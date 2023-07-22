«Краснодар» сразу отказал «Аяксу» в продаже Сперцяна за 8,5 млн евро. Сумму посчитали неприемлемой

«Краснодар» отклонил предложение «Аякса» по трансферу Эдуарда Сперцяна.

Нидерландский клуб предложил 8,5 миллиона евро и 2 миллиона евро бонусами за трансфер 23-летнего полузащитника.

Однако российская команда сразу же отказала « ». Отмечается, что « » считает предложенную сумму неприемлемой.

Кроме того, клуб не хочет отпускать игроков основного состава после начала сезона.

В прошлом сезоне Мир хавбек провел 28 матчей, отличившись 10 голами и 11 ассистами. Подробную статистику Сперцяна можно найти здесь.