Гендиректор «Зенита» об удалении у «Пари НН»: «Фол последней надежды был очевидным. Давление дало свои плоды»

Александр Медведев считает справедливым удаление защитника «Пари НН» Виктора Александрова.

«Очень непростая игра, видна тренерская рука . В первом тайме, несмотря на 82% владения мячом, у «Зенита» был только удар Кассьерры в перекладину на второй минуте. В остальном «Нижний Новгород» четко и организованно держал оборону, довольно остро огрызался.

Во втором тайме «Зенит» по привычке прибавил, и давление дало свои плоды.

Фол последней надежды по действующим правилам был достаточно очевидным. А вдесятером выдержать такое давление «Нижнему Новгороду» оказалось невозможно», – заявил председатель правления «Зенита» о матче, который обслуживала бригада судей под руководством .

Первое удаление в сезоне помогло выиграть «Зениту». Судьи видят железный фол последней надежды