться.

Или пытаться искать дешевые альтернативы.
+13
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+8
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Faust Doc
Пускай Захвряна покупают за такие копейки!
+10
-3
+7
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Очки Дани Алвеса
На эту тему очень грамотно высказался Слуцкий в коммент превью.
Может расскажешь нам кратко, особо нету интереса смотреть вью по такому поводу
+4
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IntoTheRainBow
Ответ Мяти
Интересно, а у самого Сперцяна спросили?
а клуб-покупатель должен договориться как с клубом-продавцом так и с самим игроком, если клуб не устраивает цена за игрока на контракте - при чем тут это
+4
0
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BZB
Правильно, хватит за бесценок отпускать из лиги лучших игроков.
+5
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Северный болельщик
Курс хороший, зря. Парню рости нужно
+4
-1
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Николай Васильков
Ответ Sinister Kid
Так и будет вечно сидеть в Краснодаре.
Ну давайте всю команду бесплатно распустим, чтобы вечно не сидели в Краснодаре.
+4
-2
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Dr. J 24
Ответ Гекдениз Кардениз
Кто кроме Хвичи с нашей пешеходной лиги заиграл в последнее время? Они приесжают эти звезды и на банку садятся скоростей не выдерживают
Головин
+2
0
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Гекдениз Кардениз
Ответ a2wai
Ожидаемо. Лидер команды, контракт до лета 2026 года. У Аякса не получится играть на рынке в данном случае по своим правилам, если захотят купить игрока - придется на него раскошелиться. Или пытаться искать дешевые альтернативы.
Кто кроме Хвичи с нашей пешеходной лиги заиграл в последнее время? Они приесжают эти звезды и на банку садятся скоростей не выдерживают
+3
-1
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AlexZhano__
И ведь одинаковые действия, как у Динамо с Захаряном, но иначе воспринимается. Сперцяна наверняка кто-то купит за предложенную сумму, потому что хотя бы сам игрок показывает игру, соответствующую ценнику. А с Захаряном в последний год всё не так хорошо.
+3
-2
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Artem Sarapulov
Мбаппе Краснодарского уезда
+1
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Areg Evoyan
Ответ Вячеслав Кириллов
Серьёзно?! Все что на ян заканчивается с доплатой из России надо бандеролью отправлять..
в этой случае твой расизм к пользу им
0
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Антон Орехов
Ответ Sinister Kid
Так и будет вечно сидеть в Краснодаре.
Стухнет как и другие футболисты которых не продали.
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Гекдениз Кардениз
Ответ Dr. J 24
Головин
единичный случай чуть ли не десятилетней давности
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Зубы Дзюбы
Ответ Северный болельщик
Курс хороший, зря. Парню рости нужно
Не всем по 60 из Аравии предлагают
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Galaktika
Можно попробовать у Аякса Бергвейна за 10 млн. купить, с учетом бонусов естественно.
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Андрей Федоров
Ответ damondiamond
я бы прям щас приостанавливал контракт нас месте Сперцяна))
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Vastich
Ну да, а сами потом за 40 продадут. Вопрос конечно тонкий с точки зрения самого игрока, если он хочет перейти, но с точки зрения текущего рынка предложение действительно несерьёзное
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damondiamond
я бы прям щас приостанавливал контракт нас месте Сперцяна))
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Мяти
Интересно, а у самого Сперцяна спросили?
+2
-2
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Лурц
Ответ teo_heel
Неприемлемо то, что Краснодару за это ещё и деньги предложили? Радовались бы, что за это чудо на ножках ещё и деньги предложили, очередной псевдоталант... что Динамо, что Краснодар... надо принимать, пока предлагают. А то потом никто ничего предлагать не станет, ибо поймут, что это бессмысленно.
У вас , что то в штанах сзади булькнуло.
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