Иванов удалил защитника «Пари НН» Александрова в игре с «Зенитом» за фол последней надежды на Бакаеве. До ВАР он дал желтую
«Пари НН» остался в меньшинстве в матче против «Зенита».
На 49-й минуте защитник нижегородцев Виктор Александров сбил Зелимхана Бакаева у края своей штрафной площади.
Главный арбитр матча Сергей Иванов показал игроку желтую карточку, но видеоассистенты предложили ему посмотреть повтор эпизода.
Ознакомившись с повтором, судья показал Александрову прямую красную карточку за фол последней надежды.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Зенит» (0:1, второй тайм).
Почему тогда момент с Ренаном даже не посмотрели, когда игрок прямой ногой летит на уровне живота?
Уже смешно просто от этого беспредела. Александрову удачи в дальнейших матчах!