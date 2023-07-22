«Аякс» предложил «Краснодару» 8,5+2 млн евро за Сперцяна и 10% суммы перепродажи игрока

Теги высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Эдуард Сперцян Фабрицио Романо Футбол

«Аякс» хочет приобрести Эдуарда Сперцяна.

Нидерландский клуб предложил «Краснодару» 8,5 миллиона евро за трансфер полузащитника, сообщает Фабрицио Романо

В структуру возможной сделки также входят бонусные выплаты на сумму 2 миллиона евро. Кроме того, «быки» смогут получить 10% от следующей продажи игрока. 

Российский клуб еще не дал согласие на переход Сперцяна. Переговоры продолжаются. 

В прошлом сезоне Мир РПЛ 23-летний полузащитник провел 28 матчей, отличившись 10 голами и 11 ассистами. Подробную статистику Сперцяна можно найти здесь

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59 комментариев

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Краснодар навсегда
отпустите, отпустите... да пусть едет, цена отпускных 15 млн. пожалуйста, платите...Краснодар растил парня и отдать, просто ниже его стоимости...ребята уважайте свою лигу
+142
-20
+122
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Плакса Джон ушел налево
Отпустите парня
+68
-32
+36
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tony
Ответ Краснодар навсегда
отпустите, отпустите... да пусть едет, цена отпускных 15 млн. пожалуйста, платите...Краснодар растил парня и отдать, просто ниже его стоимости...ребята уважайте свою лигу
Тем более это не потенциальный игрок сборной, а легионер, играющий за сборную Армении (пусть легом и не считается). Зачем желать, чтобы леги уезжали? Пусть Эдуард играет за Краснодар, если есть желание.
+36
-6
+30
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Aggrrist
Ответ Дядя ТУРА
Галицкий отпусти его плиз
Галицкий тратит кучу денег, сил и времени, чтобы Аякс мог зайти и пошерсиить задешево академию?!
Самоуважения никакого.
+19
-3
+16
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Вячеслав Клименко
Ответ Дядя ТУРА
Галицкий отпусти его плиз
так помоги Аяксу. накинь недостающее
+16
-1
+15
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Дядя ТУРА
Галицкий отпусти его плиз
+40
-26
+14
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Aggrrist
Ответ Плакса Джон ушел налево
Отпустите парня
Зачем?
+23
-9
+14
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savik-A.M.
Ответ Плакса Джон ушел налево
Отпустите парня
себе в убыток , смысл ?
+18
-5
+13
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Aggrrist
Ответ Краснодар навсегда
отпустите, отпустите... да пусть едет, цена отпускных 15 млн. пожалуйста, платите...Краснодар растил парня и отдать, просто ниже его стоимости...ребята уважайте свою лигу
Тоже не понимаю. Ни РПЛ, ни ФК Краснодар это не выгодно.
+15
-5
+10
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Дурачок
Сперцян, сразу после Дартаньяна, будет лучшим армянином в Европе.
+11
-2
+9
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Ola BP
Хоть убейте, я иногда не понимаю эту шакалью логику пользователей спортс.
С чего вдруг Краснодар должен отдавать игрока в два раза дешевле его цены? Что бы что?
Когда вы начнёте себе уважать?
+10
-2
+8
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Алексей Гусев
10+2(легко достижимыми бонусами)+25%(в случае перепродажи за более высокую сумму чем покупка) и норма.
+8
-1
+7
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savik-A.M.
Ответ artembabich666
Отличный вариант и для Эдуарда, и для Аякса. Надеюсь, Галицкий его отпустит.
а ему это зачем , вот реально , отдать в два раза ниже рынка
+6
0
+6
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Артём Назмутдинов
Ответ Дядя ТУРА
Галицкий отпусти его плиз
как написали сверху, у него есть отступные, пусть платят
+6
0
+6
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Михаил Зюбин
Не понимаю радостных комментариев, что, его нужно отпускать.. чем больше классных футболистов в чемпионате тем нам интереснее нам смотреть.
+6
0
+6
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Roman Araslanov
Не серьёзно. Минимум 12
+6
0
+6
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Ronny92
Ответ Дурачок
Сперцян, сразу после Дартаньяна, будет лучшим армянином в Европе.
Хехех, вспомнил пасту с пикабу
Был один такой случай - тоже так одному молодому парню с юга комнату сдавали. Довольно известная история - ее одно время по телеку часто показывали. В-общем, молодой парень, южанин, гонорной до крайности, приехал в столицу, решил устроиться на работу, а у него какой-то родственник был высокопоставленный офицер во всем известной службе охраны первых лиц государства. Ну он по протекции его и устроил. А парень этот, оказывается, когда еще только приехал, уже успел порамсить на дороге с очень важным человеком одним. Потом еще с одними зацепился, а те оказались из той же службы, что и его дядька. В-общем, он с ними сдружился, оказались такие же безбашенные чуваки, и они вместе начали блюстителей правопорядка мочить. В-общем, снял он комнату в центре у одного мелкого столичного бизнесмена с женой, у которых был свой галантерейный магазин. В итоге, квартплату он не платил, со своими дружками разнес всю хату, совратил жену хозяина квартиры, самому этому торгашу пришили дело и посадили, представьте себе, за измену Родине, а жену в итоге отравили. А, вспомнил, этого парня с юга звали Дартаньян.
+7
-3
+4
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Себастьян Перейра негоциант
Ответ tony
Тем более это не потенциальный игрок сборной, а легионер, играющий за сборную Армении (пусть легом и не считается). Зачем желать, чтобы леги уезжали? Пусть Эдуард играет за Краснодар, если есть желание.
а у него оно есть? Аякс серьезный клуб,страна шикардос,думаю условияему предложат неплохие,а что ему Краснодар? А за 15 его поставят на вечную стоянку и игрок потеряет мотивацию
+5
-1
+4
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Зубы Дзюбы
Ответ Краснодар навсегда
отпустите, отпустите... да пусть едет, цена отпускных 15 млн. пожалуйста, платите...Краснодар растил парня и отдать, просто ниже его стоимости...ребята уважайте свою лигу
В эпоху 100-миллионных мудриков цена просто смешная, факт
+7
-4
+3
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Любезный Коссутий
если все получится, то ждем в МЮ в следующем сезоне 😎
+2
0
+2
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Aggrrist
Ответ Дядя ТУРА
Галицкий отпусти его плиз
Дёшево.
+3
-1
+2
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Fjordy
Копейки (с)
+3
-1
+2
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Дмитрий Тихонов
Маловато будет)
+2
-1
+1
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Игорь Манько
Ответ Ola BP
Хоть убейте, я иногда не понимаю эту шакалью логику пользователей спортс. С чего вдруг Краснодар должен отдавать игрока в два раза дешевле его цены? Что бы что? Когда вы начнёте себе уважать?
А, что бы ослабить конкурента.
+1
0
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мало, стоит дороже!
+1
0
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