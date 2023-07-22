Иванов удалил защитника «Пари НН» Александрова в игре с «Зенитом» за фол последней надежды на Бакаеве. До ВАР он дал желтую

«Пари НН» остался в меньшинстве в матче против «Зенита».

На 49-й минуте защитник нижегородцев сбил у края своей штрафной площади.

Главный арбитр матча показал игроку желтую карточку, но видеоассистенты предложили ему посмотреть повтор эпизода.

Ознакомившись с повтором, судья показал Александрову прямую красную карточку за фол последней надежды.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » – « » (0:1, второй тайм).