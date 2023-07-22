Гендиректор «Зенита» об удалении у «Пари НН»: «Фол последней надежды был очевидным. Давление дало свои плоды»
Александр Медведев считает справедливым удаление защитника «Пари НН» Виктора Александрова.
«Очень непростая игра, видна тренерская рука Сергея Юрана. В первом тайме, несмотря на 82% владения мячом, у «Зенита» был только удар Кассьерры в перекладину на второй минуте. В остальном «Нижний Новгород» четко и организованно держал оборону, довольно остро огрызался.
Во втором тайме «Зенит» по привычке прибавил, и давление дало свои плоды.
Фол последней надежды по действующим правилам был достаточно очевидным. А вдесятером выдержать такое давление «Нижнему Новгороду» оказалось невозможно», – заявил председатель правления «Зенита» о матче, который обслуживала бригада судей под руководством Сергея Иванова.
Первое удаление в сезоне помогло выиграть «Зениту». Судьи видят железный фол последней надежды
Моё мнение такое.Разные я видел нарушения,которые подходили под фол последней надежды.Таких вот,чтобы игрок прокинул мяч в сторону флажка и его "лишили явной возможности забить"-ни разу.
Понятно,что Кукуян на варе и главный Иванов следовали рекомендациям УЕФА,но кмк это противоречивое решение.И да,когда там,такое правило появилось,что по линии овса смотрят фол п.н.?Типа Александров был ближе всех из защитников к воротам и следовательно он совершал фол п.н ?)
Иванов верное сначала решение принял.
Кк-перебор.
Олейников из Ахмата - это второй Кузяев, также крайне недооценен.