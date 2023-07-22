Ольга Богословская считает, что Исинбаеву нельзя называть предателем из-за ее высказываний.

«Основное дело Елены – заниматься спортом, и делала она это безупречно. 28 мировых рекордов – это показатель того, что дело, которым занималась Исинбаева, она делала настолько хорошо, что стала спортсменкой, которую знают абсолютно все, несмотря на то, что она закончила спортивную карьеру. А остальное все – действительно охота на ведьм.

Если человек свое дело делает хорошо – это говорит о многом. А дальше – да, в чем-то не разбирается, в чем-то разбирается не очень хорошо. Если бы Елена была политиком, а не спортсменкой, и ее основной деятельностью было заниматься политической карьерой, то к ней бы предъявлялись другие требования. К Исинбаевой предъявляются те требования, которым она не может соответствовать в силу того, что она училась другим вещам.

А те люди, которые называют ее предателем, – это люди, которые лежат на диване и ничего в своей жизни не добились. Они должны посмотреть на то, как Исинбаева радовала страну на протяжении долгого времени.

Я вспоминаю 2013 год – первый чемпионат мира в нашей стране. У нее были травмы, но она не могла пропустить домашний чемпионат. Сколько раз Елена говорила уже после победы: «Я не знала, готова на победу или нет, но я знала, что пусть порву на глазах публики все мышцы в хлам, но люди будут знать, что я сделала все в своей стране, чтобы на домашнем чемпионате мира их порадовать». это сделала, хотя не была готова – это показатель. Нельзя все перечеркнуть, любые заслуги, цепляясь за какие-то слова или формулировки», – сказала чемпионка мира и комментатор «Матч ТВ».

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