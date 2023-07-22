Ольга Богословская: «Люди, которые называют Исинбаеву предателем, лежат на диване и ничего в жизни не добились»

Теги Елена Исинбаева сборная России прыжки с шестом Ольга Богословская Легкая атлетика

Ольга Богословская считает, что Исинбаеву нельзя называть предателем из-за ее высказываний.

«Основное дело Елены – заниматься спортом, и делала она это безупречно. 28 мировых рекордов – это показатель того, что дело, которым занималась Исинбаева, она делала настолько хорошо, что стала спортсменкой, которую знают абсолютно все, несмотря на то, что она закончила спортивную карьеру. А остальное все – действительно охота на ведьм.

Если человек свое дело делает хорошо – это говорит о многом. А дальше – да, в чем-то не разбирается, в чем-то разбирается не очень хорошо. Если бы Елена была политиком, а не спортсменкой, и ее основной деятельностью было заниматься политической карьерой, то к ней бы предъявлялись другие требования. К Исинбаевой предъявляются те требования, которым она не может соответствовать в силу того, что она училась другим вещам.

А те люди, которые называют ее предателем, – это люди, которые лежат на диване и ничего в своей жизни не добились. Они должны посмотреть на то, как Исинбаева радовала страну на протяжении долгого времени.

Я вспоминаю 2013 год – первый чемпионат мира в нашей стране. У нее были травмы, но она не могла пропустить домашний чемпионат. Сколько раз Елена говорила уже после победы: «Я не знала, готова на победу или нет, но я знала, что пусть порву на глазах публики все мышцы в хлам, но люди будут знать, что я сделала все в своей стране, чтобы на домашнем чемпионате мира их порадовать». Елена это сделала, хотя не была готова – это показатель. Нельзя все перечеркнуть, любые заслуги, цепляясь за какие-то слова или формулировки», – сказала чемпионка мира и комментатор «Матч ТВ».

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65 комментариев

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Джон Иваныч
Есди бы ничего не добились, то и дивана у них не было бы )
+75
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+70
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Tony Lee
Что такое хорошо, а что такое плохо - должен понимать каждый человек. Для этого необязательно иметь профильное образование, в том числе политическое. Попытки отмазать майора выглядят омерзительно.
+50
-4
+46
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Olajuvon
Никто не перечеркивает спортивные заслуги, вопрос в показушной дружбе с режимом и скрытной жизнью в загнивающей Европе!
+45
-1
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Сергей Доплер
Опять этот дурацкий аргумент про "лежат на диване" и сопоставление "успеха".
Люди херачат на работе. Да, вот обычные люди за скромную зарплату "работку работают". Семью кормят, детей поднимают. И в свободное время имеют право осуждать спортсменов/певичек и прочих известных личностей. Которые заработали огромные по сравнению с "лежащими на диване" деньги. А деньги и почёт у звёзд формируется, как раз, за счет таких "лежаков". Не будет "неуспешных", нафиг никому не нужны будут ни прыганье с палкой, ни пинание мяча, ни пляски под фанеру.
Опять эта формула элитарности. Как посмела челядь критиковать патриция.
+37
0
+37
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Жанна Калгина
А что теперь каждому олимпийскому чемпиону можно оскорблять российскую армию?А просто шахтёра например за это в тюрьму
+35
-9
+26
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Станислав Жирнов
Вообще, не очень понимаю, откуда у них такая ненависть к диванам? (лежал на диване, пока писал этот комментарий, очень удобно).
+19
-1
+18
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Dr. J 24
Ответ Джон Иваныч
Есди бы ничего не добились, то и дивана у них не было бы )
Диван родителей
+16
0
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Костя Кот
но эти люди и поправки в конституцию не лоббировали
+16
-1
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Антон
Её за спортивные достижения критикуют что ли? Её критикуют за лицемерие, и участие в сомнительных организациях. Потом она уехала, а мы остались с продуктами жизнедеятельности этих организаций.
+12
0
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Aryna Lapko
Ответ Станислав Жирнов
Вообще, не очень понимаю, откуда у них такая ненависть к диванам? (лежал на диване, пока писал этот комментарий, очень удобно).
От лежания на диване до предательства один шаг)
+12
-1
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Руслан Ушанлы
На самом деле это называется весьма просто - приспособленчество.
Богословская одним лишь своим глупейшим вопросом Путину себя пожизненно оклеймила.
+12
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Рустам Ахметдинов
Ответ Pelerin
Честно говоря, ситуация, в которой к Исимбаевой 0 претензий за всë еë пропаганд0нство, а претензии только за то, что она не страдает вместе со всеми, тоже так себе. Каждый должен понимать, чего он хочет больше - повышения уровня жизни или социальной справедливости (чтобы всем было плохо). Пока наши люди уверенно выбирают второе (
Да вроде никто не хочет, чтобы Исинбаева плохо жила. К ней претензии за то, что она нализывала Путину и власти, участвовала в изменении Конституции, а потом съебала в тёплые края жить, и теперь говорить, что не при делах. Надо отвечать за свои действия, в том числе репутацией
+9
0
+9
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unreality
Ну ладно, черт с ней с Исинбаевой. Но тогда государству стоит задуматься: зачем тратить кучу бабла на профессиональных спортсменов? А то болеешь за них, а потом бац - допингисты. Или гражданство меняют. Что там живет где-то и говорит что-то так это её дело. Но пусть тогда за СВОИ деньги тренируются. А то как госбаблишко получать так они довольные, а как на западе жить так "мы номинально же".
+10
-2
+8
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alklimov2018
Так вроде галкины-слепаковы-урганты ничем от нее не отличаются? Тогда почему они предатели? Это во-первых.
А во-вторых, многие из тех кто вечером на диване, днем фигачит на работе и производят продукт, без которого не может существовать рбщество, в отличие от спортсмена.
+8
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Павел Конюхов
.... МОК по беспределу отстраняет наших спортсменов а Исинбаева там работает и денежки получает.... Так кто она после этого?! И причём тут спортивные достижения?!.... Предатель.
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Lol Ko
Можно подумать, что успех в какой-то профессии означает особые моральные качества, хорошие поступки и т.д.
Тогда было одно, сейчас другое.
Да и приспособленцев, лицемеров не любят.
И с дивана виднее - там нет искажений из-за бабла, власти, удобства!
+5
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Александр Колодин
Ответ Жанна Калгина
А что теперь каждому олимпийскому чемпиону можно оскорблять российскую армию?А просто шахтёра например за это в тюрьму
А чем она оскорбила? Тем, что назвала воинские звания спортсменов? Так это так и есть. Ну вот биатлонист Тихонов гордится тем, что он полковник, но какой с него полковник если он ни разу на полигоне не был?
+6
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Саша Хасиатулин
Но диван-то этот на родине в отличии от виллы Исинбаевой.
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Олег Кузнецов
Ответ Сергей Доплер
Опять этот дурацкий аргумент про "лежат на диване" и сопоставление "успеха". Люди херачат на работе. Да, вот обычные люди за скромную зарплату "работку работают". Семью кормят, детей поднимают. И в свободное время имеют право осуждать спортсменов/певичек и прочих известных личностей. Которые заработали огромные по сравнению с "лежащими на диване" деньги. А деньги и почёт у звёзд формируется, как раз, за счет таких "лежаков". Не будет "неуспешных", нафиг никому не нужны будут ни прыганье с палкой, ни пинание мяча, ни пляски под фанеру. Опять эта формула элитарности. Как посмела челядь критиковать патриция.
Исинбаева не предатель. Она обычная лицемерка и конформистка, делает беспринципно все для своей выгоды. Я помню как она помогала пропагандистам "ломать" Конституцию, чтобы кое-кто мог пожизненно править. Это был лютый позор, а теперь она говорит- "я в домике и вообще человек мира".
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mozg79
Прыгать с палкой через палку - вот смысл жизни для всех.
+4
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Игорь Ерин
Исинбаеву называют " предателем " десятки тысяч ( вернее - сотни тысяч !) наших солдат , которые сейчас на фронте ! Это они- то , которые сейчас жизнью рискуют - "лежат на диване " ?
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Сергей Фетисов
Да у каждого своё мнение о Исинбаевой.Если Богословская считает что она человек мира ,а офицер Р.Ф. номинально,то надо подумать кто работает на Матч Тв.
+3
0
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AlexZhano__
Это неправда! Зачем вы врёте?
Я сижу на кресле...
+3
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Melnikov1968
"А те люди, которые называют ее предателем, – это люди, которые лежат на диване и ничего в своей жизни не добились. Они должны посмотреть на то, как Исинбаева радовала страну на протяжении долгого времени.(с). Это спорное суждение. Просто у людей может быть мнение отличное от мнения Богословской. Это совсем не означает, что они лежат на диване и ничего не добились. И много людей, которых спорт не интересует в принципе и успехи Исинбаевой, в частности.
+2
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Дмитрий Савушкин
Зачем же она стала заниматься тем "чему не может соответствовать, в силу того, что училась другим вещам"? Пока она прыгала, а не призывала к поправками в конституцию "которую не читала", вопросов не было никаких.
+2
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