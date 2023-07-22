«Аякс» предложил «Краснодару» 8,5+2 млн евро за Сперцяна и 10% суммы перепродажи игрока
«Аякс» хочет приобрести Эдуарда Сперцяна.
Нидерландский клуб предложил «Краснодару» 8,5 миллиона евро за трансфер полузащитника, сообщает Фабрицио Романо.
В структуру возможной сделки также входят бонусные выплаты на сумму 2 миллиона евро. Кроме того, «быки» смогут получить 10% от следующей продажи игрока.
Российский клуб еще не дал согласие на переход Сперцяна. Переговоры продолжаются.
В прошлом сезоне Мир РПЛ 23-летний полузащитник провел 28 матчей, отличившись 10 голами и 11 ассистами. Подробную статистику Сперцяна можно найти здесь.
Самоуважения никакого.
С чего вдруг Краснодар должен отдавать игрока в два раза дешевле его цены? Что бы что?
Когда вы начнёте себе уважать?
Был один такой случай - тоже так одному молодому парню с юга комнату сдавали. Довольно известная история - ее одно время по телеку часто показывали. В-общем, молодой парень, южанин, гонорной до крайности, приехал в столицу, решил устроиться на работу, а у него какой-то родственник был высокопоставленный офицер во всем известной службе охраны первых лиц государства. Ну он по протекции его и устроил. А парень этот, оказывается, когда еще только приехал, уже успел порамсить на дороге с очень важным человеком одним. Потом еще с одними зацепился, а те оказались из той же службы, что и его дядька. В-общем, он с ними сдружился, оказались такие же безбашенные чуваки, и они вместе начали блюстителей правопорядка мочить. В-общем, снял он комнату в центре у одного мелкого столичного бизнесмена с женой, у которых был свой галантерейный магазин. В итоге, квартплату он не платил, со своими дружками разнес всю хату, совратил жену хозяина квартиры, самому этому торгашу пришили дело и посадили, представьте себе, за измену Родине, а жену в итоге отравили. А, вспомнил, этого парня с юга звали Дартаньян.