Иванов удалил защитника «Пари НН» Александрова в игре с «Зенитом» за фол последней надежды на Бакаеве. До ВАР он дал желтую

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Сергей Сергеевич Иванов видеоповторы Зелимхан Бакаев Пари НН Виктор Александров Футбол

«Пари НН» остался в меньшинстве в матче против «Зенита».

На 49-й минуте защитник нижегородцев Виктор Александров сбил Зелимхана Бакаева у края своей штрафной площади.

Главный арбитр матча Сергей Иванов показал игроку желтую карточку, но видеоассистенты предложили ему посмотреть повтор эпизода. 

Ознакомившись с повтором, судья показал Александрову прямую красную карточку за фол последней надежды. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Зенит» (0:1, второй тайм). 

155 комментариев

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Стахович
Позорное удаление
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Стахович
Первый тур,а Зенит уже тащат
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dimkamelok
Это, конечно, смех. Бакаев прокидывает мяч не в сторону вороту, траекторию 100% перекрывает другой защитник (на скрине этого не увидеть). А в первом тайме за прямую ногу с шипами от Ренана не дали даже свистка. Окей)
+79
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psycho
стыдно за наш зенит
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belikovda.90
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Ответ bellyashe
уважаемые комментаторы, а почему это не красная?) Бакаев выходит 1 на 1, соперников перед ним нет, Александров летит в ноги без возможности сыграть в мяч. что не так?
Потому что Зенит выиграл 5 РПЛ подряд и Москва против
+117
-69
+48
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bellyashe
уважаемые комментаторы, а почему это не красная?) Бакаев выходит 1 на 1, соперников перед ним нет, Александров летит в ноги без возможности сыграть в мяч. что не так?
+112
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pav11k
Судейство стабильно на ужасно низком уровне. Лишение явной возможности забить? Серьезно?
Почему тогда момент с Ренаном даже не посмотрели, когда игрок прямой ногой летит на уровне живота?

Уже смешно просто от этого беспредела. Александрову удачи в дальнейших матчах!
+58
-20
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ZarvuR2020
Ответ bellyashe
уважаемые комментаторы, а почему это не красная?) Бакаев выходит 1 на 1, соперников перед ним нет, Александров летит в ноги без возможности сыграть в мяч. что не так?
Потому что удаление в пользу не той команды
+69
-31
+38
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Alamh Kaiser
Ответ Стахович
Позорное удаление
по правилам или по понятиям?
+57
-22
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Roman Araslanov
Ответ bellyashe
уважаемые комментаторы, а почему это не красная?) Бакаев выходит 1 на 1, соперников перед ним нет, Александров летит в ноги без возможности сыграть в мяч. что не так?
А теперь посмотри ещё раз и скажи где тут выход 1 на 1.
+34
-12
+22
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Alamh Kaiser
Ответ WhatZ
потому что за такое красную карточку не дают. Он же не убегал сам-на-сам с голкипером.
кто его встречал?
+23
-6
+17
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TeRex
Сезон новый - клоунада старая.
+19
-4
+15
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bedLaM
хм, три тайма без ударов в створ, что же делает Семак? Правильно звонит судьям, позорное удаление, как его можно оправдать!?
+22
-10
+12
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Тимур Латыпов Рав.
очень смешно, судейская хрень началось с первого матча Газпрома, позор
+20
-9
+11
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mim81
Ну че, сезон начался привычно. Может, сразу им золото выдать и в отпуск, а остальные пусть нормально поиграют?
+18
-7
+11
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Ильназ Гимаев
Опять читеры победили. Какой позорный чемпионат.
+16
-6
+10
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ss_podonok
походу в этом году из-за возможного отъезда бразилов максимально собираются мобилизовать судейский ресурс
+24
-14
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Барыга блинами
Газпромбанк оформил перевод наличных Иванову в перерыве матча
+34
-24
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Казанский парень
Ну и качество скриншота, как будто 144р разрешение
+10
-1
+9
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мутятя
Да отдайте Зениту сразу золотые медали. Из года в год одно и то же.
+13
-5
+8
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Hakuna Matata!
Вопрос знатокам. Если бы игрок НН так "убегал 1 на 1" с вратарём, и игрок Зенита сфолил. Дал бы судья КК игроку Зенита?
+13
-5
+8
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KapuIIIoK
Зенит не может - красная карточка поможет!!!
+15
-7
+8
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AlexM37
Эх, Зенит, Зенит, ну самим-то не противно?
+17
-9
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Пётр Толмачев
То есть правильно я комментаторов понимаю, что даже если нарушение будет в метре от аута, но атакующий игрок будет ближе к воротам, чем защитник, то это удаление?)
+10
-3
+7
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Alamh Kaiser
Ответ Roman Araslanov
А теперь посмотри ещё раз и скажи где тут выход 1 на 1.
а кто встречает Бакаева, кроме вратаря? какой игрок НН? назовите фамилию, пожалуйста, будьте добры, товарищ)
+14
-7
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