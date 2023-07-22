Гендиректор «Пари НН» об удалении в игре с «Зенитом»: «Будем задавать вопросы судьям. Это не пройдет бесследно»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Сергей Сергеевич Иванов Пари НН Виктор Александров Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Генеральный директор «Пари НН» высказался об удалении в матче с «Зенитом».

На 49-й минуте защитник нижегородцев Виктор Александров сбил Зелимхана Бакаева у края своей штрафной площади. Главный арбитр Сергей Иванов показал футболисту желтую карточку, но после просмотра видеоповтора заменил ее на красную.

«Конечно, волнуюсь и переживаю за своих ребят. Поэтому любой возможный проигрыш, как заинтересованному человеку в победе нашей команды, кажется несправедливым.

Мы будем задавать вопросы судейскому корпусу по красной карточке, которая и определила исход матча. Хоть и настрой ребят до конца игры был очень энергичным.

Тем не менее играть в меньшинстве против чемпиона России – это и предопределяет исход подобных игр. Дождемся понедельника и обязательно дадим официальную позицию от клуба по этой теме.

Еще не приняли решение, будет ли это апелляция или в форме диалога. Но это не пройдет бесследно», – генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

Первое удаление в сезоне помогло выиграть «Зениту». Судьи видят железный фол последней надежды

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42 комментария

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Jovana Jovičić
А за не показанную вторую ЖК за игру рукой Калинского, имевшего одну ЖК, будут уточнять?
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Jovana Jovičić
Ответ dmitry.titarenko@cchellenic.com
Конечно ,из за неудаление Реннана в первом тайме тоже уточним,сколько можно терпеть это продажное судейство
Это низкий уровень судейства, а не продажность, если есть такие ляпы в обе стороны. При этом, фол последний надежды, скорее был, чем нет.
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ZenitFan
Ответ dmitry.titarenko@cchellenic.com
Бухаешь? Самим не отвратительно видеть такие купленные победы? С помощью продажных судей типа Иванова?тьфу мерзость
ты поныть пришел ? если готов доказать , что кк не по правилам , то вперёд. а сопли не нужно тут распускать.
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Фан КриРо7
Конечно, конечно Зениту все судьи подсуживают, и вообще Мы Империя Zла 🤣
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ddddan 2
чистая красная,за что разбираться?
+5
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dmitry.titarenko@cchellenic.com
Очередная судейская победа Зенита-позорище!
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Jovana Jovičić
Ответ dmitry.titarenko@cchellenic.com
Это продажность,Иванов постоянно судит в пользу Зенита,почему не удален Реннан?
> не удаляет Калинского
> постоянно судит в пользу Зенита

Ты за Спартак, да?
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Burel
Да, не пройдёт. дюков с миллером страшно испугались
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List
"Но это не пройдет бесследно"

На полиграф вызовете?
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munhin
как обычно в комментах кб истерички и нытики ))
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Дмитрий Сидоров
Ответ Jovana Jovičić
А за не показанную вторую ЖК за игру рукой Калинского, имевшего одну ЖК, будут уточнять?
это другое 🤣🤣🤣
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dmitry.titarenko@cchellenic.com
Ответ Jovana Jovičić
> не удаляет Калинского > постоянно судит в пользу Зенита Ты за Спартак, да?
Причем тут Спартак? Я за российский футбол,который уродует твой Газпром!Моя команда Ростов)))не любите Спартак? А продажное судейство Иванова здесь причем?
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munhin
Ответ </c/>
всё правильно они делают, такие моменты должны вызывать резонанс каждый раз, а не выборочно...
смешно когда если резонансные моменты случаются в в игре спартака, все проходит тихо и чинно, проходили уже не раз )))
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Jovana Jovičić
Ответ dmitry.titarenko@cchellenic.com
Это продажность,Иванов постоянно судит в пользу Зенита,почему не удален Реннан?
Можешь не отвечать, тут всё ясно

"Спартак молодцы хорошо играли,появилась команда.Не ставьте на игры Спартака Карасева, это не хороший судья с душком"
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LifeStream
Ответ Разрушающий мифы
Давида Мелика-Гусейнова назначили генеральным директором Пари НН? Однако!!!
А что удивительного? У нас вроде в городе стабильно подобные рокировки происходят.
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dmitry.titarenko@cchellenic.com
Ответ ddddan 2
чистая красная,за что разбираться?
Серьезно????
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munhin
Ответ Фан КриРо7
Конечно, конечно Зениту все судьи подсуживают, и вообще Мы Империя Zла 🤣
очень Зла )
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munhin
Ответ dmitry.titarenko@cchellenic.com
Соп..ли свои жуй сам,а продаж..ное судейство в пользу Зенита уже всех достало.У нас конкретные вопросы,почему не удален Реннан? Почему его нарушение даже не смотрели? А в обратную сторону сразу увидели?этот чемпионат Газпром с однобоким судейством уже всех достал!
не всех, а глупых ведомых бестолочей, лучше почитай внимательно правила )
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dmitry.titarenko@cchellenic.com
Ответ Фан КриРо7
Конечно, конечно Зениту все судьи подсуживают, и вообще Мы Империя Zла 🤣
1000% ,только в Вас проблема
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Burel
Более позорного решения об удалении я давно не видел. С какими испуганными глазами побежал Александров к монитору после звонка дюкова кукуяну
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k.m
Правила есть правила, удалили бы у зенита за такое молчал бы в тряпочку
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Себастьян Перейра негоциант
ну конечно же именно это определило исход матча,а так то клуб еле уцепившийся за премьеру легко бы обыграл чемпиона.
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космонавт на дереве
Это пройдёт бесследно. Никто уже не помнит беспредел с удалениями в игре с Уралом и другие позорные решения в пользу Зенита. Единственное, отвращение людей к ФК Газпром с каждым разом всё больше и больше
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GMF
Со Спартаком проконсультируйтесь и с этим коммуникатором из ЦСКА.
+2
-2
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Разрушающий мифы
Давида Мелика-Гусейнова назначили генеральным директором Пари НН? Однако!!!
0
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