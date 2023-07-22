Ольга Богословская: «Люди, которые называют Исинбаеву предателем, лежат на диване и ничего в жизни не добились»
Ольга Богословская считает, что Исинбаеву нельзя называть предателем из-за ее высказываний.
«Основное дело Елены – заниматься спортом, и делала она это безупречно. 28 мировых рекордов – это показатель того, что дело, которым занималась Исинбаева, она делала настолько хорошо, что стала спортсменкой, которую знают абсолютно все, несмотря на то, что она закончила спортивную карьеру. А остальное все – действительно охота на ведьм.
Если человек свое дело делает хорошо – это говорит о многом. А дальше – да, в чем-то не разбирается, в чем-то разбирается не очень хорошо. Если бы Елена была политиком, а не спортсменкой, и ее основной деятельностью было заниматься политической карьерой, то к ней бы предъявлялись другие требования. К Исинбаевой предъявляются те требования, которым она не может соответствовать в силу того, что она училась другим вещам.
А те люди, которые называют ее предателем, – это люди, которые лежат на диване и ничего в своей жизни не добились. Они должны посмотреть на то, как Исинбаева радовала страну на протяжении долгого времени.
Я вспоминаю 2013 год – первый чемпионат мира в нашей стране. У нее были травмы, но она не могла пропустить домашний чемпионат. Сколько раз Елена говорила уже после победы: «Я не знала, готова на победу или нет, но я знала, что пусть порву на глазах публики все мышцы в хлам, но люди будут знать, что я сделала все в своей стране, чтобы на домашнем чемпионате мира их порадовать». Елена это сделала, хотя не была готова – это показатель. Нельзя все перечеркнуть, любые заслуги, цепляясь за какие-то слова или формулировки», – сказала чемпионка мира и комментатор «Матч ТВ».
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Люди херачат на работе. Да, вот обычные люди за скромную зарплату "работку работают". Семью кормят, детей поднимают. И в свободное время имеют право осуждать спортсменов/певичек и прочих известных личностей. Которые заработали огромные по сравнению с "лежащими на диване" деньги. А деньги и почёт у звёзд формируется, как раз, за счет таких "лежаков". Не будет "неуспешных", нафиг никому не нужны будут ни прыганье с палкой, ни пинание мяча, ни пляски под фанеру.
Опять эта формула элитарности. Как посмела челядь критиковать патриция.
Богословская одним лишь своим глупейшим вопросом Путину себя пожизненно оклеймила.
А во-вторых, многие из тех кто вечером на диване, днем фигачит на работе и производят продукт, без которого не может существовать рбщество, в отличие от спортсмена.
Тогда было одно, сейчас другое.
Да и приспособленцев, лицемеров не любят.
И с дивана виднее - там нет искажений из-за бабла, власти, удобства!
Я сижу на кресле...