Украинский шахматист Иванчук не получил разрешение на выезд из страны для участия в Кубке мира

Теги Вишванатан Ананд ФИДЕ Магнус Карлсен Василий Иванчук Борис Гельфанд Кубок мира Хикару Накамура Фабиано Каруана Уэсли Со Шахматы

Украинскому шахматисту Василию Иванчуку не разрешили выезжать из страны на Кубок мира.

Кубок мира пройдет в Баку с 29 июля по 25 августа.

«Украинский гроссмейстер Василий Иванчук – чемпион мира по быстрым шахматам (2016) и четырехкратный призер Олимпиад (1988, 1990, 2004 и 2010), получил wild card от ФИДЕ на участие в этом крупном соревновании.

Василий Иванчук живет во Львове, Украина. Согласно действующему законодательству, для выезда из страны в спортивных целях ему необходимо разрешение Министерства молодежи и спорта, так как он моложе 60 лет (сейчас ему 54 года). Такое разрешение не было дано. Официальный запрос от организаторов Кубка мира, Азербайджанской шахматной федерации, также был отклонен.

Чтобы исправить эту ситуацию, некоторые из ведущих мировых гроссмейстеров подписали открытое письмо министру молодежи и спорта Украины Вадиму Гутцайту. Среди подписантов: Магнус Карлсен, Вишванатан Ананд, Хикару Накамура, Фабиано Каруана, Уэсли Со и Борис Гельфанд.

Мы просим шахматное сообщество поддержать это предложение, поделившись письмом, и надеемся, что больше гроссмейстеров выразят свою поддержку гроссмейстеру Иванчуку», – сообщили в ФИДЕ.

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49 комментариев

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che_guevara
Потерь настолько нет, что уже шахматистов разменявших шестой десяток за кордон не пускают?
+96
-24
+72
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Lol Ko
М-да... Такими темпами скоро и Зинченко вернут на Украину.
+58
-9
+49
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Сергей Григорьев
в контрнаступ пойдёт,не поймали ещё просто
+35
-8
+27
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Виктор Войнов
Ответ Lol Ko
М-да... Такими темпами скоро и Зинченко вернут на Украину.
Он предпочитает переживать за родину дистанционно. Так что вряд-ли смогут
+33
-9
+24
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Groznyi2024
Ответ che_guevara
Потерь настолько нет, что уже шахматистов разменявших шестой десяток за кордон не пускают?
Там уже 2 года перемога. Отрицательная.
+33
-18
+15
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Виктор Войнов
Видимо ценный кадр для ВСУ
+17
-3
+14
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Вадим Черентаев
умеет лошадью, слоном ходить. значит и с Леопардом справится. Годен!
+16
-3
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Александр Ерохин
Вот уроды (с)
+14
-1
+13
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Андрей Балабаев
Ответ Lol Ko
М-да... Такими темпами скоро и Зинченко вернут на Украину.
Он как герой Сухорукова во втором брате что-нибудь сотворит, чтобы его посадили в Лондоне
+17
-7
+10
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riverman1980
Сейчас у Зеленского главная игра не шахматы, а Сапер. Правда миноискатели не дают.
+15
-9
+6
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Orion_17
Ответ Виктор Войнов
Видимо ценный кадр для ВСУ
готовый водитель леопарда же
+9
-3
+6
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Максон121
Ответ Alfred Duma
Ты видимо не в курсе что под Харьковом и Херсоном отрицательно наступали после соглашений в Стамбуле. А также ты наверное не в курсе что стамбульские соглашения так и не были подписаны. >> продолжать гробить свою армию И это говорит человек из страны, где из-за нехватки личного состава начали массово набирать уголовников и проводить мобилизацию.
Щас бы тарасику,которого в любой момент могут отловить и отправить утилизироваться вместе со списанным натовским хламом писать про мобилизацию)
+8
-3
+5
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Zlatan
Эти трусы думали, что репрессии нацистов их не коснутся? Когда пришли за коммунистами, потом Джангировым и Бузиной - он ничего не сказал
И за тобой придут...
+20
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DeGrig
Ответ Alfred Duma
Почему отрицательная? Есть и реальные. Например, отрицательное наступление второй армии мира под Киевом, Харьковом, Черниговом, Сумами и Херсоном.
если ты не умеешь читать, то не в курсе, что РФ отошла по подписанному в стамбуле соглашению, после чего на украину приперся джонсонюк и заставил зеленого отказаться от них и продолжать гробить свою армию.
+12
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ДМ-1чемпион
Це Европа! Интересно, если бы украинцы знали заранее, что учудит зеленский они его повесили бы или расстреляли?
+3
0
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Alfred Duma
Ответ Zlatan
Эти трусы думали, что репрессии нацистов их не коснутся? Когда пришли за коммунистами, потом Джангировым и Бузиной - он ничего не сказал И за тобой придут...
Главное чтобы за тобой не пришли, а то уголовники уже кончаются, частично мобилизованные тоже. Скоро придется новых набирать.
+11
-8
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Юрий Костыгин
Толпа футболёров - абсолютно бесполезные люди для указанных целей. Их и выпускают свободно. А международный гроссмейстер - это же стратег, потенциальный командир высокого уровня.
+4
-1
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SopTecret
Це ж свободная Европа, что вы хотели
Василь Михалычу всего хорошего
+12
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zoran
Шах и мат
+3
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Groznyi2024
Ответ roni11
Кадыров молодец?
Если ты про ник, то это Иван.
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filippa
конечно. этож не глава киевстроя для похода эверест !
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0
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fredy13
Ответ Alfred Duma
Почему отрицательная? Есть и реальные. Например, отрицательное наступление второй армии мира под Киевом, Харьковом, Черниговом, Сумами и Херсоном.
Продолжай, Соледар, Артемовск, контрнаступ….
+4
-3
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DeGrig
Ответ Андрей Балабаев
Он как герой Сухорукова во втором брате что-нибудь сотворит, чтобы его посадили в Лондоне
из лондона на украину выдают в ускоренном порядке
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Nikolay Kozlov
Очень глупо.
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Аморалинни
Ответ Виктор Войнов
Он предпочитает переживать за родину дистанционно. Так что вряд-ли смогут
Слышали про потоп после подрыва дамбы? На самом деле воды там не было, это были слезы Зинченко
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