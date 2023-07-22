«Аякс» предложил «Краснодару» 8,5+2 млн евро за Сперцяна и 10% суммы перепродажи игрока

«Аякс» хочет приобрести Эдуарда Сперцяна.

Нидерландский клуб предложил « » 8,5 миллиона евро за трансфер полузащитника, сообщает .

В структуру возможной сделки также входят бонусные выплаты на сумму 2 миллиона евро. Кроме того, «быки» смогут получить 10% от следующей продажи игрока.

Российский клуб еще не дал согласие на переход . Переговоры продолжаются.

В прошлом сезоне Мир 23-летний полузащитник провел 28 матчей, отличившись 10 голами и 11 ассистами. Подробную статистику Сперцяна можно найти здесь.