Гендиректор «Пари НН» об удалении в игре с «Зенитом»: «Будем задавать вопросы судьям. Это не пройдет бесследно»

Генеральный директор «Пари НН» высказался об удалении в матче с «Зенитом».

На 49-й минуте защитник нижегородцев Виктор Александров сбил Зелимхана Бакаева у края своей штрафной площади. Главный арбитр Сергей Иванов показал футболисту желтую карточку, но после просмотра видеоповтора заменил ее на красную.

«Конечно, волнуюсь и переживаю за своих ребят. Поэтому любой возможный проигрыш, как заинтересованному человеку в победе нашей команды, кажется несправедливым.

Мы будем задавать вопросы судейскому корпусу по красной карточке, которая и определила исход матча. Хоть и настрой ребят до конца игры был очень энергичным.

Тем не менее играть в меньшинстве против чемпиона России – это и предопределяет исход подобных игр. Дождемся понедельника и обязательно дадим официальную позицию от клуба по этой теме.

Еще не приняли решение, будет ли это апелляция или в форме диалога. Но это не пройдет бесследно», – генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

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