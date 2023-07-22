Украинский шахматист Иванчук не получил разрешение на выезд из страны для участия в Кубке мира

Украинскому шахматисту Василию Иванчуку не разрешили выезжать из страны на Кубок мира.

пройдет в Баку с 29 июля по 25 августа.

«Украинский гроссмейстер – чемпион мира по быстрым шахматам (2016) и четырехкратный призер Олимпиад (1988, 1990, 2004 и 2010), получил wild card от ФИДЕ на участие в этом крупном соревновании.

Василий Иванчук живет во Львове, Украина. Согласно действующему законодательству, для выезда из страны в спортивных целях ему необходимо разрешение Министерства молодежи и спорта, так как он моложе 60 лет (сейчас ему 54 года). Такое разрешение не было дано. Официальный запрос от организаторов Кубка мира, Азербайджанской шахматной федерации, также был отклонен.

Чтобы исправить эту ситуацию, некоторые из ведущих мировых гроссмейстеров подписали открытое письмо министру молодежи и спорта Украины Вадиму Гутцайту. Среди подписантов: , Вишванатан Ананд, , , Уэсли Со и Борис Гельфанд.

Мы просим шахматное сообщество поддержать это предложение, поделившись письмом, и надеемся, что больше гроссмейстеров выразят свою поддержку гроссмейстеру Иванчуку», – сообщили в ФИДЕ.