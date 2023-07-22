Гендиректор «Зенита» об удалении у «Пари НН»: «Фол последней надежды был очевидным. Давление дало свои плоды»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Сергей Юран Александр Медведев Сергей Сергеевич Иванов Пари НН Р-Спорт Виктор Александров Футбол

Александр Медведев считает справедливым удаление защитника «Пари НН» Виктора Александрова.

«Очень непростая игра, видна тренерская рука Сергея Юрана. В первом тайме, несмотря на 82% владения мячом, у «Зенита» был только удар Кассьерры в перекладину на второй минуте. В остальном «Нижний Новгород» четко и организованно держал оборону, довольно остро огрызался.

Во втором тайме «Зенит» по привычке прибавил, и давление дало свои плоды.

Фол последней надежды по действующим правилам был достаточно очевидным. А вдесятером выдержать такое давление «Нижнему Новгороду» оказалось невозможно», – заявил председатель правления «Зенита» о матче, который обслуживала бригада судей под руководством Сергея Иванова.

Первое удаление в сезоне помогло выиграть «Зениту». Судьи видят железный фол последней надежды

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29 комментариев

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Ковид 07.10.52
Такое очевидное, что судья в поле не увидел, только по звонку в вар...наступило прозрение....
+34
-14
+20
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Jovana Jovičić
Ответ Сергей48
У каждой стороны своё очевидное видение? Юран обозначил своё мнение… считаю, что нельзя было удалять в такой ситуации!
Справедливости ради, там игрок Пари, имея ЖК, умышленно рукой мяч останавливал и тоже должен был быть удален, но его простили. Калинский, вроде. Там явная игра рукой (сгиб руки)
+19
-8
+11
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Сергей48
У каждой стороны своё очевидное видение? Юран обозначил своё мнение… считаю, что нельзя было удалять в такой ситуации!
+19
-9
+10
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Владислав88
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склонен к тому, что если у зенита будет похожий фол последней надежды, будут рисовать направления движения игрока, мяча, ветра, движения планет и так далее, короче будут искать любую причину чтобы отменить...)
Так был год назад, когда Одоевского удалил тот же самый Иванов, когда мяч вообще в лицевую улетал. И никто из стана Зенит и болельщиков не ныл и не спорил с этим. Такие красные как раз только спартаковцам (Селихов с КС, Дуарте с Уралом) и армейцам (Дивеев со Спартаком) прощают. Так что не надо с больной головы на здоровую всё перекладывать.
+13
-7
+6
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Владислав88
Уточняйте в следующей раз, что ИГРОВОЕ давление, а то звучит неоднозначно.
+6
-3
+3
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склонен к тому, что если у зенита будет похожий фол последней надежды, будут рисовать направления движения игрока, мяча, ветра, движения планет и так далее, короче будут искать любую причину чтобы отменить...)
+16
-13
+3
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Ален Делон
Предлагаю всё-таки всем дождаться мнения Заремы по судейскому эпизоду.
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Ален Делон
Медведев же вроде в отпуске после разноса на ковре)

Моё мнение такое.Разные я видел нарушения,которые подходили под фол последней надежды.Таких вот,чтобы игрок прокинул мяч в сторону флажка и его "лишили явной возможности забить"-ни разу.
Понятно,что Кукуян на варе и главный Иванов следовали рекомендациям УЕФА,но кмк это противоречивое решение.И да,когда там,такое правило появилось,что по линии овса смотрят фол п.н.?Типа Александров был ближе всех из защитников к воротам и следовательно он совершал фол п.н ?)
Иванов верное сначала решение принял.
Кк-перебор.
+3
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Пикачу82
Зенит не может ? Судья поможет!
+3
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Jovana Jovičić
Юран - один из самых недооцененных тренеров в России.
Олейников из Ахмата - это второй Кузяев, также крайне недооценен.
+4
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Владислав88
Ответ Jovana Jovičić
Юран - один из самых недооцененных тренеров в России. Олейников из Ахмата - это второй Кузяев, также крайне недооценен.
Думаю он даже сильнее. У меня в второе лиге два года наза 31 гол засезон был. Кузяев за всю карьеру столько не забил)))
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Tiestorzn17
😁😁😁😁😁
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ne4sp
Ответ Andy Tucker
а чего сейчас ноешь🤣
очевидно ты теряешь связь комментариев, человек же спросил, что такого бы не было, хотя на сам деле было и все с этим согласились, в чем здесь проявление "нытья"?
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