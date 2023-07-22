Экс-хоккеиста сборной Швеции обвиняют в изнасиловании. Он якобы схватил женщину за шею, ударил кулаком и принудил к сексу в 2021-м

Теги происшествия Сборная Швеции по хоккею НХЛ чемпионат Швеции КХЛ девушки и спорт контент Хоккей

Бывший хоккеист сборной Швеции обвиняется в изнасиловании.

Хоккеист, чье имя не называется, был арестован в мае 2021 года по подозрению в нападении, попытке изнасилования и самом изнасиловании. Теперь, два года спустя, игроку выдвигают обвинения по всем трем пунктам.

Согласно акту обвинения, мужчина якобы схватил женщину за шею, ударил ее кулаком и изнасиловал.

Мужчине ранее предъявлялись обвинения в угрозах и сексуальных домогательствах, но тогда расследование было прекращено.

«После того, как я потребовала пересмотра решения прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела о совершении некоторых тяжких преступлений, несмотря на наличие подтверждающих доказательств, недавно было возбуждено новое дело.

Новое обвинение касается особо тяжких преступлений: изнасилование, покушение на изнасилование и нападение.

Доказательства хорошие, мы с нетерпением ожидаем рассмотрения дела в суде осенью. Но могу сказать, что прошло много времени.

То, что истице пришлось пройти через такое долгое ожидание и получить неверную оценку произошедшего на предварительном следствии, – это просто вне всякой критики», – написала помощница истицы Элизабет Масси Фриц.

В качестве доказательств имеются несколько смс-разговоров, которые, по мнению прокурора, являются доказательством преступления. Также в ходе следствия были заслушаны несколько свидетелей.

По словам помощника прокурора, пострадавшая надеется на компенсацию и на то, что виновный понесет наказание. Обвиняемый отрицает все подозрения в преступлении.

1 комментарий

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nobrainnopain
Предварительные ласки просто своеобразные
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